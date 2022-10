La misteriosa muerte de 4 miembros de una familia que fueron secuestrados a mano armada en California

Merced County Sheriff's Office

De izquierda a derecha: Jasleen Kaur, Jasdeep Singh, Aroohi Dheri y Amandeep Singh.

Los residentes de Merced, una ciudad rural de California, están conmocionados.Un trabajador encontró los cuerpos de los cuatro miembros de una familia -incluyendo el de una bebé de 8 meses- que fueron secuestrados a mano armada esta semana.Las víctimas fueron identificadas como Aroohi Dheri, de 8 meses; su madre, Jasleen Kaur, de 27 años; su padre, Jasdeep Singh, de 36; y el tío de la pequeña, Amandeep Singh, de 39. Los cuerpos los encontró el trabajador de un huerto en ese condado del centro de California.Un sospechoso está bajo custodia, pero todavía no se ha identificado el posible móvil de los asesinatos."Toda una familia desapareció y todavía no sabemos por qué", dijo el alguacil del condado de Merced, Vern Warnke, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

"Lugar especial en el infierno"

Posibles cómplices

Warnke no dijo cómo mataron a la familia, pero señaló que probablemente fueron asesinados antes de que se hubiera reportado su desaparición.Las imágenes de vigilancia que se publicaron el miércoles muestran a un hombre que porta lo que pareciera ser un arma de fuego mientras habla con las víctimas masculinas el lunes por la mañana, afuera de su negocio de camiones, en Merced.Después, se ve cómo las víctimas suben en una camioneta con las manos amarradas por la espalda y al sospechoso arrancando el vehículo.El camión regresa unos minutos más tarde, el sospechoso entra en la propiedad y, con arma en mano, también monta en el camión a Kaur y a su bebé.El martes, la policía detuvo a Jesús Manuel Salgado, de 48 años, después de que la familia del sospechoso se comunicara con las autoridades para decir que el hombre había admitido estar involucrado en el secuestro.El alguacil Warnke dijo que el sospechoso intentó suicidarse antes de ser detenido y que tuvo que ser sedado porque "se pone violento cada vez que recupera la consciencia"."Las circunstancias que rodean todo esto, cuando seamos capaces de publicarlo todo, deberían enojarnos muchísimo", agregó, visiblemente emocionado."Hay un lugar especial en el infierno para este tipo".La tarjeta de crédito de una de las víctimas se usó en un cajero automático dentro del condado el martes por la mañana, pero la policía determinó que Salgado no era la persona que aparecía en las imágenes de vigilancia del cajero."Creo plenamente que revelaremos y descubriremos que hubo alguien más involucrado", dijo el alguacil.También dijo que, aunque no haya indicios de que el secuestrador estuviera pidiendo el pago de un rescate, sí creen que el crimen puede tener una motivación económica.La policía dijo que Salgado fue condenado previamente por cargos de robo a mano armada en 2005, pero quedó en libertad condicional en 2015.Los investigadores aún no han establecido vínculo alguno entre el sospechoso y sus víctimas.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.