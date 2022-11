La empresa de criptomonedas BlockFi se declara en bancarrota tras el colapso de FTX

Getty Images

El dramático colapso de la empresa de criptomonedas FTX a principios de noviembre continúa repercutiendo en toda la industria de las monedas virtuales.Otra de las compañías cripto, BlockFi, se declaró este lunes en bancarrota en EE.UU. La compañía ya había detenido la mayor parte de la actividad en su plataforma, citando una "exposición significativa" a FTX.BlockFi dijo que está buscando protección judicial para reestructurar, liquidar sus deudas y recuperar dinero para los inversores.La empresa recibió un rescate de FTX a principios de este año cuando los valores de las criptomonedas se desplomaron.Pero FTX, una plataforma de compraventa de divisas digitales, tuvo sus propios problemas este mes, cuando la gente se apresuró a sacar dinero del sitio en medio de dudas sobre sus finanzas.El llamado "rey de las criptomonedas" Sam Bankman-Fried, quien era fundador y consejero delegado de FTX, renunció y la firma se declaró en bancarrota.

FTX, una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre tras una semana de agonía.

El colapso sacudió la confianza en la criptoindustria y desencadenó una investigación de los reguladores.BlockFi, que ofrecía préstamos y otros servicios financieros respaldados por los criptoactivos de los prestatarios, describió el colapso de FTX como "impactante".

Deudas millonarias

Getty Images Bloomberg estima que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, perdió el 94% de su fortuna en un solo día tras conocerse la crisis de su empresa.

Puente financiero

En el expediente judicial, BlockFi, con sede en Nueva Jersey, dijo queIncluyó a FTX como su segundo acreedor más grande, conen un préstamo extendido a principios de este año.También debe, la Comisión de Bolsa y Valores, que a principios de este año descubrió que la empresa no registró correctamente sus productos y engañó al público sobre los niveles de riesgo en su cartera de préstamos y actividad crediticia.BlockFi dijo que la declaración de bancarrota del Capítulo 11 permitiría a la empresa desarrollar un "plan de reorganización que maximice el valor para todas las partes interesadas, incluidos nuestros valiosos clientes".La compañía informó que tiene casi US$257 millones en efectivo disponibles."Desde el inicio, BlockFi ha trabajado para dar forma positiva a la industria de las criptomonedas y hacer avanzar el sector", describió Mark Renzi de Berkeley Research Group, el asesor financiero de la empresa."BlockFi espera un proceso transparente que logre el mejor resultado para todos los clientes y otras partes interesadas", añadió.Fundada en 2017, BlockFi se había promocionado comoEn los últimos años sumó cientos de millones de grandes inversores en la industria tecnológica, incluidos Bain Capital Ventures y Tiger Global. El año pasado, cuando los valores de las criptomonedas se dispararon, dijo que administraba más de US$15.000 millones en activos.BlockFi no es la única empresa afectada después de que los precios de las criptomonedas se desplomaran a principios de este año. El valor de la moneda digital más conocida, bitcoin, cayó desde más de US$64.000 hace un año a menos de US$20.000 en junio.Celsius Network y Voyager Digital se encuentran entre las otras empresas que también se declararon en bancarrota.