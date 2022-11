La herejía de Kepler: las matemáticas que llevaron a cuestionar a Dios como arquitecto del universo

Getty Images

La misión de Johannes Kepler, matemático, astrónomo, astrólogo al servicio del emperador Rodolfo II de Habsburgo, era desvelar las leyes que sirvieron al Creador para dar forma al universo.Pero Kepler se enfrentó al juicio de una incongruencia, una pieza que no encaja con la lógica y que cuestionaba la omnipotencia de Dios.Esa incongruencia es la figura geométrica del heptágono.Euclides renunció a ella por su extravagante naturaleza, y que Kepler aseveró: "No ha podido ser construida conscientemente por una mente"."La Geometría es uno de los eternos reflejos de la mente de Dios", escribía Johannes Kepler en Mysterium Cosmigraphicum(1959)."Yo me propongo demostrar que Dios, al crear el universo y al establecer el orden del cosmos, tuvo ante sus ojos los cinco sólidos regulares de la geometría conocidos desde los días de Pitágoras y Platón, y que Él ha fijado de acuerdo con sus dimensiones el número de los astros, sus proporciones y las relaciones de sus movimientos".

Las órbitas elípticas de los planetas

Según Kepler, el Cosmos estaba ordenado dentro de una gran esfera y había sido construido con la expansión de los poliedros regulares.Sólo existen cinco poliedros regulares:.Dentro de la órbita oKepler inscribió un cubo; y dentro de este la esfera de Júpiter circunscrita a un tetraedro.Sobre el tetraedro situó la esfera de Marte.Entre las esferas deencajaba el dodecaedro.Entre la Tierra y Venus el icosaedro; entreel octaedro.Y en el centro de todo el sistema, el astro rey, el Sol.Kepler había construido el esqueleto deensamblando poliedros.Para dar forma a la Armonía de las esferas, Kepler despliega en su obra Harmonices mundi el desarrollo geométrico de los polígonos, y entre ellos el heptágono, una singularidad que rompía la armonía.En su obra, Kepler afirma que esta figura no ha podido ser construida conscientemente, y tampoco es posible darle forma con losKepler duda si verdaderamente lo pudieron hacer, o si lo lograron de manera fortuita.Kepler basaba su argumentación científica en la imposibilidad geométrica de la construcción del heptágono con escuadra y compás.La construcción de esta figura tampoco se explica en los Elementos de Euclides, ni en el Almagesto de Ptolomeo.Kepler llegó a afirmar que la máquina celeste no fue creada como un "animal divino, sino como un reloj regido por una fuerza que puede expresarse matemáticamente".Elde gran popularidad en la Edad Media, estaba siendo cuestionado.En el ilusionario del movimiento circular de los planetas había más cosas que no encajaban.Kepler no podía explicar matemáticamente por qué a principios de noviembre el atardecer del día cae rápidamente y el amanecer se adelanta velozmente a medianos de febrero.Convencido de que todo elencontró cómo resolver el enigma.Tras estudiar durante cinco años las observaciones exhaustivas y meticulosas de los planetas hechas por Tycho Brahe, tratando de ajustar el viaje de Marte a varias curvas, en 1609 publicóLa primera ley establece: "La órbita de todos los planetas es una elipse con el Sol en uno de sus focos".Aquel hallazgo.Sin embargo, también suponía zozobra en los intereses de Kepler.una elipse, y no un círculo perfecto!En la mente de Kepler nunca hubo intención de cuestionar al divino Arquitecto del cosmos.Sin embargo, al otro lado del mundo, en Filipinas, un misionero dominico estudió al detalle la obra de Kepler y señaló la herejía:Fray Ignacio Muñoz Pinciano (1608-1685) escribió el Manifiesto geométrico (1684), en el que describe un método de trazado del heptágono, frente al desarrollado en la proposición de la figura determinada por Kepler.Esto significaba, para el fraile, que Kepler no solo estaba equivocado, sino que, además,.El fraile cree conseguir construir la figura a través del triángulo isósceles (9,4,9) refutando a Kepler por considerarla como impossible simpliciter.El dominico termina la obra apuntando que, pese a que Kepler ya está denunciado por la Inquisición, el Harmonices mundi no lo estaba, y, debido a sus tesis sobre esta figura, también habría de ser condenada.Según el dominico, la obra de Keplerpara construir la figura del heptágono, y por tanto carecería de cognoscibilidad científica.Fray Ignacio razonaba basándose en, donde lo que no tiene entidad, ni esencia, ni condiciones, ni propiedades, no puede existir.El Manifiesto Geométrico fue una apología contra la incognoscibilidad del heptágono por ser una figura infinita, y de aquí el principio herético de Kepler.En el Génesis, la Creación es finita, los seis famosos días y un séptimo de descanso, y en la creencia de lo indeterminado parte*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versiónoriginal.Josep Lluis i Ginovart es Catedrático Intervención Patrimonio Arquitectónico de la Universitat Internacional de Catalunya.Cinta Lluis Teruel es ayudante de Investigación Júnior de la Universitat Internacional de Catalunya.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.