La mujer de 78 años que fue arrestada después de robar un banco por tercera vez en su vida

Dpto de Policía de Pleasant Hill, Misuri

Las autoridades arrestaron a Bonnie Gooch, de 78 años, por robar un banco, el tercero que asalta en su vida.

Cuando la policía en el estado de Misuri, EE.UU., arrestó a una mujer de 78 años por robar un banco, se dio cuenta de que la mujer ya había sido procesada anteriormente por tratar de hacer lo mismo en dos bancos más.Las autoridades dicen que Bonnie Gooch entró a una sucursal bancaria y le pasó una nota al cajero exigiéndole miles de dólares en efectivo.Antes de irse -llevándose el botín- le entregó otra nota que decía: "Gracias, lo siento, no quise asustarte".Ahora Gooch está en la cárcel, y debe pagar una fianza de US$25.000.

El robo

"Robo en curso"

Antecedentes

Según los testimonios oficiales a los que pudo tener acceso el diario local The Kansas City Star, Gooch entró a la sede del Goppert Financial Bank el 5 de abril, usando una máscara N95 negra, gafas de sol negras y guantes de plástico.Después, le pasó una nota al cajero que decía: "Necesito 13.000 billetes pequeños", dicen los documentos a los que tuvo acceso el periódico.Los fiscales dijeron que, en un punto,. Después, se puede ver cómo se aleja en su Buick Enclave, con el permiso de parqueo para discapacitados a la vista.Los fiscales dicen que los policías que respondieron a las alarmas de "robo en curso", llegaron a la escena poco después.Encontraron a Gooch en su auto, con un fuerte olor a alcohol y con billetes tirados por el suelo del vehículo.La arrestaron y."Cuando los agentes se le acercaron la primera vez, estaban un poco confundidos... la que salió del auto era una pequeña anciana", le dijo el jefe de policía de Pleasant Hill, Tommy Wright, al Kansas City Star..Sin embargo, este no es el primer encuentro de Gooch con la ley.Gooch ya tiene dos condenas anteriores:, en el que al parecer le entregó al cajero una tarjeta de cumpleaños que decía "esto es un robo".Su libertad condicional por el robo de 2020 se terminó en noviembre de 2021.Wright dijo que Gooch no tenía "enfermedades diagnosticadas", pero que, debido a su edad, el departamento estaba haciendo un esfuerzo por tratar de determinar si algún factor de salud subyacente pudo haber contribuido al incidente.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.