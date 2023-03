La denuncia del príncipe Harry y otros famosos contra el Daily Mail por escuchas telefónicas

Reuters

La última vez que se le vio a Harry en el Reino Unido, fue en el funeral de la reina Isabel.

Escuchas telefónicas y otras violaciones de la privacidad.De eso acusan en los tribunales varias celebridades de Reino Unido a la empresa editora del tabloide The Daily Mail, Associated Newspapers.Entre los famosos está el príncipe Harry, que reside en Estados Unidos y que este lunes realizó una visita sorpresa al tribunal en Londres, y el cantante Elton John.El duque Sussex afirma que la publicación de algunos artículos le causaron "sospecha y paranoia".La empresa editora "niega enérgicamente" todas las afirmaciones en su contra.

Sir Elton John llegó hacia el medio día.

Las dos celebridades son parte de un grupo -en el que están las actrices Sadie Frost y Liz Hurley-, que alegan que la compañía consiguió información de forma ilegal.La audiencia preliminar de cuatro días en Londres está considerando argumentos legales y un juez decidirá si el caso continúa. Associated Newspapers (ANL) quiere poner fin a los reclamos sin llegar a juicio."Cada uno de los demandantes afirma que, de diferentes maneras, fueron víctimas de numerosos actos ilegales llevados a cabo por el demandado, o por quienes actuaron siguiendo las instrucciones de sus periódicos, el Daily Mail y el Mail on Sunday", dijo David Sherborne, el abogado del grupo de celebridades.La supuesta actividad ilegal incluía "interceptar ilegalmente mensajes de correo de voz, escuchar llamadas en vivo, obtener información privada como facturas telefónicas detalladas o registros médicos mediante engaño", agregó.Supuestamente, la actividad también incluía "el uso de investigadores privados para cometer estos actos ilegales de recopilación de información e incluso encargar el allanamiento y la entrada en propiedad privada".Esos supuesto delitos, dijo, "abarcan un período de 1993 a 2011, e incluso continúan más allá hasta 2018".

Todos "sospechosos"

Reuters El abogado de sir Elton dijo que el músico y su esposo estaban "sobrecogidos" con la conducta de ANL.

En un documento presentado a nombre del príncipe Harry, Sherborne dijo que el duque estaba "preocupado porque, por los actos ilegales de Associated, se vio privado en gran medida de aspectos importantes de su adolescencia"."Debido a cómo se escribieron los artículos, hacían creer que las personas cercanas a él eran la fuente de esta información que se proporcionaba a Associated (...) Como resultado, se perdieron o se cortaron amistade y todos se convirtieron en 'sospechosos'"."El demandante considera que los actos ilegales de Associated equivalen a una gran traición dadas las promesas hechas por los medios de mejorar su conducta tras la trágica y prematura muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997".Sherborne dijo que, por su parte, Elton John y su esposo estaban avergonzados porque "todas sus conversaciones, algunas de las cuales eran muy personales, fueron intervenidas, grabadas, empaquetadas y consumidas como un producto comercial para que los periodistas y otros desconocidos las escucharan, independientemente de si se publicaron o no".Sherborne también le dijo a la corte que un investigador privado que actuaba en nombre de Associated Newspapers hackeó el teléfono de la actrizy colocó un "minimicrófono" pegado a la ventana de su casa.Agregó que el auto de su exnoviofue intervenido para obtener ilegalmente información sobre sus finanzas, planes de viaje y exámenes médicos durante su embarazo.Associated Newspapers ha dicho que niega categóricamente las graves acusaciones.