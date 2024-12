Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/12/2024 · 09:24 AM

Getty Images Vanessa Williams, Donatella Versace, Sir Elton John y Anna Wintour (de izquierda a derecha) asistieron a la gala benéfica de "El diablo viste de Prada: el musical".

El cantante, compositor y pianista británico Elton John reveló que no pudo ver el espectáculo para el que compuso la música debido a que perdió la vista.

En su intervención en la gala de “El diablo viste de Prada: el musical”, el músico dijo: “Perdí la vista y no pude ver la presentación, pero disfruté escuchándola”.

El espectáculo, celebrado en el West End de Londres –la zona donde se concentra la mayoría de los teatros de la ciudad- celebró el domingo por la noche una gala benéfica para la Fundación Elton John contra el SIDA.

El evento, al que acudieron numerosas estrellas del espectáculo, atrajo a famosos como Anna Wintour, Lily Collins y Donatella Versace.

La estrella del pop, de 77 años, viene sufriendo problemas de visión desde que contrajo en julio una infección en el ojo derecho.

Si bien no está claro qué condición padece, John declaró en noviembre al programa Good Morning America de la cadena ABC News que contrajo la infección en el sur de Francia.

Esta infección lo dejó ciego en el ojo derecho y con una “visión limitada” en su ojo izquierdo.

Getty Images Anna Wintour dijo que el musical le había parecido "entretenido".

“Hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no es el mejor”, señaló entonces.

“Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo impactado”, escribió en un comunicado compartido en las redes sociales.

En declaraciones a la BBC en la alfombra roja, Wintour dijo que estaba deseando apoyar a Elton y describió el musical como “entretenido”.

Cuando se le preguntó si la película y el musical son representativos de la industria de la moda, la redactora en jefe de Vogue respondió que eso era algo que debía decidir el público.

“Corresponde al público y a la gente con la que trabajo decidir si hay similitudes entre Miranda Priestly y yo”, añadió.

A menudo se ha rumoreado que el personaje de Priestly esta basado vagamente en Wintour.

Cambios en la industria de la moda

“El diablo viste de Prada” (también traducido para hispanoamérica como “El diablo se viste a la moda”) cuenta la historia de Andy, una joven periodista con aspiraciones que se convierte en ayudante de una de las editoras de revistas de moda más despiadadas de Nueva York, Miranda Priestly.

Getty Images La actriz y modelo Liz Hurley con su hijo Damian Hurley

La diseñadora de moda estadounidense Betsey Johnson comentó que “todo el mundo en la industria de la moda adora la película”.

La diseñadora, de 82 años, dijo que tuvo la “suerte” de pasar por la industria sin tener que “entrar en el juego”.

“Cuando vi la película por primera vez, pensé que menos mal que me perdí todo eso, porque no me gustaría haberlo vivido”.

Getty Images La diseñadora de moda italiana Donatella Versace.

En el musical escrito por John, la cantante y actriz estadounidense Vanessa Williams interpreta a la temida editora de la revista de moda.

La personalidad de TV Michelle Visage afirmó que Williams, más conocida por sus papeles en “Ugly Betty” (“Betty la fea”) y “Mujeres desesperadas”, fue “absolutamente” la persona perfecta para interpretar a Priestly.

Visage también habló con la periodista Yasmin Rufo de la BBC sobre los progresos que está haciendo la industria de la moda.

Getty Images La actriz Lily Collins con su marido, el director y guionista Charlie McDowell.

“No puedo creer que en la película llamaran gorda a Andy cuando tenía una talla seis”, comentó.

“Espero que las cosas hayan cambiado: hemos visto algo más de inclusión y espero que siempre tratemos de progresar”.

La modelo Elizabeth Hurley opinó que “ahora se celebra el cuerpo de todas las mujeres” y se mostró entusiasmada por ver “cómo eso se muestra en este espectáculo teatral”.

Getty Images La actriz y cantante Claire Sweeney.

Sin embargo, la cantante Beverley Knight dijo que no creía que “la industria de la moda haya avanzado a pasos agigantados” en cuanto a cómo ve a las mujeres de tallas diferentes.

El actor de La Bella y la Bestia, Luke Evans, dijo que le encanta la película porque está “llena de personajes y ego”, pero que no tiene “ni idea” de por qué es un fenómeno cultural.

“Probablemente se deba a que la moda cambia todo el tiempo, pero la gente de arriba nunca lo hace, y ésta es una especie de versión desde dentro, entre bastidores”, afirmó.

Getty Images El actor Luke Evans.

Y añadió que no cree que haya muchas similitudes entre Priestly y Wintour, ya que se ha encontrado con “Anna muchas veces y es encantadora, así que no creo que se parezcan”.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.