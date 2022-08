La falla de seguridad de Apple que puede permitir que los hackers controlen tus dispositivos

Getty Images

Un hacker podría hacerse con el control total de tu dispositivo Apple si este ha sido afectado por un reciente fallo de seguridad, dicen expertos de la industria.Por ello, Apple ha lanzado una nueva actualización para solucionar este problema que puede haber sido "activamente explotado" por los hackers. La brecha de seguridad afecta a iPhone, iPad y Mac. La compañía tecnológica dice que el nuevo software "provee actualizaciones de seguridad importantes y está recomendado para todos los usuarios".La actualización está disponible para los iPhone 6 en adelante, el iPad Pro, el iPad Air 2 y posteriores y a partir de la quinta generación de iPad. También se puede descargar en las ediciones siguientes al iPad mini 4 y la séptima generación del iPod touch. Además, se motiva a que los usuarios de Mac con el sistema operativo macOS Monterey actualicen su equipo. Apple dijo que los piratas informáticos utilizaron la falla para infiltrarse en WebKit, el motor que impulsa Safari, el navegador del fabricante. La compañía dijo que los hackers podrían utilizar la falla si el usuario accede a "contenido web creado con fines malintencionados".Hasta el momento no ha habido informes confirmados de casos específicos en los que la falla de seguridad se haya utilizado contra personas o dispositivos.

Análisis de Joe Tidy, reportero de tecnología

Las actualizaciones de softwares son parte rutinaria (y a veces irritante) de nuestras vidas tecnológicas modernas, pero esta actualización no debe ignorarse.sobre el poder potencial que los hackers pueden adquirir si atacan un dispositivo vulnerable a esta brecha. Así que es importante revisar los ajustes de tu equipo Apple e instalar el parche. O incluso mejor: tener activadas las actualizaciones automáticas. Para la gran mayoría de usuarios no hay motivos para entrar en pánico. De momento no hay sugerencias de que los hackers hayan utilizado la falla para lanzar. También hay que decir que la protesta en las redes sociales sobre la actualización de seguridad posiblemente sea exagerada.Apple ha lanzado actualizaciones de seguridad de emergencia similares durante todo el año, la más reciente en marzo, sin mucha fanfarria o pánico.Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.De acuerdo con su página de actualización de seguridad: "Apple no divulga, discute ni confirma problemas de seguridad hasta que se haya realizado una investigación y haya parches o lanzamientos disponibles".