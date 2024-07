Getty Images Steven van de Velde debutará en París 2024 el 3 de agosto.

La delegación de Países Bajos que participa en los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene a un atleta con un pasado que genera controversia.

Se trata del voleibolista de playa Steven van de Velde, de 29 años, quien tuvo una sentencia de cuatro años de prisión por la violación de una menor británica de 12 años.

Van de Velde había admitido tres cargos por el caso ocurrido en agosto de 2014.

Se le permitió cumplir su condena en Países Bajos, pero logró su libertad tras solo 12 meses de encarcelamiento.

Y este 2 de agosto, debutará en los Juegos Olímpicos en la competencia masculina de voleibol de playa.

Tanto él como el Comité Olímpico Neerlandés (NOC) aseguran que ha pasado por los procesos necesarios.

Van de Velde ha competido en torneos internacionales desde 2018 "siguiendo una trayectoria intensiva y supervisada profesionalmente", aseguró el NOC.

El jugador asegura que cometió el "mayor error" de su vida, pero que no es un violador: "Se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo. Y no lo soy, de verdad que no".

Su presencia en París 2024 ha generado controversia. La jefa de la delegación australiana dijo que una persona que fue convicta por violación no sería seleccionado por su país.

"Si un atleta o un miembro del personal tuviera esa condena no se le permitiría ser miembro de nuestro equipo", dijo Meares el 22 de julio. "Tenemos políticas estrictas de salvaguarda dentro de nuestro equipo".

La violación de 2014

Van de Velde conoció a su víctima a través de Facebook cuando él tenía 19 años y la niña 12.

Luego de interactuar por esa red social, reservó un vuelo de ida y vuelta para el mismo día de Ámsterdam a Reino Unido.

Fue a casa de la niña en Milton Keynes, al noroeste de Londres, cuando su madre no estaba y sostuvo relaciones sexuales con ella.

Los fiscales del juicio argumentaron que la menor nunca antes había tenido relaciones sexuales.

Luego regresó a Países Bajos, pero fue extraditado a Reino Unido en enero de 2016.

Getty Images Van de Velde volvió a las competencias en 2017, un año después de su condena.

El tribunal escuchó que Van de Velde estaba plenamente consciente de la edad de la niña, ya que había mantenido conversaciones en línea.

"Ella se había hecho muy amiga de él a través de Facebook y hablaban con regularidad. La hacía sentir muy especial", expuso la fiscal Sandra Beck en el juicio.

"Él es miembro del equipo nacional de voleibol y a ella le gustaba".

Su abogada Linda Strudwick aseguró en ese momento que su cliente sentía “remordimiento genuino” por sus acciones. Admitió tres cargos de violación.

“Ha perdido una carrera deportiva estelar y ha sido tachado de violador. Claramente es el final de su carrera", señaló en ese momento.

Al sentenciarlo, el juez Francis Sheridan dijo: "Era una niña de 12 años. Usted era plenamente consciente de ese hecho".

"Eras un olímpico en potencia. Tenías la posibilidad de un futuro estelar representando a Holanda”, añadió.

Pero no fue el final de la carrera de Van de Velde.

Su vuelta a las canchas

Bajo las leyes neerlandesas, sus ciudadanos deben ser devueltos al país si son condenados. Fue ingresado a una prisión. Pero solo cumplió 12 meses de su condena y quedó en libertad.

Tiempo después regresó a la práctica del voleibol de playa.

"Tras su liberación, Van de Velde buscó y recibió asesoramiento profesional. Demostró a los que le rodeaban -en privado y profesionalmente- autocrítica y reflexión", dijo el Comité Olímpico Neerladés a BBC Sport.

El NOC afirma que el regreso de Van de Velde al deporte cumplió las directrices establecidas por la Federación Neerlandesa de Voleibol en el "Registro de Integridad de Directrices" de la organización, que establece las condiciones para que los atletas vuelvan a competir tras una condena.

En él se afirma que ha cumplido "todos los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos".

No pudo participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero clasificó a París 2024.

Getty Images Van de Velde jugará con Matthew Immers en estos Juegos Olímpicos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) declaró que la designación de los miembros de cada equipo es "responsabilidad exclusiva de cada Comité Olímpico Nacional".

Participará en Paris 2024 en la prueba por parejas con su compañero Matthew Immers.

En entrevistas concedidas anteriormente a medios neerlandeses, Van de Velde expresó arrepentimiento: "No puedo dar marcha atrás, así que tendré que asumir las consecuencias. Ha sido el mayor error de mi vida".

"Se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo. Y no lo soy, de verdad que no", aseguró.

El jugador dijo ser consciente de que su clasificación a París 2024 no está libre de críticas por sus acciones.

"Entiendo que en el período previo al mayor evento deportivo del mundo, esto puede atraer la atención de los medios internacionales", declaró en un comunicado hace unos días.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.