La ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow es llevada a juicio acusada de lesionar a un hombre mientras esquiaba fuera de control

Gwyneth Paltrow llegó este martes a un tribunal de Estados Unidos para el comienzo de un juicio civil por las heridas graves que supuestamente le provocó a un hombre en un accidente de esquí en Utah.La actriz, de 50 años, está siendo demandada por el optometrista retirado Terry Sanderson, quien alega que Paltrow se estrelló contra él en el resort Deer Valley en Park City, una ciudad turística de nieve y montaña a unos 50 kilómetros de Salt Lake City, en 2016.Sanderson afirma que ella estaba "fuera de control" y, como consecuencia, le causó "una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y otras lesiones graves".Paltrow le contrademandó, alegando que él la golpeó con "todo el cuerpo".

El juicio

CourtTV Se espera que Gwyneth Paltrow preste declaración durante el juicio de ocho días.

Los argumentos del demandante

El juicio con jurado, que durará ocho días, comenzó este martes con las declaraciones de apertura. Se espera que la ganadora del Oscar y sus hijos testifiquen.Sanderson, de 76 años, busca una; anteriormente había presentado una demanda por US$3,1 millones.El incidente ocurrió en febrero de 2016 en la pista para principiantes en el resort Deer Valley, donde Paltrow estaba esquiando en unas vacaciones familiares.El caso parece depender de qué esquiador, Paltrow o Sanderson, estaba cuesta arriba en el momento del accidente. De acuerdo con las políticas de seguridad de Deer Valley, los esquiadores "delante o cuesta abajo tienen el derecho de paso", y advierten: "Debe evitarlos".Durante las declaraciones de apertura, el abogado de Paltrow, Steve Owens, le dijo al jurado que su clienta acababa de comenzar a descender la pendiente cuando un par de esquís aparecieron repentinamente entre los suyos y un hombre chocó con su espalda.El abogado de Paltrow argumentó que Sanderson, que sufre de pérdida de visión y audición como resultado de un derrame cerebral anterior, no pudo haber visto a su clienta antes de chocar con ella.Owens dijo que su clienta inicialmente sospechó que estaba siendo agredida, y estaba tan conmocionada por el incidente que decidió no esquiar por el resto del día."Ella puede haberlo insultado. La sacudió y la lastimó físicamente", indicó.Los abogados que representan a Sanderson afirmaron que, contrario a lo que sostiene Paltrow, era ella quien había estado esquiando de manera errática ese día porque.El abogado de Sanderson, Lawrence Buhler, argumentó que Paltrow mostró "desprecio consciente por otras personas en la montaña" cuando chocó contra su cliente, causándole lesiones graves, incluidas cuatro costillas rotas y daño cerebral permanente."Los esquiadores distraídos causan accidentes", dijo, señalando que Paltrow es una esquiadora experimentada y conoce muy bien las reglas. "Ella sabía que esquiar de esa manera, esquiar a ciegas por una montaña mientras miraba hacia arriba y hacia un lado, era imprudente.", señaló.El reclamo original, presentado en 2019, afirma: "Este caso involucra un accidente de esquí de atropello y fuga en Deer Valley, Utah, donde la acusada Gwyneth Paltrow esquió fuera de control y golpeó la espalda de Terry Sanderson, otro esquiador que estaba cuesta abajo, derribándolo con fuerza, dejándolo inconsciente y causándole una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y otras lesiones graves"."Paltrow se levantó, se dio media vuelta y se alejó esquiando, dejando a Sanderson aturdido, tirado en la nieve, gravemente herido", agrega.La presentación también aseguró que un instructor de esquí que había estado entrenando a Paltrow vio a Sanderson herido pero tampoco intentó ayudarlo.Este martes en la corte, los abogados de Paltrow disputaron este reclamo y argumentaron que tanto un instructor de esquí como una patrulla de esquí se apresuraron a brindar ayuda después del incidente.Sanderson había dicho anteriormente que esperó casi tres años para presentar la demanda porque no podía funcionar correctamente debido a la conmoción cerebral, además de que tenía algunos problemas con los abogados.Paltrow presentó una contrademanda en la que alega que Sanderson la había golpeado, que se disculpó con ella y que dijo que estaba bien.Su contrademanda busca US$1 en daños y perjuicios más honorarios legales.