La líder estadounidense Nancy Pelosi desafía a China y llega a Taiwán en el primer viaje de alto nivel de EEUU a la isla rebelde en 25 años

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, llegó en la noche de este martes a Taiwán, en medio de fuertes tensiones y amenazas de China, que considera a la "isla rebelde" parte de su territorio.El avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que llevaba a la tercera máxima autoridad del gobierno de EE.UU. aterrrizó en la capital taiwanesa sobre las 10:40 PM (hora local). La posibilidad de la visita, que forma parte de una gira por Asia, ya había elevado las tensiones entre Washington y Pekín y el gobierno chino había amenazado de "fuertes consecuencias", si Pelosi llegaba a Taipei.

La última vez que un político estadounidense de tan alto rango viajó a Taiwán fue 1997.China ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente tarde o temprano.Mientras, Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente, gobernado democráticamente, pese a que nunca ha declarado oficialmente su independencia.Si bien Estados Unidos mantiene lo que llama una "relación sólida y no oficial" con Taiwán, tiene vínculos diplomáticos formales con China y no con la isla.El viaje de Pelosi se produce también en medio de mayores tensiones entre Washington y Pekín, y en un contexto en el que China ha realizado varias incursiones aéreas y navales en la isla vecina.Más información en breve...