La insólita filtración de la Corte Suprema de EEUU que sugiere el fin del aborto como derecho constitucional

La Corte Suprema encara uno de los casos que más polariza a la sociedad de EE.UU.

La Corte Suprema de EE.UU. podría estar a punto de acabar con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional, de acuerdo a un borrador de opinión mayoritaria de los nueve jueces.El medio Politico publicó este lunes el texto del juez Samuel Alito en que el se define como "error flagrante" la histórica ley de 1973 que lleva por nombre Roe vs Wade. Una filtración así, de confirmarse su veracidad, no tiene precedentes en la historia moderna del más alto tribunal estadounidense y puede generar una tormenta política y social.Se espera que los jueces emitan su dictamen sobre este caso a comienzos de julio. De acuerdo a Politico, se trata de un primer borrador y no es raro que durante estos procesos de redacción los jueces cambien de opinión."Roe (vs Wade) fue un error flagrante desde el inicio", se lee. "Consideramos que debe ser anulada", agrega."Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", añade.Si finalmente es esa la opinión de un tribunal que cuenta con mayoría de jueces conservadores, supondría el fin del aborto como derecho constitucional, por lo que los estados podrían prohibirlo por completo o restringirlo. La ley está siendo revisada como parte de una disputa legal por la intención del estado de Misisipi de prohibir el aborto después de 15 semanas.

