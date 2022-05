La enigmática relación entre un reo y una agente carcelaria y su frenético escape de una prisión en EEUU

Condado Lauderdale

Casey White escapó de prisión con ayuda de Vicky White (pese al mismo apeillido, no estaban emparentados).

En el que sería su último día antes de su jubilación, Vicky White hizo algo que tiene desconcertados a todos sus conocidos.La mujer de 56 años era una funcionaria del sistema carcelario del condado de Lauderdale, Alabama (sur de EE.UU.), y en el último viernes de abril llevó a cabo un plan inesperado.Es señalada de usar sus conocimientos y autoridad para sacar de la cárcel al reo Casey White, de 38 años, y emprender una frenética fuga que acabó conlavida de la mujer 11 días después."Esta no es la Vicky que conocía hasta hace un año. Esto nos tomó a todos con la guardia baja", dijo el alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton.Vicky y Casey comparten el apellido, pero no tenían parentesco.Sin embargo, la fuga llevó a las autoridades a saber que compartían una "relación especial", señaló Singleton, lo que presuntamente impulsó a la mujer a facilitar la huida del hombre."Su madre estaba bastante conmocionada de que ella pudiera hacer algo así", explicó Singleton a la cadena Newsnation.

¿Qué pasaba entre los dos?

Condado Lauderdale Casey White purgaba una condena de 75 años en prisión y estaba en proceso de una nueva acusación.

¿Cómo ocurrió la fuga?

¿Cómo los detuvieron?

Condado Vanderburgh Los sospechosos tenían en su poder varias armas y municiones.

Los investigadores están tratando de esclarecer qué tipo de relación tuvo la pareja antes de la fuga del pasado 29 de abril.Entre algunos detalles que se han revelado se dice que alcanzaron un grado de convivencia y posiblemente afinidad."Hemos confirmado a través de fuentes independientes y otros medios que, de hecho, hubo una relación entre Casey White y Vicky White fuera de su horario normal de trabajo. No contacto físico, sino una relación de una naturaleza diferente", explicó el alguacil Singleton a la cadena CNN.Las entrevistas a otros prisioneros de Lauderdale indican que, como más comida en sus raciones y un trato diferenciado.Ella se desempeñaba como, mientras que él cumplía unapor diversos delitos. También enfrentaba una acusación por un homicidio.La relación personal presuntamente se inició a comienzos de 2020.Algunos de quienes conocían a Vicky White dicen que ella eraen el sistema carcelario: "Hubiera confiado en Vicky con mi vida. Lo digo en serio", dijo el fiscal de distrito Chris Connolly."Si necesitábamos algo de la cárcel, ella era nuestra persona a quien acudir, una empleada sólida. Por eso esto es tan impactante", añadió.Después de 25 años de trabajo, y varios premios de agente del año, Vicky White estaba llegando al final de su carrera activa y se iba a jubilar al finalizar abril.De ahí que sea tan desconcertante lo que pasó.El viernes 29 de abril, Vicky White llegó en una patrulla del alguacil a la prisión de Lauderdale y, según muestran videos de seguridad difundidos por las autoridades. https://www.youtube.com/watch?v=ftzejVFvC14 A pesar de que el protocolo dice que otros dos agentes deben custodiar a un acusado de delitos graves, ella se las arregló para llevarlo sola a una evaluación de salud mental, la cual realmente no estaba programada.Ambos se trasladaron al estacionamiento de un centro comercial donde Vicky White había dejado un vehículo que compró días antes y emprendieron la huida, según la investigación inicial.Durante.Se dirigieron primero hacia el vecino estado de Tennessee, donde cambiaron de vehículo. A continuación se trasladaron hacia, Indiana, ciudad en la que reservaron una habitación de un hotel, informó el alguacil del condado de Vanderburgh, Dave Wedding.Pagaron 14 noches por adelantado y fueron vistos en videos de seguridad usando pelucas en Evansville, unos."Estaban tratando de encontrar un lugar para esconderse y pasar desapercibidos y pensaron que habían conducido el tiempo suficiente para detenerse y pensar a dónde ir", dijo Wedding.Según el alguacil Wedding, el pasado 9 de mayo los agentes detectaron un vehículo sospechoso en el hotel de Evansville, el cual está"Los sospechosos salieron del hotel y huyeron por el estacionamiento a la carretera 41 hacia un sector industrial", explicó Wedding en una rueda de prensa.En el camino tuvieron un choque con otro vehículo, por lo que terminaron en una zanja.Al estar rodeados,al ser trasladada a un hospital. Casey White se rindió y fue detenido por los agentes."En nuestra investigación inicial, no creemos que él le haya disparado, pero los forenses examinarán el cuerpo y la patología para determinarlo", señaló Wedding. Pero hubo una declaración escalofriante para las autoridades al interrogar a Casey White: "Él dijo que probablemente iban a emprender un tiroteo [con las fuerzas del orden] hasta morir"."El plan era malo y fallaron, gracias a Dios".En el vehículo fueron encontradas. También había US$29.000 en efectivo.Las investigacionesy si Vicky White participó voluntariamente o pasó por algún tipo de coerción.La mujer remató unos días antes la venta de su casa por unos US$95.000 y compró al menos uno de los vehículos para el escape.El alguacil Wedding dijo que Casey White fue interrogado durante varias horas, pero se reservó los detalles de sus declaraciones porque hay una investigación en curso.Sus compañeros de trabajo en Alabama aún siguen desconcertados sobre cómo se involucró Vicky White y todo lo que hizo desde el 29 de abril.Wedding también dice que "es sorprendente" que una funcionaria como ella se hubiera involucrado así."Pero recuerden que son humanos, que tienen sus propios razonamientos, y por alguna razón iniciaron una clase de relación, pero bueno, hay humanos que cometen errores".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.