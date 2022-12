La loca coincidencia del abuelo sobre ruedas” y cómo se reencontró con el hombre que le salvó la vida

Gorse Covert Primary School

Brian Abram (izquierda) dice que Stephen lo salvó de ahogarse después de un accidente de bicicleta

Brian Abram, de 65 años, se cayó de su bicicleta en 2013 y acabó sumergido en un río, después de rodar por un desnivel. En ese angustioso momento, un inesperado héroe saltó para ayudarle a mantener la cabeza fuera del agua y lo mantuvo despierto hasta que llegaron los paramédicos.Cómo consecuencia de sus heridas, Brian quedó paralizado de la cintura para abajo.El hombre que lo auxilió, Stephen, vio marchar la ambulancia aquel día pensando que el hombre que había tratado de salvar había muerto.Casi 10 años después, ambos se han vuelto a encontrar por casualidad. Después del accidente, Brian comenzó a escribir cuentos para niños. En ellos se presenta como Grandad Wheels (el abuelo sobre ruedas). Con ellos trata de concienciar a los niños sobre la discapacidad.La gira para presentar su último libro le llevó a visitar la escuela de la hija de Stephen.Stephen le contó a la BBC que cuando Emily le contó sobre la visita, se quedó "pálido". Se dio cuenta enseguida de "quién era ese escritor y de que había sobrevivido".

John Houlihan

Brian Abram dice que fue una "loca coincidencia" que se reuniera con Stephen

Stephen estaba acampando cuando escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda para un hombre sumergido en un río.Cuando llegó al sitio se dio cuenta de que la cabeza de Brian entraba y salía del agua, así que la levantó y se aseguró de que podía respirar.El escritor estaba "demasiado herido" para moverse, por lo que lo mantuvo despierto hasta que llegaron los paramédicos.Lo colocaron en una camilla para cruzar el río "y se fue en una ambulancia".

"Le debo mi vida"

Héroe

"Esa fue la última vez que lo vi", dijo.Los lugareños"Estaba devastado por la noticia".Sin embargo, Brian pasó, pero sí sobrevivió al accidente. "Le debo mi vida a Stephen y a todos los demás que me ayudaron ese día", afirmó el escritor desde la escuela primaria en la que presentaba su libro.Sin saber todavía quién era el autor, Stephen encargó uno de los ejemplares para su hija. Luego se sorprendió al darse cuenta de que había salvado al autor y cuando la escuela se enteró, organizó una reunión especial con el "papá superhéroe" de Emily."Cuando les contamos a los niños nuestra historia, se quedaron boquiabiertos", dijo.que reunió a la pareja."Me habría ahogado si no fuera porque Stephen mantuvo mi cabeza fuera del agua", añadió."La posibilidad de que yo esté en esa escuela y que su hija compre un ejemplar del libro debe ser ridículamente pequeña".Stephen dijo que Emily tenía todos los libros de Grandad Wheels y "le encanta" leer sobreDijo que el autor eray elogió la forma en que explica la discapacidad a los niños.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.