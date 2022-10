La legendaria camiseta que Maradona usó en la final del Mundial 86 regresa a Argentina

EPA

Los argentinos están celebrando el regreso al país de la camiseta que la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona vistió en la final del Mundial de México de 1986.36 años después de que Argentina venciera a Alemania en la final de la Copa del Mundo, celebrada en el estadio Azteca de México, la prenda que el desaparecido astro vistió en el primer tiempo del encuentro ha sido devuelta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).El excentrocampista alemán Lothar Matthäus, que había intercambiado la camiseta con Maradona en el descanso, la donó al pueblo argentino.La AFA se lo agradeció en un emotivo video.

Las idas y venidas de las prendas del "Pelusa"

Getty Images La camiseta azul que Maradona vistió en el partido contra Inglaterra, donde anotó su polémico gol llamado "la Mano de Dios" fue vendida este año por casi 9 millones de dólares.

En casa

EPA Maradona le dio a Matthäus la camiseta que utilizó en la primera parte del partido final de la Copa del Mundo de 1986 y el germano la conservó todo este tiempo.

Otra camiseta que Maradona vistió en el torneo, la que llevó cuando marcó el gol de la "Mano de Dios" contra Inglaterra en los cuartos de final, se vendió a principios de año por la cifra récord de US$ 9 millones. Esta prenda fue puesta en subasta por el excentrocampista inglésPero a pesar de la astronómica suma que alcanzó la camiseta de la, Lothar Matthäus declaró al Daily Mail que nunca se había planteado vender su camiseta de Maradona.El excapitán de la selección teutona presentó la camiseta al pueblo argentino en una ceremonia en la embajada argentina en Madrid en agosto, diciendo: ", por eso era especial darles la camiseta"."Lástima que hoy no esté aquí", dijo Matthäus sobre Maradona, que murió de un infarto en 2020. "Diego siempre estará presente en nuestros corazones".La camiseta fue expuesta en el Legends, un museo que exhibe piezas históricas del fútbol en Madrid, antes de ser devuelta a Argentina por el coleccionista Marcelo Ordás el miércoles.La AFA celebró la ocasión con un emotivo video en el que agradecía a "nuestro amigo Lothar Matthäus" en nombre de todos los argentinos. "Esta es la historia de un capitán alemán que tuvo como amigo a un capitán argentino. Y como todos los amigos", se escucha en el audiovisual, mientras se reproducen imágenes de los dos grandes del fútbol abrazados.