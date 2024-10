Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/10/2024 · 06:04 AM

BBC Luis von Ahn, uno de los fundadores de Duolingo, nació y creció en Guatemala.

Quizás ninguna aplicación haya logrado tanto la lealtad de sus usuarios como Duolingo, la plataforma gamificada de aprendizaje de idiomas que 34 millones de personas no pueden dejar de usar cada día.

El director ejecutivo y cofundador de Duolingo, Luis von Ahn, explicó a la BBC por qué su insistente búho funciona tan bien.

El día que comencé a trabajar en esta historia, Duolingo parecía estar en todas partes.

Escuché de una amiga que estaba celebrando su racha de 800 días de práctica de español en la aplicación. Leí sobre un periodista de The Guardian que se volvió adicto a aprender italiano.

Una camarera de Sri Lanka en Brooklyn cambió del inglés al español cuando nos escuchó hablar a mi madre y a mí, y le dio el crédito a Duolingo por sus habilidades.

Pero mi profundo interés en la aplicación de aprendizaje de idiomas más descargada del mundo realmente comenzó el año pasado, cuando vi de primera mano su impacto significativo en los nuevos migrantes de Estados Unidos, un país que atraviesa una de las oleadas migratorias más grandes de la década.

En algún momento de sus largos viajes, Duolingo se convirtió en una herramienta esencial para estas personas en movimiento.

John Jairo Ocampo, quien conducía un autobús en Colombia, recuerda haber tenido dificultades para encontrar trabajo en sus primeros días en Estados Unidos en 2023, cuando un jefe en una obra de construcción en Nueva York indicó simplemente: "Más inglés, más dinero".

Cortesía de Duolingo Luis von Ahn (derecha) y Severin Hacker (izquierda) lanzaron Duolingo en 2012.

Ocampo usó Duolingo para aprender. Ahora, la familia vive en Indianápolis y la esposa de John está usando la aplicación para entenderse mejor con sus colegas de trabajo en la cocina de una escuela primaria. Cuenta que su jefe también lo está usando para aprender español.

La experiencia de los migrantes no es ajena a Luis von Ahn, quien nació y creció en Guatemala, un país centroamericano donde más del 55% de su población vive en la pobreza.

"En un país latinoamericano, y en Guatemala en particular, si tienes dinero puedes comprar una muy buena educación, pero si no tienes dinero, a veces ni siquiera aprendes a leer y escribir", le dijo Von Ahn a la BBC desde la nueva oficina de Duolingo en el centro de Nueva York.

"Eso me causa una gran impresión".

Cuando Von Ahn y Severin Hacker, CTO y cofundador de Duolingo, hablantes no nativos de inglés, fundaron su empresa en 2012, sabían que aprender idiomas, y en particular aprender inglés, tiene el potencial de cambiar la vida de las personas.

"Por eso hemos trabajado muy duro para mantener Duolingo gratuito, porque queremos dar acceso a todos a la educación".

Un negocio híbrido

Para mantener la promesa de una aplicación abierta y gratuita, Von Ahn y Hacker desarrollaron un modelo de negocio híbrido, que combina acceso con publicidad y elementos gratuitos, al tiempo que ofrece una suscripción de pago con beneficios adicionales, como una experiencia sin publicidad y un plan familiar.

Y este modelo funcionó.

"La principal forma en la que crecemos es de boca a boca, porque la gente se lo cuenta a sus amigos", afirma Von Ahn.

Uno de esos momentos de boca a boca provino de Bill Gates, quien dijo en un chat de Reddit en 2015 que lamentaba no hablar más idiomas y había probado Duolingo.

En los años transcurridos, la aplicación ha llegado a muchas pantallas.

Según la cartera de accionistas de Duolingo, en 2023 los ingresos de la empresa fueron de US$531 millones y la previsión para todo el año 2024 es de US$731 millones.

Alrededor del 8% de los usuarios de Duolingo pagan por una suscripción, lo que genera un 80% de los ingresos de la empresa. Mientras tanto, un 90% utiliza la versión gratuita y ve anuncios, que representan sólo el 8% de las ganancias.

Cortesía de Duolingo 34 millones de personas en todo el mundo usan Duolingo todos los días y la mitad de ellos lo hace para aprender inglés.

La aplicación combina lecciones breves y atractivas y elementos similares a juegos para ayudar a los usuarios a desarrollar habilidades de habla, lectura, escritura y comprensión auditiva en 41 idiomas.

Alrededor de la mitad de los usuarios practican inglés y Duolingo se puede utilizar para aprender otros idiomas importantes del mundo, como español y chino, así como algunos idiomas menos hablados, como el esperanto, el navajo e incluso el alto valyrio, un idioma ficticio desarrollado para la serie "Juego de Tronos" de HBO.

El año pasado hubo cierta controversia cuando Duolingo suspendió su curso de galés. La aplicación ahora también ofrece cursos de matemáticas y música.

Duo y Lilly

Para que la gente regresara a diario, Duolingo creó un sistema de rachas y personajes con personalidades fuertes, como el infame búho verde, Duo, y una adolescente gótica de cabello morado, Lilly.

Estos personajes envían recordatorios de práctica diaria y, según las publicaciones en las redes sociales, son magnéticos para los usuarios.

La marca ha aprovechado la popularidad de Duo, como lo demuestran sus videos de TikTok, donde hace "cosas muy extrañas", como describió Von Ahn.

"Al principio era solo este búho, luego empezó a cobrar vida propia cuando las notificaciones del teléfono comenzaron a venir del búho”, explicó.

"La gente comenzó a atribuirle una personalidad, y después crearon memes para el búho porque es muy insistente", añadió.

Para Von Ahn, el atractivo de Duo es claro.

"No puedo hablar francés con otra persona, pero puedo hablar francés con ella", dice Von Ahn sobre Lilly, abriendo su teléfono para mostrar el nuevo producto de Duolingo lanzado en la conferencia tecnológica Duocon hace unos meses, que permite practicar la conversación.

El director general, quien afirma ser tímido a la hora de hablar nuevos idiomas, habla con entusiasmo con la aplicación en buen francés y con un acento irregular.

Dice que pasa 30 minutos al día en la aplicación y también está aprendiendo sueco y japonés.

"La mayoría de la gente es como yo", asegura al explicar por qué ésta es su función favorita.

"Cuando alguien no es muy bueno en un idioma, simplemente no quiere hablar con otra persona. Así que permitirá que la gente realmente practique".

Cortesía de Duolingo Los usuarios ahora pueden hablar directamente con el personaje Lilly, usando una de las nuevas funciones de Duolingo.

Crecimiento acelerado

Duolingo atiende a 34 millones de usuarios diarios en todo el mundo y emplea a 850 personas en seis ciudades: Detroit, Seattle, Berlín, Pekín, Nueva York y su sede en Pittsburgh, donde se puede descubrir el emprendimiento culinario de la empresa, Duo’s Taqueria.

Esta presencia global confirma el crecimiento acelerado de la empresa.

En octubre de 2024, la capitalización de mercado de Duolingo era de US$12.270 millones, un aumento significativo con respecto a 2022, cuando su capitalización de mercado era de US$2.850 millones.

La trayectoria de Von Ahn para convertirse en un multimillonario fundador de tecnología comenzó cuando era un niño de 8 años en Ciudad de Guatemala, donde su madre, doctora, le regaló una computadora en lugar de la Nintendo que había deseado.

Von Ahn dejó Guatemala en 1996 para estudiar matemáticas en la Universidad de Duke. Luego hizo un doctorado en informática y fue durante su primer año en la Universidad Carnegie Mellon, en 2000, cuando ocurrió un momento crucial.

El joven estudiante de doctorado asistió a una charla en la que el científico jefe de Yahoo! compartió 10 problemas que la empresa no podía resolver.

"En ese momento [Yahoo!] era la compañía de internet más grande, era enorme”, recuerda.

"Yahoo! daba cuentas de correo electrónico gratuitas a los usuarios y había gente malintencionada que creaba programas para obtener millones de cuentas de correo electrónico y no sabían cómo detenerlos.

"Fui a casa, lo pensé y se me ocurrió, junto con mi asesor de doctorado, la idea de un captcha, es decir, los personajes distorsionados que la gente tiene que ver en línea" para demostrar que el usuario es un ser humano.

Captcha, un mecanismo de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta, sirvió como base para ReCaptcha, mejor conocido hoy como el sistema de verificación "No soy un robot" de Google.

No se trataba sólo de un avance tecnológico, sino también de una empresa fundada y de propiedad exclusiva de Von Ahn.

Getty Images El búho verde Duo mantiene a millones de personas comprometidas y motivadas.

En 2009, Google lo adquirió por una suma no revelada de ocho cifras, junto con un juego que ayudó a mejorar la precisión de la búsqueda de imágenes de Google. Cuando tenía poco más de 30 años, Von Ahn ya era millonario.

Aunque no se convirtió en el profesor de matemáticas que soñaba ser cuando era adolescente en Ciudad de Guatemala, estos hitos y los premios que ha ganado a lo largo de su trayectoria le permitieron crear una plataforma educativa que ahora vive en los bolsillos de millones a nivel mundial.

Luis von Ahn le cuenta a la BBC más sobre su aplicación y cómo alguien que se considera a sí mismo como "complaciente con la gente", se las arregla para dirigir una gran compañía.

¿Qué cree que diferencia a Duolingo de sus competidores?

La versión gratuita de Duolingo es realmente buena y creo que eso es importante. Y la segunda es que desde el principio comprendimos que lo más difícil de aprender algo por uno mismo es mantenerse motivado, por eso hemos dedicado mucho tiempo a hacer que Duolingo sea divertido.

Con Duolingo te sientes como si estuvieras jugando, a diferencia de las aplicaciones educativas que solo intentan enseñarte algo sin involucrarte.

¿Cómo logra Duolingo que los usuarios interactúen y regresen?

La gamificación es probablemente lo más importante. Intentamos convertir todo en un juego, pero intentamos contar una historia también.

Desde el principio quise tener una mascota. Pensé que haría todo más accesible. Y tenerlo haciendo cosas raras en línea realmente ayuda. Pero no es como si todo hubiera comenzado en un día. Es una evolución.

Todo funciona en conjunto para crear una marca que la gente ama. La mayoría de las [características] que tenemos ahora, las logramos mediante ensayo y error. Hemos probado demasiadas cosas que no funcionaron.

Lo que tenemos ahora ahí es porque lo probamos y funcionó.

Cortesía de Duolingo Luis von Ahn dice que la gamificación y contar historias son dos de las estrategias clave para su éxito.

¿Cómo se crea el hábito?

Realmente depende. Las personas que están estudiando inglés, que son la mitad de los usuarios, generalmente quieren aprenderlo. A ellos realmente les importa.

Para los demás, es más un hobby.

Si tomas a un usuario en Estados Unidos y le preguntas: "¿Por qué usas Duolingo?", encontrarás varias respuestas muy comunes:

"Solía ​​jugar mucho a Candy Crush" o "Solía ​​mirar mucho Instagram y ahora estoy haciendo Duolingo y al menos estoy aprendiendo un poco de español, o un poquito de alemán o lo que sea".

Es un uso productivo del tiempo.

Incluso cuando las aplicaciones y el tiempo frente a la pantalla pueden considerarse problemáticos, ¿espera que Duolingo esté creando un hábito positivo?

Queremos que sea positivo. Cuando decidimos empezar a enseñar matemáticas y música, estas son dos cosas que pensamos que eran simplemente positivas.

Quizás nos expandamos a otros temas, pero vamos a intentar seguir haciendo cosas que sean positivas. Es poco probable que [enseñemos] los personajes de Pokémon, por ejemplo.

Tal vez la gente quiera aprender eso, pero nosotros solo queremos hacer cosas que sean buenas para el mundo y queremos que los padres se sientan bien al darles esta aplicación a sus hijos.

Queremos que después de usar la aplicación, sientas que hiciste algo bueno.

El sitio web de Duolingo afirma tener una fuerza laboral diversa de más de 30 países, ¿por qué es eso importante para una plataforma como la suya?

Tenemos muchos empleados internacionales y eso ha sido realmente bueno.

A veces no sabes lo que está pasando en un determinado país y entonces un empleado de allí nos dice: "La razón por la que esto no funciona es porque tradujiste mal esa palabra".

¿Ve frases extrañas a menudo? ¿Puede compartir un ejemplo?

La mayoría de nuestras oraciones son útiles, como "¿dónde está el baño?", pero algunas son simplemente extrañas, y eso ha ayudado a nuestra viralidad.

Hay una que siempre me quedó grabada, creo que fue en el curso de danés. La oración decía: "Allí, detrás de la cama, yace el cuerpo de su marido". Y es como: "¿Qué? ¿Qué es esa frase?".

BBC

Duolingo en números

• 100 millones de usuarios activos (usuarios que han realizado una lección en el último mes)

• 34 millones de usuarios diarios de aplicaciones

• Seis oficinas globales

• 850 empleados en todo el mundo

(Fuente: Duolingo/Luis von Ahn)

BBC

¿Cuál es la parte más desafiante de ser director ejecutivo de una gran empresa?

No creo que seamos muy grandes, somos 850 personas. Pero hay dos factores para mí.

Cuando éramos más pequeños, como 50 personas, todos confiaban en mí porque pasaban tiempo conmigo directamente y decían: "Está bien, es un buen tipo".

Una vez que tengo más de, no sé, 300 personas, no puedo pasar tiempo con todos. Por eso es mucho más difícil que se genere confianza y muchas veces tengo que tomar decisiones que no son populares.

Cuando eres muy cercano a otra persona y toma una decisión impopular, la entiendes porque piensas: "Está bien, al final sé que es una buena persona".

Y lo otro que ha sido difícil, pero esto es algo muy personal, evito mucho los conflictos y a veces tengo que decirle a la gente algo que no les gusta. Y eso es difícil para mí.

¿Le resulta difícil decirle a la gente algo que les hará daño?

Soy una persona que complace a la gente y eso es bueno y malo. Me casé con una sueca y, déjame decirte, es directa. En nuestra cultura, en América Latina, eres muy indirecto.

En Guatemala simplemente damos vueltas y vueltas sobre el tema, para tratar de hacerles entender, pero nunca lo contamos directamente.

Mientras que los suecos dicen: "No me gustas". Y es como: "Espera, ¿por qué dices eso?". Nunca diríamos eso en la cultura latinoamericana.

Debe resultarte difícil despedir a alguien.

¡Ay, dios mío! ¡Sí! Es horrible. La primera persona que despedí, cuando éramos una empresa muy pequeña, fue una mujer y se lo dije al final de la jornada. Al día siguiente, llegué a la oficina y ella todavía estaba aquí. Y resultó que ella no entendió que la había despedido porque nunca le dije: "Estás despedida".

Simplemente di un rodeo y pensé que ella lo entendía. Luego nos abrazamos y pensé que ese era el final.

Cuando entré al otro día y la vi, pregunté: "¿Por qué estás aquí?". Y ella respondió: "Ayer tuvimos una muy buena conversación; haré un mejor trabajo". Y yo dije: "No". Y tuve que despedirla de nuevo.

He aprendido que la forma incorrecta de despedir a alguien es ir desarrollándolo. [Tienes que] empezar diciendo: "Lo siento mucho. Voy a tener que dejarte ir". Lo dices primero, para que quede muy claro.

Getty Images Luis von Ahn observa marcadas diferencias con su esposa Ingrid von Ahn de Suecia.

¿Dónde buscan crecer? ¿Están centrados en mercados emergentes concretos o en nuevos datos demográficos?

Los mercados importan. En este momento, tenemos usuarios en todos los países del mundo.

Los que son nuestro gran foco son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, China, Brasil, América Latina de habla hispana, India, Italia y Turquía.

Puede que me haya perdido uno, pero estos son los países donde tenemos gente en el terreno y donde estamos invirtiendo.

¿Cree que una aplicación como Duolingo podría convertirse en un método alternativo para la educación u otras habilidades en general?

Sí, creo que puedes aprender otras habilidades, pero no creo que una aplicación reemplace a las escuelas o universidades. Esto se debe a que las escuelas y universidades tienen otros propósitos.

Las escuelas, por ejemplo, sirven para el cuidado de los niños. Y en las universidades puedes aprender cómo ser un adulto. Pero sí creo que podrás aprender casi todo en una aplicación.

Además, desde un punto de vista global, [muchas] personas no tienen acceso a un buen maestro ni a una buena educación. Con suerte, podrán aprender con esto.

¿Cree que Duolingo puede ocupar ese espacio?

Me gustaría eso. No sé si podremos enseñarlo todo, pero eso me gustaría.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.