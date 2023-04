La extraordinaria vida de Emahoy Tsegué-Maryam, la monja que caminó descalza por una década y se convirtió en la reina del piano en su país

Buda Musique

Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, la compositora y monja pianista que murió hace unos días a la edad de 99 años, tuvo una vida extraordinaria, que incluyó ser pionera en la igualdad de la mujer y caminar descalza durante una década en las montañas aisladas del norte de Etiopía.Escuchar una de sus obras puede resultar desconcertante.A veces se siente como ser arrojado en un pequeño bote en el mar, constantemente fuera de balance, con poco a lo que agarrarse. El ritmo parece cambiar y la escala entra y sale de la familiaridad.El sonido de la pianista pionera reflejó la forma en que su vida osciló entre mundos paralelos.Fue entrenada en música clásica occidental, pero fue igualmente el producto de cantos y melodías cristianas ortodoxas tradicionales.Su voz musical única llevó a una crítica, Kate Molleson, a argumentar que Emahoy debería incluirseenla lista de los grandes compositores del siglo XX.Cuando era joven, Emahoy era una mujer moderna de espíritu libre, pero pasó gran parte de su vida posterior como una reclusa.Se convirtió en una monja devota que vivió una vida humilde en un monasterio en una parte remota de su país. Pero en un tiempo anterior se había movido en la alta sociedad de la capital, Addis Abeba, donde se presentó en la corte del último emperador del país, Haileselassie I.La mayoría de sus obras musicales importantes, reconocibles por su complejidad y aparente naturalidad, se produjeron en las décadas de 1960 y 1970.En esa época los contemporáneos en Addis Abeba estaban mezclando ritmos occidentales con la escala pentatónica (o de cinco notas) etíope para crear una fusión única de sonidos y estilos que más tarde se denominaría Ethio-jazz.El género está marcado por el soul shuffling y la música funky, así como piezas de swing de big band.Pero las composiciones y el estilo de Emahoy eran distintos. Eran solo ella y su piano produciendo una melancolía íntima, meditativa e inquietante,nutrida por una vida fascinante marcada por los acontecimientos trascendentales que experimentó su país durante el siglo pasado.

La soledad

Buda Musique Emahoy, en esta foto sin fecha, fue una vez parte de la glamorosa alta sociedad de Addis Abeba.

La guerra y la paz

Buda Musique Después de 10 años en un monasterio en el norte de Etiopía, Emahoy volvió al piano.

Cambio de trayectoria

Buda Musique El volumen 21 de Éthiopiques le dio a la música de Emahoy un nuevo grupo de fans,

La reina del piano

Nació en Addis Abeba en diciembre de 1923 en el seno de una prominente familia aristocrática. Su padre fue alcalde de la histórica ciudad de Gondar, en el norte del país.Su nombre de pila era Yewubdar, en amhárico, un nombre que usó hasta que fue ordenada como monja a la edad de 21 años.Y con su familia llegaron privilegios y oportunidades.Cuando era niña, la enviaron a Suiza con su hermana,. Fue en un internado suizo donde se encontró por primera vez con la música clásica occidental y, a la edad de 8 años, comenzó a tocar el violín y el piano.Pero en Europa se sintió alienada. "", dijo en un libro sobre la vida de su padre escrito por su hermano, Dawit Gebru.La música era su consuelo.A su regreso a Etiopía a la edad de 11 años, ya era una joven extrovertida con gusto por la moda. Pero entonces la guerra y la tragedia llamaron a la puerta.En 1936, la Italia de Benito Mussolini invadió Etiopía.y ella se vio obligada a exiliarse en una isla del Mediterráneo. El asesinato de sus familiares dejó una fuerte impresión en ella; más tarde compondría una canción en su memoria, "La balada de los espíritus".Después de cinco años de ocupación, los italianos abandonaron Etiopía y Emahoy regresó a casa, donde comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la primera secretaria mujer allí. Y conducía automóviles, una rareza para una mujer, cuando la mayoría de los etíopes usaban coches de caballos para viajar.."Incluso en mi adolescencia decía: '¿Cuál es la diferencia entre niños y niñas? Son iguales", le dijo al periodista musical Molleson en un documental de la BBC de 2017 sobre su vida.Unos años más tarde estaba de nuevo viajando, esta vez a la capital egipcia, El Cairo, para estudiar música con el violinista polaco Alexander Kontorowicz.Practicaba 9 horas al día, pero era el calor abrasador lo que no podía soportar. Como consecuencia, regresó a los climas más frescos de Addis Abeba con su maestro, quien fue nombrado jefe de la Banda de la Guardia Imperial.Si bien parecía disfrutar del favor del emperador para quien tocaba su música, no todos en la clase aristocrática estaban tan complacidos. Entonces, cuando se le dio la oportunidad de continuar sus estudios en la Royal Academy of Music de Londres, no se le permitió viajar, una decisión por la que su familia culpa a algunos altos funcionarios.Emahoy estaba desconsolada y enferma hasta el punto de ser ingresada en el hospital. Poco después,, hasta que abandonó la música, y la ciudad, por un monasterio en la cima de una colina en una parte remota del norte de Etiopía.Se hizo monja, se afeitó la cabeza y dejó de usar zapatos.La muerte del arzobispo de la comunidad monástica y los problemas en las plantas de los pies la llevaron a regresar a la capital a los 30 años, después de 10 años de aislamiento, dice Molleson.Volvió a tocar música y, aunque seguía evitando ser el centro de atención, sus composiciones despegaron en esta época.Sus años de solitarias cavilaciones -y los dramáticos episodios de su agitada vida- estaban reflejados en ellas. Títulos como "El vagabundo sin hogar", "Amor de madre" y "Añoranza" insinuaban lo que tenía en mente."La tristeza siempre me acompañó como una amiga", dijo Emahoy en el libro de su hermano.El comentarista musical etíope Sertse Fresibhat calificó sus primeros trabajos como "profundos y reflexivos, (compuestos) a una edad temprana" que.Aunque hizo grabaciones en Alemania en la década de 1960 y principios de la de 1970 para recaudar dinero para organizaciones benéficas para personas sin hogar, solo ganó notoriedad en Occidente más recientemente.Al igual que sus músicos contemporáneos de Ethio-jazz, el musicólogo francés Francis Falceto la presentó a un público más amplio. Su serie de álbumes Éthiopiques eran recopilaciones de música de archivo de las décadas de 1960 y 1970.La colección, lanzada en 2006, fue elogiada y llevó a que su trabajo se utilizara en películas y anuncios.Pero en ese momento ella vivía en un monasterio de la Iglesia Ortodoxa Etíope en Jerusalén, Israel.En 1984, cuando Etiopía estaba en medio de una guerra civil y bajo un régimen militar marxista, había partido hacia Tierra Santa, donde vivió el resto de su vida.Continuó practicando y componiendo y en su nueva fama recibió a musicólogos y críticos para discutir su trabajo. También reclutó a la pianista israelí Maya Dunietz para que tomara sus manuscritos y los publicara.En su país de origen,.Sus melodías están en todas partes: algunas se reproducen durante los períodos de duelo nacional, mientras que otras sirven de fondo para audiolibros y programas de radio.Pero es posible que muchos desconozcan que son sus composiciones.Tienen una sensación de atemporalidad que sin duda