La fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por evasión de impuestos

La fiscalía de Barcelona pide una condena de más de ocho años de cárcel y una multa de más de US$24 millones para la estrella colombiana Shakira.El organismo presentó este viernes el escrito de acusación, que atribuye a la artista de 45 años haber defraudado 14,5 millones de euros (US$14,8 millones) en impuestos en los años 2012, 2013 y 2014. Shakira, que se declara inocente, rechazó este miércoles llegar a un acuerdo para rebajar las penas y eludir un juicio, aseguró ser víctima de una "persecución" y manifestó su intención de llegar hasta el final del proceso.Un tribunal de Barcelona decidirá ahora si abre juicio oral a la cantante, que hasta el último momento tiene abierta la posibilidad de alcanzar un pacto con la fiscalía.Esta acusa a Shakira Isabel Mebarak Ripoll (su nombre completo) de haber simulado durante los años 2012, 2013 y 2014 no residir en España y haber ocultado sus ingresos mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales.

La cantante ya devolvió los 14,5 millones de euros que le exigía el fisco español y otros 2,7 millones en intereses (US$2,75 millones) en 2018, con un desembolso total de 17,2 millones de euros (US$17,5 millones).Aunque aquel pago saldóla deuda, la fiscalía le exige ahora 23,8 millones de euros (US$24,3 millones), además de ocho meses y dos años de cárcel, como sanción por sus supuestas maniobras de evasión fiscal.Las personas que pasan más de seis meses al año en España se consideran residentes a efectos fiscales.Shakira, cuya fortuna se calcula en más de US$300 millones, declaró España como su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015, pero no antes.La fiscalía argumenta que, en los tres años anteriores, la cantante pasaba la mayor parte de su tiempo en España con su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y solo viajaba al exterior por compromisos profesionales.

Piqué y Shakira anunciaron recientemente su separación.

La acusa de haber usado un "entramado societario" creado años antes con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo para no tributar en España, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.Según la acusación, la cantante solo abandonó España entre 2012 y 2014 por "motivos profesionales, con una duración muy corta" y, por tanto, estaba obligada a tributar en el país "por la totalidad de su renta mundial".El nombre de la estrella colombiana apareció en los Papeles de Pandora, una serie de documentos que señalaban a personalidades con cuentas en paraísos fiscales -supuestamente para evadir al fisco- filtrados y publicados en 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.Cuando rechazó el miércoles llegar a un acuerdo con la fiscalía de Barcelona, Shakira declaró en un comunicado que las acusaciones en su contra son "un total atropello a sus derechos" e insistió en que la acusación "se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en 'The Voice'" pese a que en ese tiempo "aún no era residente en España".

