La Luz del Mundo: de qué se acusa a Naasón Joaquín García y otras 4 preguntas para entender el juicio en EEUU contra el líder de la iglesia

Se hace llamar "el apóstol de Jesucristo" y está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en Estados Unidos.Hace casi tres años que el mexicano Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo, una de las iglesias evangélicas más grandes a nivel internacional, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles.El juicio en su contra debió comenzar en 2020, pero la pandemia del coronavirus y varias estrategias de su defensa retrasaron su inicio, fijado definitivamente para el lunes 6 de junio.Te contamos los detalles del proceso que promete ser mediático.

1. ¿Quién es el acusado?

2. ¿De qué se le acusa?

3. ¿Qué han dicho él y su defensa?

4. ¿Qué otros acusados hay?

5. ¿Cuán grande es y qué poder tiene La Luz del Mundo?

Joaquín García es el presidente internacional de La Luz del Mundo desde 2014.Se hizo con el cargo cuando murió su padre, Samuel Joaquín Flores, quien encabezó la congregación durante 50 años. Este lo había heredado a su vez de su progenitor, Eusebio Joaquín González, quien fundó la iglesia en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926.Del detenido se conoce poco, excepto la historia que se ha contado de él en los portales y medios oficiales de la congregación.Se sabe, por ejemplo, que a los 14 años empezó su trabajo como misionero de dicha iglesia en los barrios populares de.Luego fue designado responsable del movimiento en Estados Unidos y posteriormente viajó a Europa, Asia y Oceanía.Cuando asumió la presidencia de la iglesia creó una estructura de comunicación en las redes sociales que le permitió aumentar el número de feligreses, según la página oficial del movimiento.Y paralelamente, según la Fiscalía General de California, entre 2015 y 2018 Joaquín García y algunos de sus colaboradores habrían aprovechado la estructura para cometer abusos sexuales y otros delitos, algo que él y la congregación que encabeza niegan. Por esos señalamientos fue, junto con una de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en un jetprivado. Y por ello será juzgado en el Tribunal Superior de la ciudad californiana."Crímenes como los que se alegan en esta queja no tienen lugar en nuestra sociedad. Punto", dijo el entonces fiscal general de California Xavier Becerra —hoy secretario de Salud y Servicios Humanos — al dar a conocer su captura.En aquel momento pendían sobre el llamado "apóstol de Jesucristo" 25 acusaciones. Pero el número ha ido variando y actualmente enfrenta, entre ellos el de.Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2015 y junio de 2019, en el condado de Los Ángeles.La causa criminal se basa en el testimonio de cinco mujeres anónimas, videos y conversaciones mantenidas en appstelefónicas.La acusación sostiene, por ejemplo, que tres menores, identificadas comoJane Doe 1,2 y 3, fueron invitadas a ser parte de un grupo "especial" que atendía al líder de la iglesia cada vez que visitaba Los Ángeles. Después se les pidió que bailaran con poca ropa, participaran en orgías y posaran desnudas en hoteles y otros lugares del condado, añade la acusación en su informe."Naasón vivía en una película porno el 90% de su tiempo. Y él podía hacer esto posible porque tenía el dinero y el poder para hacerlo'', afirmóde la iglesia tras servir como su "reclutadora" y con quien BBC Mundo habló en abril de 2020.Así como los cargos contra Joaquín García, el valor de la fianza también ha variado, y está fijada en US$90 millones, la más alta en la historia de California.Joaquín García espera el inicio del juicio, que arranca este lunes con la selección del jurado,Joaquín García se declaró. Lo hizo en la audiencia del 15 de septiembre de 2019 ante el juez Ronald S. Coen, repitiendo las palabras que su abogado Alan Jackson le dictaba."¡Cuántas humillaciones, cuántas burlas, cuántas ofensas, cuántas mofas hemos tenido que soportar! El escarnio público, el que se mofen de mi persona o la iglesia, el linchamiento mediático", exclamó en un mensaje difundido en diciembre de 2020 por portavoces de La Luz del Mundo.Una idea que mantuvo en su más reciente mensaje, compartido en el canal de YouTube de La Luz del Mundo el 29 de mayo: "Pronto empezará este juicio (...). Voy a enfrentar dignamente este caso. Lo único que podrán hacer es exhibirme. Nada podrán probar de lo que se me acusa, porque nunca lo hice. La estrategia es exhibirme (...). "No tengo miedo del final, voy a aceptar si ellos dicen que me quedaré en este lugar, pero como hijo le diré (a Dios) 'ten compasión de mí'".para implicar al acusado en actos en los que no tuvo nada que ver. En la moción en la que pedía desestimar el caso —y que el juez Stephen A. Marcus desestimó el 2 de mayo, cuando fijó el 6 de junio como fecha de inicio del juicio— los abogados alegaron que la Fiscalía dificultó el acceso al material sobre la que se construye la acusación y que esta podría contener pruebas exculpatorias.Asimismo, la defensa argumenta que algunas denunciantes le tendieron a su cliente "una trampa por dinero" y que los fiscales tergiversaron las conversaciones escritas mantenidas con ellas "para agrandar el caso". Por su parte, la iglesia que este encabeza."Tenemos la confianza de que una vez desahogado todo el proceso resultará evidente lo que para nosotros ha sido una constante: la integridad y la honorabilidad de un hombre que conocemos, con el que nos ha tocado trabajar de cerca en el trabajo ministerial (...)", le dijo a BBC Mundo el pastor Elíezer Gutiérrez, ministro de comunicación social de la iglesia.Sobre los señalamientos concretos hechos por Sochil Martin, la iglesia sostiene que esta solo busca lucrarse. "Sochil presentó una denuncia civil cuyo fin es 100% económico", le aseguró a BBC Mundo el pastor y subdirector de relaciones públicas de La Luz del Mundo, Abner Nicolás Menchaca Tristán.Y también niegan las acusaciones que esta vierte sobre la congregación: que incurre en un comportamiento de "convencimiento" de mujeres o menores para que se sometan a abusos. "Ese tipo de expresiones, a parte de no reflejar la realidad, me parece que lastiman a muchas personas como yo y mis hermanos aquí presentes y (que) seguimos en el día de hoy viniendo a la iglesia, nos esforzamos por ser mejores", agregó el vocero Elíezer Gutiérrez durante una reunión con BBC Mundo en el principal templo de La Luz del Mundo en Los Ángeles.Los representantes de la iglesia, asimismo, denuncian ataques contra sus templos y miembros a raíz del proceso judicial., quien fue arrestada junto a Joaquín García en el aeropuerto de Los Ángeles en 2019,son las coacusadas en el caso.Ocampo, una estadounidense de 39 años,en octubre de 2020: tres cargos de contacto con un menor por un delito sexual y uno de penetración sexual forzada.Ni su abogado Fred Thiagarajah ni la oficina del fiscal general revelaron los términos de la declaración de culpabilidad de Ocampo, ni si ella testificará en el juicio contra Joaquín García.La audiencia para su sentencia está programada para el 12 de octubre y se encuentra actualmente en la Cárcel para Mujeres de Lynwood, en Los Ángeles, sin derecho a fianza."", le insistitó a BBC Mundo, preguntado por ello, el también pastor y subdirector de relaciones públicas de la iglesia Abner Nicolás Menchaca Tristán."Será la ley quien determinará si eso es una estrategia para acortar una probable sentencia para ella, porque la pena es individual".Por su parte, Oaxaca sostiene su inocencia y fue puesta en libertad bajo fianza.Y Azalea Rangel se encuentra en busca y captura. Sobre ella pesan dos cargos de violación y penetración oral forzada en agravio de una mujer adulta de la congregación.Aún pendiente de juicio, García sigue siendo el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, una congregación cuya página web asegura tieneApenas tres semanas antes de ser detenido, García fue homenajeado por su cumpleaños 50 en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural de México, y recibió un reconocimiento firmado por al menos 35 diputados.Cuando saltó el escándalo por el evento, la congregación insistió en que no fue una ceremonia religiosa sino un evento cultural. Durante una mañanera esa semana, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto lo confirmó que fue "un concierto, como fue planeado", y el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la tolerancia.Tras la noticia del arresto, AMLO retomó el tema y declaró: "Independientemente de lo de Bellas Artes, no se se sabía, la autoridad no tenía información de lo que se conoció ayer, y cualquier persona, ciudadano o asociación puede manifestarse. Esa es la libertad y la tolerancia".Especialistas como.En los años 80, por ejemplo, la congregación respaldó al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco.Luego apoyó al conservador Partido Acción Nacional (PAN), ganador de los comicios locales de 1995.Lo mismo ocurrió en las elecciones nacionales. Entre 2000 y 2018 La Luz del Mundo apoyó al PRI y al PAN en sus gobiernos federales.La cercanía con el poder no solo la ha tenido en México. El 19 de mayo de 2019, puso la primera piedra de la Ciudad La Luz del Mundo, un. "No necesita usted este reconocimiento, pero es un honor para nosotros entregárselo y nombrarlo hijo distinguidísimo de la ciudad de San Salvador", le dijo Bukele a García.