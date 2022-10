La iniciativa de Hong Kong de regalar 500000 boletos aéreos con la que quiere revitalizar su industria turística

Walk In Hong Kong

Paul Chan tiene una empresa de visitas turísticas en Hong Kong.

Mientras Hong Kong se prepara para entregar 500.000 boletos de avión gratuitos para atraer turistas de regreso a una región muy afectada por las restricciones de la pandemia, quienes trabajan en su industria de turismo y entretenimiento, hoy en crisis, no parecen del todo convencidos con la medida. Entonces ¿puede el obsequio valorado en 2 mil millones de dólares hongkoneses (US$255 millones) dar vida al territorio, a pesar de que todavía tiene algunas de las reglas de covid más estrictas del mundo?Para negocios locales como la empresa de Paul Chan que organiza recorridos a pie, cualquier impulso es bienvenido.

Walk In Hong Kong Paul Chan (segundo a la izquierda) lleva a un grupo de turistas a probar un postre tradicional en los días anteriores a la pandemia de covid-19.

Reuters El gobierno de Hong Kong ha sido más lento que la mayoría para reducir las restricciones por la covid.

Moon Tsui Moon Tsui dice que el fin de la cuarentena está dando un impulso a su negocio de relaciones públicas y eventos.

Getty Images Hong Kong ha comenzado a abrirse, con eventos como el torneo de billar Hong Kong Masters de octubre, que se llevó a cabo frente a 9,000 espectadores.

Man Mo dim sum and wine Nicolas Elalouf describe su restaurante como un crisol de turistas y lugareños.

The Wanch, Hong Kong John Prymmer ha cambiado la forma en que opera su bar para hacer frente a las restricciones de covid, proyectando actuaciones en una pantalla en lugar de tener bandas en vivo en el lugar.

Hong Kong government Los comensales en el restaurante de Nicolas deben registrarse usando una aplicación covid del gobierno para poder comer allí.

Walk In Hong Kong Paul Chan pasó años mostrando lugares turísticos en Hong Kong hasta que la covid lo obligó a detener o limitar las visitas en persona.

Getty Images A medida que Hong Kong se abre, más turistas podrán volver a ver el famoso puerto Victoria de Hong Kong.

"Regalar boletos gratis para atraer turistas es, por supuesto, algo bueno", dice Paul con una sonrisa de alivio."Pero quiero saber más sobre a quién se los van a dar, si las aerolíneas pueden asumirlo y si esas personas afortunadas que vuelen gratis a Hong Kong se quedarán aquí el tiempo suficiente".Los detalles importantes que Paul quiere conocer aún no se han publicado.La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong (AAHK) dice que los boletos serán para. Esto incluye Hong Kong Express y Hong Kong Airlines -que en su mayoría operan rutas a China continental, Japón y el sudeste asiático- junto con Cathay Pacific, que vuela a todo el mundo.La AAHK dice que está siguiendo los planes anunciados al comienzo de la crisis sanitaria de que "los boletos se regalarán a visitantes internacionales y residentes de Hong Kong... cuando termine la pandemia".Paul cofundó Walk In Hong Kong (caminar en Hong Kong) para ofrecer servicios turísticos. Sus guías muestran la historia y la cultura de la ciudad visitando lugares poco conocidos.Antes de la pandemia, sus clientes eran una mezcla de turistas extranjeros y locales con ganas de explorar caminos menos populares."Comenzamos en 2013 y el negocio iba muy bien hasta que llegó la covid. Luego fue difícil... Tuvimos que adaptarnos cuando desaparecieron los turistas", explica.Giró el enfoque hacia los lugareños, realizando recorridos virtuales y excursiones bajo estrictas restricciones de covid que lo cambiaron todo."Afortunadamente, hemos logrado mantenernos a flote. Espero que los boletos gratuitos atraigan a turistas que puedan gastar cuando estén aquí".Le preocupa que los costos de los vuelos no sean determinantes para los turistas adinerados a los que solía guiar."Nuestros clientes antes de la pandemia eran en su mayoría turistas que gastaban mucho. Así que se necesitará algo más que boletos de avión gratis para ayudar a revivir la industria".Aunque Hong Kong ha tenido algunas de las reglas de covid más estrictas del mundo durante más de dos años, ahora está comenzando a abrir sus puertas.El 23 de septiembre abandonó la cuarentena obligatoria para los recién llegados que den negativo.Los efectos ya se están sintiendo.Moon Tsui organiza conferencias corporativas y eventos deportivos internacionales. Ella aplaude cualquier iniciativa para atraer gente."Ha sido muy tranquilo para mí durante más de dos años, en términos de oportunidades de trabajo, pero comencé a recibir llamadas preguntando mi disponibilidad desde junio... Y esas consultas generalmente venían con fechas y detalles más confirmados, así que siento que las cosas se están abriendo", cuenta. "Estoy segura de que los billetes gratuitos atraerán a más personas".Moon da la bienvenida a la relajación de los controles de covid."Lo más importante es el cambio de política de cuarentena. Los visitantes tenían que pagar semanas de hoteles. Además, nadie podía tomar esa cantidad de tiempo libre para unas vacaciones, sumadas con los días necesarios para la cuarentena", señala."Los próximos eventos como el Rugby Sevens [una competición de selecciones de rugby que se celebra el primer fin de semana de noviembre] y la cumbre financiera servirán de prueba para ver si Hong Kong sigue siendo un destino turístico", añade.Pero ¿cómo han reaccionado otras organizaciones de viajes al sorteo de 500.000 boletos?Según la Junta de Turismo de Hong Kong, entre 2013 y 2019, la ciudad recibió un. Pero en los primeros nueve meses de este año, el número de visitantes registrados fue de solo.El presidente de la Asociación de Propietarios de Agencias de Viajes de Hong Kong, Freddy Yip, le dijo a la emisora ​​gubernamental RTHK que era una "buena señal", pero pidió "subsidios y concesiones" adicionales para la aviación.Al escuchar la noticia, Frankie Chow, fundador de la agencia de viajes de Hong Kong Ulu Travel, le dijo a la BBC: "Damos la bienvenida a más personas [que vengan a Hong Kong]. Hemos estado esperando este momento durante 3 años. Ha sido una época muy dura para nosotros".El periódico Sing Tao Daily informa que la entrega hace parte de una serie de medidas planificadas, y dice que el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee, puede anunciar un plan para volver a la normalidad en su discurso político del 19 de octubre.Nicolas Elalouf, que dirige el restaurante Man Mo Dim Sum en una zona turística de la isla de Hong Kong, notó el momento en que se relajaron las reglas."Pararon la cuarentena un viernes, y ese día en la noche el restaurante ya estaba repleto",Él dice que un tercio de sus clientes solían ser visitantes internacionales, por lo que agradece las estrategias para traer a los viajeros de regreso. Pero le preocupa que los boletos de avión gratuitos no puedan abordar las incertidumbres que aún genera la covid."Si hay otro gran brote de covid, cuando las reglas sean superestrictas, ¿qué va a pasar? Si la gente viene aquí con boletos gratis y tiene que hacer cuarentena, eso no funcionará".John Prymmer es copropietario del bar de música en vivo The Wanch. Se ha visto obligado a cumplir con las restricciones de covid que prohibían las actuaciones musicales en una sala con público.Presenta bandas desde los estudios cercanos a las pantallas del bar. Los clientes interactúan con los músicos a través de cámaras.A John le preocupa que el sorteo de boletos aéreos no proporcione una solución rápida."Es una medida inteligente, especialmente en el aspecto de relaciones públicas. El gobierno va a tirar los dados sobre la posibilidad de que personas vengan con esos boletos gratis y luego regresen a casa diciendo: 'Fui a Hong Kong, tuve un tiempo maravilloso'. Así que realmente tienen que asegurarse de que eso suceda".John teme que el requisito actual de dar negativo en la prueba de covid después de llegar pueda frustrar ese plan de tener una buena experiencia."Hong Kong todavía tiene reglas de covid", enfatiza Grace Tsoi de la BBC en Hong Kong.Los comensales en el restaurante de Nicolas, por ejemplo, deben registrarse usando una aplicación covid del gobierno para poder comer allí"Los visitantes aún deben someterse a pruebas de PCR el segundo, cuarto y sexto día después de su llegada. Eso podría ser una gran molestia. Si quieres disfrutar de la ciudad, estas reglas no te ayudarán", opina."Algunos expertos están pidiendo deshacerse de las reglas, argumentando que la situación de covid se ha estabilizado. Pero... un informe [reciente] de un periódico citó a funcionarios diciendo que los expertos creen que no deberíamos tener una eliminación total de las restricciones".Después de un ajetreado fin de semana realizando recorridos con visitantes en persona, Paul Chan tiene más percepciones sobre la recuperación de la industria turística a largo plazo."El aumento de los precios de la energía y las guerras continuas pueden traer consigo una recesión mundial, lo que sofocará la industria del turismo. Por lo tanto, no estoy seguro de que los boletos gratuitos por sí solos puedan impulsar la industria".Aun así, el inminente lanzamiento de medio millón de billetes de avión gratuitos para que la gente vuelva a la región es una señal de que las autoridades de Hong Kong piensan que es hora de entrar en una nueva era.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.