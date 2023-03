La Guarida del León, la nueva milicia armada de jóvenes palestinos que se enfrenta a la ocupación de Israel

AFP

La tensión y la violencia entre las fuerzas israelíes y los palestinos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este han ido en aumento desde principios de este año, donde un grupo palestino en particular ha ido cobrando protagonismo: la Guarida del León (Arin al Usud, en árabe).Se sabe que esta recién formada milicia, que surgió en la Ciudad Vieja de Nablus, en el norte de Cisjordania, está detrás de una serie de ataques contra soldados y colonos israelíes.Sus miembros y simpatizantes son principalmente jóvenes palestinos, que afirman estar por encima de las tradicionales facciones que han dado forma a la política palestina en las últimas décadas.Pero ¿quiénes son y cuán significativa es su presencia?

"Jóvenes palestinos descontentos"

Getty Images En febrero, fuerzas israelíes mataron a 11 palestinos, seis de los cuales eran miembros de la Guarida del León.

¿Cómo comenzó?

Getty Images La madre de uno de los palestinos asesinados por las fuerzas israelíes.

¿Tiene apoyo popular?

Reuters Un miliciano dispara un arma en el funeral de uno de los miembros del grupo.

¿Cómo son las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina?

Getty Images Una redada cerca de uno de los refugios de la Guarida del León desencadenó enfrentamientos en este mercado de la Ciudad Vieja de Nablus.

Getty Images Escondite en el que se refugiaban miembros de la Guarida del León en Nablus.

¿Cómo lo ve Israel?

"La Guarida del León es un grupo de palestinos jóvenes, descontentos y enojados, en su mayoría de poco más de 20 años, que no forman parte de ninguna de las facciones políticas existentes en Cisjordania o Gaza y que", afirma Ibrahim Jibril Dalalsha, director ejecutivo del Centro Horizon de Estudios Políticos, con sede en la ciudad cisjordana de Ramala.El grupo armado está activo sobre todo en la ciudad de Nablus, principalmente en el barrio de al Yasmina, donde han logrado reclutar a decenas de jóvenes en los últimos meses.Aunque la milicia no tiene vínculos formales con ningún grupo político existente, algunos miembros tienen afiliaciones políticas anteriores, según los expertos."Son un grupo no partidista, que trabaja para una sola milicia, aunque algunos de ellos han estado involucrados en otros grupos antes de la Guarida del León, como la Jihad Islámica o las Brigadas de los Mártires de al Aqsa, Hamás o Fatah", explica Dana el Kurd, politóloga de la Universidad de Richmond, con sede en Virginia (EE.UU.).En sus inicios, en febrero de 2022, el grupo se llamaba Batallón de Nablus. Por aquel entonces apenas contaba con 10 militantes, inspirados en el Batallón de Yenín, una milicia activa en el campo de refugiados del mismo nombre.En agosto de 2022 las tropas israelíes mataron en una redada en una casa de Nablus a tres de sus combatientes, entre los que estaba Ibrahim al Nablusi, un joven de 18 años conocido como. Su asesinato ha contribuido, supuestamente, a una movilización más amplia.Se cree que la primera aparición oficial de la Guarida del León tuvo lugar el pasado verano , durante un homenaje en Nablus en honor a sus combatientes asesinados por las fuerzas israelíes.A principios de 2023, algunos de sus miembros destacados fueron arrestados o asesinados por el ejército israelí, todos acusados de llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes.Fotos y videos de los milicianos. Meses después, decenas de pistoleros enmascarados desfilaron por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Nablus, algo que ha preocupado especialmente a la Autoridad Palestina y a los servicios de seguridad israelíes."El aumento de la impunidad israelí, de la represión, de la actividad en los asentamientos y el debilitamiento de la respuesta internacional y regional, además del estancamiento político en curso, [todos estos factores] han fomentado la creación de este grupo", asegura Dana el Kurd.El grupo ha logrado capturar la imaginación de los jóvenes palestinos "que rechazan el statu quo y la vieja política binaria que representan Fatah y Hamas", según el Kurd, y existen evidencias de que el grupo tiene un respaldo significativo entre los palestinos.Según una encuesta realizada en diciembre por el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Sondeos entre los residentes de Cisjordania y la franja de Gaza,de grupos armados independientes como la Guarida del León.El envejecimiento de los líderes palestinos es una de las razones por la que los jóvenes palestinos se sienten atraídos por este nuevo grupo de resistencia armada, según los analistas. Muchos de sus miembros se han."Creen que la Autoridad Nacional Palestina está políticamente en quiebra y no puede lograr la independencia política por medios pacíficos. Por lo tanto, sienten que luchar desde la resistencia es lo que traerá una solución al conflicto", asegura Ibrahim Dalalsha.El grupo también es popular en las redes sociales. Cientos de palestinos respondieron al llamamiento que enviaron a través del canal de Telegram de la Guarida del León, donde tienen más de 130.000 seguidores, y en el que pidieron a los suscriptores(una proclamación de la grandeza de Dios) para solidarizarse con los militantes que atacan objetivos israelíes.En todas las gobernaciones de la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, los jóvenes palestinos corearon el eslogan: "la Guarida está invicta".La Autoridad Nacional Palestina (ANP) es el órgano que gobierna las regiones autónomas palestinas de Cisjordania, tal y como lo establecieron los Acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).Las ciudades y pueblos palestinos están gobernados en su mayoría por la Autoridad Nacional Palestina, que está dominada por la facción secular Fatah. Una facción diferente, Hamas, tiene el control de la Franja de Gaza y es menos prominente en Cisjordania.Muchos de los jóvenes palestinos que luchan junto a estos nuevos grupos armados que acaban de surgir"Los principales líderes de la Autoridad Nacional Palestina y del partido gobernante Fatah no están contentos con el grupo por muchas razones", afirma Dalalsha, quien cree que "se ha tomado una decisión estratégica para tratar de cooperar con el grupo en lugar de desmantelarlo por la fuerza".Algunas fuentes aseguran que la Autoridad Nacional Palestina ha tratado de persuadir al grupo para que abandone el militarismo armado y se una a los servicios de seguridad palestinos.Logró ganarse a algunos miembros, pero los líderes del grupoe insistieron en que continuarán luchando hasta el final."Algunos de los miembros de la Guarida del León lo han criticado, pero se abstienen de entrar en conflicto con la Autoridad Nacional Palestina", dice Ibrahim Dalalsha."Ir en contra de la ANP te pone en conflicto directo, si no con todo el público palestino, con una gran parte de él. Creo que están tratando de evitar eso", agrega el director del Centro Horizon.Israel ve a la Guarida del León como una.En febrero de este año, las fuerzas de seguridad israelíes entraron en Nablus y mataron a 11 palestinos, seis de ellos miembros del grupo, según una publicación en su canal de Telegram.Después de la redada, que duró cuatro horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que habían escalado la operación después de que palestinos armados dispararan contra sus tropas."Vimos la amenaza y tuvimos que entrar a terminar el trabajo", aseguró a la prensa el portavoz de las FDI, el teniente coronel Richard Hecht.Israel cerró recientemente varias áreas alrededor de Nablus y en el este de Jerusalén con barricadas de arena y bloques de cemento."", reconoce Dana el Kurd, "pero [la Guarida de los Leones] seguirán siendo influyentes, y podrían generar imitadores o interés en unirse a ellos".Según Ibrahim Dalalsha, también podrían influir en la política de los territorios palestinos."No es fácil que logren su gran causa, que es la liberación y el fin de la ocupación. Pero sí creo que su existencia y su actividad está causando muchos trastornos y supone un reto para la Autoridad Nacional Palestina y los israelíes", agrega el experto.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.