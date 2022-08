La desesperada razón por la que Corea del Sur perdonó al príncipe de Samsung

Getty Images

El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, condenado por soborno y malversación de fondos en 2017, recibió en Corea del Sur un indulto presidencial especial.Lee, uno de los delincuentes de guante blanco más poderosos del país, fue encarcelado dos veces por sobornar a un expresidente.El gobierno de Corea del Sur justificó el perdóndiciendo que se necesita al líder de facto de la compañía más grandedel país para encabezar la recuperación económica después de la pandemia.Esto marca otro giro en una lucha sobre cómo se dirige el país, que se ha desatado desde que las protestas masivas se apoderaron de Seúl hace seis años y derrocaron a un presidente de su cargo.Los crímenes de Lee estuvieron directamente relacionados con el escándalo de corrupción que condujo al encarcelamiento de la expresidenta Park Geun-Hye, en el cargo de 2013 a 2017.

Getty Images

Park Geun-Hye, la expresidenta, también fue indultada hace unos años.

El "Príncipe heredero de Samsung", como lo apodaron los manifestantes, pagó US$8 millones en sobornosa la presidenta Park y a su socio.Con el pago quería asegurarse el apoyo a una fusióna la que se oponían los accionistas y que tenía como objetivo reforzar el control que tiene el imperio de su familia.Cuando se reveló, millones de surcoreanos participaron en protestas a la luz de las velas todos los fines de semana del invierno de 2016/2017, exigiendo el fin del gobierno de Park y reclamando la separación entre el mundo de la política y el de los negocios.El parlamento de Corea abrió un procedimiento de "impeachment" a Park y fue sentenciada a 25 años de cárcelen 2017.

Getty Images

Millones de personas asistieron a las protestas contra la presidenta Park y su corrupción.

Lee, también conocido como Jay Y Lee en Occidente, fue encarcelado un año después por delitos que incluían malversación de fondos de la compañía para comprar un caballo por US$800.000 para la hija de un amigo de la presidenta.Un nuevo presidente, Moon Jae-in, asumió entonces el cargo con el mandato de poner las cosas en orden.Pero no logró avanzar mucho.En sus últimos días al frente del país, concedió un indulto a su antecesora.Ahora, ocho meses después, bajo otro nuevo presidente, el jefe de Samsung también recibió la misma clemencia.Para quienes han estado luchando contra la corrupción, este es un golpe desalentador."Es un revés. Y significa que Corea retrocede a la época anterior a las manifestaciones a la luz de las velas", dijo Sangin Park, profesor de economía y política industrial en la Universidad Nacional de Seúl.

Getty Images

Influencia del 'pulpo'

Getty Images Lee fue encarcelado por primera vez por soborno y corrupción en 2017, pero luego fue liberado de la cárcel dos veces.

Getty Images Lee ha reanudado en gran medida sus funciones públicas como ejecutivo de Samsung y se reunió con Biden en Seúl en mayo.

Getty Images El padre de Lee también tuvo problemas con la justicia

Dentro y fuera de la cárcel

Getty Images Las audiencias parlamentarias en 2016 por el escándalo de corrupción de la presidenta Park.

Reacción dividida

Getty Images Samsung ingresó al mundo tecnológico en la década de 1960.

¿Cómo explicar ese apoyo?

El caso de Lee reafirma la concepción popular de que losy están por encima de la ley.En Corea,, y los 10 principales representan alrededor del 80% del PIB.Conocidos como chaebols- que en su traducción del coreano está formado por la combinación de las palabras "riqueza" (jae) y "clan" (beol)- , sonque brindan una variedad de servicios.K se encuentran entre ellos.Pero Samsung es el más grande y poderoso de todos.Como fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, es unaPero en casa hace mucho más: hospitales, hoteles, planes de seguros, vallas publicitarias, astilleros e incluso parques temáticos.Samsung y otros chaebols son tan omnipresentes que se les conoce comoporque sus tentáculos llegan a todos sitios, dice el profesor YoonKyung Lee, sociólogo político de la Universidad de Toronto.Y esosen los niveles más altos de la política coreana.El profesor Lee estuvo en las protestas de 2016 y dice que la mayor parte de la ira se dirigió a las acciones personales de la presidenta Park.Pero dijo que los activistas laborales y otros se esforzaron por resaltar laLos chaebols fueron fuertemente apoyados por el gobierno después de la Guerra de Corea.Se les proporcionó electricidad más barata e incentivos fiscales.Se lanzóe incluso se facilitó ayuda para reprimir los movimientos sindicales.Pero los monopolios resultantes también, sofocaron los movimientos laborales y sus prácticas generaron décadas de casos de soborno y corrupción.En muchos casos, dijo el profesor Lee, los ejecutivosEn algunos casos, los jueces dijeron que la economía podría sufrir si un líder chaebol quedaba fuera de combate.El propio padre de Lee,en la década de 1990 cuando era presidente de Samsung.PeroEntonces, en 2017, cuando su hijo fue llevado a una celda con una sentencia de cinco años, los activistas esperaban que el caso marcara un punto de inflexión.Sin embargo, la celebración duró poco.La batalla judicial de Lee se prolongó durante años conUn tribunal de apelaciones lo puso en libertad, luego un tribunal superior ordenó un nuevo juicio en el que nuevamente fue declarado culpable y encarcelado.Pero solo unos meses después de su segundo período de prisión,diciendo que era de interés nacional.Desde entonces, ha regresado como la cara pública de Samsung: en mayo,, que estaba de visita comercial en Corea del Sur.Lee aún enfrenta acusaciones penales: manipulación de valoraciones de empresas,en incumplimiento de las condiciones de su sentencia. El indulto significa que podrá reanudar plenamente susSigue un patrón de líderes chaebol condenados a los que se les pone el contador a cero, como si no hubiera pasado nada."Cuando se trata de poder formal, está la oficina delellos hacen las leyes", dijo el profesor Lee."Pero cuando se trata de influencia política o cultural o incluso de cómo la gente piensa sobre la importancia de los chaebolen la sociedad coreana, en realidad se trata de una coalición de élites políticas y empresariales conservadoras que tienen intereses mutuos".El perdón del gobierno a Lee se basa en el argumento de que los líderesPero numerosos economistas han señalado que esto"El perdón de los chaebol no ha contribuido históricamente al crecimiento económico o al cambio", dijo el profesor Park.Los analistas dicen quedurante el periodo en el que Lee ha estado entrando y saliendo de prisión.Los defensores de la reforma dicen que Corea del Sur, donde el crecimiento se ha desacelerado durante años, también necesita terminar con su dependencia de loschaebols."Varios estudios han demostrado que cada vez es más difícil obtener el 'efecto de goteo': es hora de alejarse de la vieja noción de que, dice Roh Jong- Hwa, abogada del grupo de defensa Solidarity for Economic Reform.Aún así, la consternación entre los críticos por el indulto de Lee no es compartida por el público surcoreano en general.UnaEl deseo de abordar la corrupción y la influencia chaebolpermanece, dicen los expertos.Pero se mezcla con el miedo y lay el orgullo residual de que Samsung represente a Corea en el escenario mundial."Existe la creencia fundamental de que. Y los coreanos han vivido con este mito durante tantas décadas que es muy difícil para los ciudadanos comunes salir de él", dice el profesor Lee."En este momento, en medio de una recesión económica,de que estamos avanzando y la liberación de Lee es una señal de eso".Con información de Yuna Ku, Servicio Coreano de la BBCAhora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.