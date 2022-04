La detención por narcotráfico del primer ministro de Islas Vírgenes Británicas que podría volver a poner al territorio bajo control de Londres

Government of the Virgin Islands

El primer ministro de Islas Vírgenes Británicas fue arrestado en Miami por presunto contrabando de drogas y lavado de dinero.Agentes de la DEA, el organismo antidroga estadounidense, se hicieron pasar por traficantes de cocaínade un cartel mexicano para arrestar a Andrew Fahie.Fahie aceptó un pago de US$700.000 a cambio de que los supuestos traficantes usaran los puertos de Islas Vírgenes Británicas, según los cargos presentados en EE.UU.Los agentes de la DEA también arrestaron a una autoridad portuaria del territorio británico de ultramar y a una tercera persona en relación con el caso.El primer ministro está ahora bajo custodia y enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.Las Islas Vírgenes Británicas son un territorio británico de ultramar compuesto por más de 40 islas en el Caribe, al este de Puerto Rico.

Getty Images

Su sistema político es de una democracia parlamentaria en la que el primer ministro actúa como jefe de gobierno electo junto con el gobernador designado por el ejecutivo de Reino Unido, en este momento John Rankin. Las filtraciones de documentos de los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora y los Papeles del Paraíso revelaron que estasislas son unpopularparaíso fiscal.

El "entrenador jefe"

US District Court Southern District of Florida El documento del juzgado, en el que figuran los nombres de los acusados

¿Londres tomará el control?

Los agentes de la DEA fingieron ser traficantes de cocaína del cartel de Sinaloa de México, señalado como el mayor proveedor de drogas ilegales en el mercado estadounidense, antes dirigido por el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que hoy está en la cárcel.Según la denuncia penal presentada en un tribunal federal de Estados Unidos a la que tuvo acceso la BBC, la DEA inició la investigación en octubre a partir del trabajo de un informante confidencial.El documento ofrece detalles de supuestas reuniones entre los tres detenidos y la fuente de la DEA, en las que Fahie usa el alias "entrenador jefe".En las reuniones, los implicados habrían planeado traficar miles de kilogramos de cocaína colombiana con un valor de decenas de millones de dólares a través de las Islas Vírgenes BritánicasFahie y el informante de la DEA incluso habrían acordado operar redadas de dinero y drogas a pequeña escala, según el informe de los cargos.Durante mucho tiempo, en Reino Unido se han planteado dudas sobre el modo en que se administran las Islas Vírgenes Británicas.Andrew Fahie ha sido objeto de una investigación desde enero del año pasado por denuncias de corrupción y mala gestión.Mientras, en Londres un informe oficial recomiendade las Islas Vírgenes Británicas, por la supuesta corrupción en el archipiélago.De suceder esto, el territorio de ultramar.El documento, dirigido por el juez británico Gary Hickinbottom, describe el estado del gobierno en las Islas Vírgenes Británicas como "terriblemente malo".La investigación que dio lugar a este informe se encargó en 2021 por denuncias de corrupción y uso indebido de fondos públicos, y no está directamente relacionada con el reciente arresto del primer ministro.Sin embargo, a partir del suceso, la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, declaró que el arresto del primer ministro.Los funcionarios públicos electos de las Islas Vírgenes Británicas, según el informe, renunciaron a los principios básicos del buen gobierno, creando un ambiente que fomenta comportamientos deshonestos.El documento recomienda una suspensión de dos años de la Constitución, el cese del ejecutivo ministerial electo y poner al mando al gobernador designado por Reino Unido.En ausencia de Fahie, el primer ministro en funciones, Natalio Wheatley, expresó su desacuerdo con las recomendaciones del informe del juez británico.En una entrevista con BBC Radio 4, aseguró que, y que no cree que los habitantes de las Islas Vírgenes Británicas quieran renunciar a la autonomía política. "Todos los países del mundo enfrentan desafíos a la hora de gobernar, incluido Reino Unido", afirmó.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.