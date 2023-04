La estrella de Friends, Matthew Perry, eliminará de su autobiografía los comentarios sobre Keanu Reeves

Getty Images

En "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew Perry habla sobre su lucha contra el abuso de sustancias y la adicción

El protagonista de "Friends", Matthew Perry, prometió eliminar de las futuras ediciones de su autobiografía el "cruel" comentario que incluyó en ella sobre el actor Keanu Reeves.En su libro de memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, Amantes, y la Gran Cosa Terrible) Perry en dos ocasiones pregunta por qué Reeves "todavía camina entre nosotros" mientras actores "talentosos" como River Phoenix habían muerto."Dije una estupidez. Fue algo malo",dijo Perry en el Festival de Libros del diario Los Angeles Times.Y agregó: "Saqué su nombre porque vivo en la misma calle. Me disculpé públicamente con él"."Cualquier versión futura del libro no tendrá su nombre".El actor dijo que no había hecho las paces con Reeves en persona, pero "si me encuentro con él, me disculparé"."Fue una estupidez", reiteró.

El actor Keanu Reeves.

Adicciones

El libro, publicado el año pasado, relatay su adicción.En él, describe a Phoenix, su coprotagonista en la película de 1988 "Una noche en la vida de Jimmy Reardon", como un genio que estaba "muy adelantado" a su tiempo."River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera, resultó demasiado hermoso para este mundo. Siempre parecen ser los tipos realmente talentosos los que caen"."¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?", escribió.Phoenix murió en 1993, a los 23 años, tras una sobredosis de cocaína y heroína. Heath Ledger murió por una sobredosis accidental de medicamentos en 2008.PerryEn declaraciones a la revista People en octubre de 2022 señaló que había "elegido al azar" el nombre del actor de John Wick y que era un "gran admirador" de él."Pido disculpas. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar", indicó en un comunicado a la revista.El sábado pasado Perry volvió a referirse a la mención de Reeves en su libro, esta vez frente al público durante un panel en el Festival de Libros del Los Angeles Times.En este habló sobre cómo escribir sus memoriasDijo que escribir el libro había aliviado sus sentimientos de angustia, ansiedad y depresión: "Me fluyó a borbotones: las cosas dolorosas, los hospitales, las rehabilitaciones, todo esto, salió a borbotones. Fue muy rápido".