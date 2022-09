La intrigante imagen de un chimpancé con una cría de mangosta en brazos que opta a un premio de fotos de vida silvestre

Christian Ziegler

¿Un momento tierno o algo más siniestro?La imagen parece mostrar a un bonobo abrazando a una pequeña mangosta como si fuera una mascota querida. O tal vez el primate se llevó a la mangosta bebé para cenar después de haber matado a su madre.Pero eso sería inusual: los bonobos comen principalmente frutas y solo cazan ocasionalmente.Este intrigante comportamiento fue fotografiado por Christian Ziegler en la República Democrática del Congo.La fascinante fotografía fue seleccionada en la categoría de imagen Muy Elogiada en la 58ª edición del concurso de Fotógrafo de Vida Silvestre del Año (WPY) del Museo de Historia Natural de Londres (NHM).La lista de finalistas fue revelada el jueves y los ganadores serán anunciados por el NHM en octubre.Christian había estado rastreando al grupo de bonobos "sumergido hasta el pecho a través del bosque inundado" en el Parque Nacional de Salonga durante días cuando vio al joven macho sosteniendo una mangosta juvenil en la mano."Me sorprendió mucho ver cómo transportaba la mangosta con tanto cuidado. Inmediatamente comencé a seguirlo y documentarlo", le dijo a la BBC.El chimpancé sostuvo y acarició a la pequeña mangosta durante más de una hora, contó.Pero puede que haya estado planeando comérsela.

Comportamiento de los bonobos

Cuando los bonobos atrapan a una presa, no la matan de inmediato, sino que comienzan a comerla cuando aún está viva, según la doctora Barbara Fruth, directora del Proyecto LuiKotale Bonobo, que ha estado observando a estos animales durante más de 20 años.Pero ocasionalmente, si la cena es demasiado grande y el chimpancé se llena, tratará a las presas vivas sobrantes como mascotas. Por lo general, estos animales son ingeridos más tarde.La doctora Fruth cree que esto es quizás lo que estaba sucediendo en la imagen.Fruth destaca que los bonobos."Sabemos por el cautiverio que los bonobos se preocupan por individuos que no son de su propia especie", explica. En la naturaleza es poco probable que un bonobo se haga cargo de otra especie como mascota a largo plazo, añade.Pero la experta no descarta la idea de que los simios tengan otros animales como accesorios para atraer el interés de otros miembros del grupo y así mejorar su estatus.Al final,: el bonobo finalmente liberó a su "mascota", que luego salió ilesa.El misterio detrás de la imagen es parte de su atractivo para los jueces del concurso del Museo de Historia Natural.La investigadora principal del NHM, la doctora Natalie Cooper, eligió entre cerca de 40.000 entradas repartidas en 20 categorías con los otros jueces. "Estamos buscando, las que ves una vez y por la mañana te despiertas todavía pensando en ellas", dice.El concurso WPY se ha convertido en una de las competiciones más prestigiosas de su tipo. Para el evento de este año se recibieron entradas de 93 países.Los ganadores de las categorías y del Gran Premio se anunciarán en una ceremonia el. Posteriormente el museo inaugurará su exposición anual de las mejores fotografías.Estas son algunas de las otras imágenes.En la imagen de Richard Robinson, él y su cámara se convirtieron en el objeto de fascinación de esta joven ballena franca austral.El encuentro duró 30 minutos, con la ballena rodeándolo, nadando y luego regresando para echar otro vistazo.Las ballenas fueron cazadas hasta casi la extinción en los siglos XIX y XX, pero la población de ballenas francas australes, conocidas como 'tohorā' en maorí, ahora se está recuperando después de que se prohibió su caza.Categoría - Retratos de AnimalesUn banco de percas curiosas se encontró con la fotógrafa Tiina Törmänen en su lago de snorkel en Posio, Laponia.El crecimiento excesivo de algas en forma de nube como resultado del cambio climático, y el calentamiento de las aguas, puede causar un problema para la vida acuática cuando se acaba el oxígeno y bloquea la luz solar.Categoría - Bajo el AguaEl fotógrafo holandés Jasper Doest captó a Lubinda Lubinda, gerente de estación de la Autoridad del Río Zambezi, frente a su nueva casa (derecha) que no necesitó construir tan alta como la anterior debido a los bajos niveles de agua.El cambio climático y la deforestación han provocado que la llanura aluvial del Zambezi experimente más sequías.Refiriéndose a la imagen, la doctora Natalie Cooper dijo: "Podemos hablar sobre el cambio climático hasta que nos pongamos tristes, pero hasta que no ves la realidad del problema en la pantalla frente a ti, es difícil conectar con ese tema".Más de 20 osos polares se apoderaron de la isla de Kolyuchin, Rusia, que ha sido abandonada desde 1992, en busca de alimento.Con la reducción del hielo marino debido al cambio climático, a los osos polares les resulta más difícil cazar y esto los empuja más cerca de los asentamientos humanos para buscar comida. Para captar esta impactante imagen se utilizó un dron de bajo ruido.Categoría - Retratos de AnimalesAquí, el fotógrafo se sumergió en el agua hasta el pecho para capturar un frenesí de reproducción al amanecer. Casi se pueden escuchar las llamadas de apareamiento de las ranas de árbol machos que se deslizan mientras las hembras ponen sus huevos en las hojas de las palmeras, alrededor de 200 a la vez, que luego caen al agua como renacuajos.Categoría - Comportamiento: Anfibios y ReptilesJoshua ahora tiene 8 años, pero solo tenía 6 cuando capturó este majestuoso ciervo durante una intensa nevada en el parque de Richmond, en Londres. Comenzó a usar una cámara de juguete cuando era solo un niño pequeño y progresó a una cámara compacta poco antes de tomar esta foto. "Casi parecía como si él estuviera teniendo una ducha de nieve", dijo Joshua.Categoría - 10 Años y MenosAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.