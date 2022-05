La frenética búsqueda de un reo armado y peligroso y una agente de prisiones que desaparecieron de una cárcel en Alabama

Oficina del alguacil del condado de Lauderdale

El recluso Casey White y la agente Vicki White tienen el mismo apellido, pero no están emparentados.

La policía busca a un preso acusado de asesinato y a una agente penitenciaria que desaparecieron el pasado viernes en Alabama.El reo Casey White y la agente penitenciaria Vicki White fueron vistos por última vez ese día por la mañana en la oficina del alguacil, en el condado de Lauderdale.La agente dijo que lo iba a llevar a una evaluaciónde su estadomental, pero los funcionarios se dieron cuenta más tarde de que la cita no estaba programada.La policía cree que Vicki White ayudó a orquestar la fuga y emitió una orden de arresto contra ella.El alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, declaró a la prensa que Vicki White había vendido su casa hace aproximadamente un mes y había "hablado de ir a la playa"."Si lo hizo voluntariamente o fue coaccionada de alguna manera, no estamos realmente seguros", dijo.El viernes, el día en que la pareja desapareció, se suponía que sería su último día de trabajo.Aunque tienen el mismo apellido, no hay parentesco entre ellos.Las autoridades indicaron que Casey White debe ser considerado "armado y extremadamente peligroso", en parte porque ahora puede tener acceso al arma de la funcionaria.Singleton precisó que Vicki White salió del centro de detención con el prisionero alrededor de las 9:30 de la mañana hora local del viernes.Ella indicó que luego recibiría atención médica porque no se sentía bien.Poco después de las 11:00 de la mañana alguien encontró el vehículode ella en el estacionamiento de un centro comercial.Aproximadamente a las 15:30, los funcionarios se dieron cuenta de que el prisionerono había regresado a la custodia y nadie podía comunicarse con la agente penitenciaria.El Servicio de Alguaciles de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta US$10.000 por informaciónque conduzca a la captura de Casey White y la ubicación de Vicki White.Singleton describió a Casey White como "extremadamente peligroso" y aconsejó a los agentes de policía que "no se arriesguen" con él."No tiene nada que perder", agregó. "Haré hincapié en esto todo lo que pueda: estamos preocupados por todos".

"Empleada ejemplar"

Cargo de asesinato

El alguacil dijo que Vicki White trabajó para el departamento durante unos 25 años. Como, parte de su función consistía en organizar el transporte al juzgado.Simgleton explicó que la decisión devioló la normativa, ya que alguien acusado de un delito tan grave normalmente debe estar acompañado por dos agentes.Las autoridades están revisando imágenes de video y llamadas telefónicas para determinarcon Casey White antes de que ocurriera la fuga.Singleton afirmó que Vicki White fue elegidavarias veces y era una "empleada ejemplar".Añadió que quería pruebas sólidas antes dede cualquier acto indebido."¿Ella lo ayudó a escapar? Esa es obviamente una posibilidad. Así que estamos explorando eso como un ángulo de la investigación. ¿Fueen el camino al juzgado? ¿Tomada en contra de su voluntad? Ese es obviamente otro ángulo que estamos evaluando", afirmó."Conociendo al recluso, creo quesean cuales sean las circunstancias", agregó el alguacil.Casey White, de 38 años, fue acusado de dos cargos de asesinato capital en septiembre de 2020 por elde Connie Ridgeway, de 58 años, según el Servicio de Alguaciles de EE.UU.Dicha agencia señaló que White ya estaba cumpliendopor una serie de delitos de 2015, que incluían robos y una persecución policial.Confesó ely estaba esperando juicio en la cárcel del condado de Lauderdale cuando desapareció.Casey White había planeadoantes, informó Singleton a ABC News. Sin embargo, los funcionarios se enteraron del plan, que implicaba tomar un rehén, antes de que pudiera intentar llevarlo a cabo en 2020.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.