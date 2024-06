Your browser doesn’t support HTML5 audio

17/06/2024

©Disney La película recaudó casi US$295 millones en todo el mundo este fin de semana convirtiendola en el estreno más exitoso de la historia, informó Disney.

Hace dos años, Pixar lanzó “Turning Red” (“Red”, como se la conoce en el mundo hispanoparlante), una película animada sobre una niña de 13 años que lidia con la pubertad.

Ahora, el estudio está lanzando "Inside Out 2” (“Intensamente 2” en Hispanoamérica y “Del revés 2” en España), una animación sobre una niña de 13 años que lidia con la pubertad.

Es una situación extraña, además de injusta: “Red” fue una de las mejores películas de Pixar, pero fue llevada a Disney+, mientras que “Inside Out 2”, que da la sensación de ser una secuela para el streaming, será estrenada en los cines.

Aun así, por sus propios méritos, “Inside Out 2” es un placer. Y en esta decepcionante temporada, bien podría ser el mejor entretenimiento convencional que Hollywood tiene para ofrecer.

Al igual que el primer "Inside Out”, que se estrenó en 2015, la secuela se desarrolla dentro de la mente de Riley Anderson (con la voz esta vez de Kensington Tallman), donde cinco emociones antropomorfizadas se encuentran frente a una consola que guía sus acciones.

La líder de la pandilla es Alegría (Amy Poehler); los otros son Tristeza, Ira, Miedo y Asco. A la banda le resulta difícil controlar a la Riley influida por sus hormonas, y las cosas se ponen más difíciles cuando ella está yendo a un campo de entrenamiento de hockey sobre hielo y sus dos mejores amigas le dicen que no asistirán a la misma escuela secundaria que ella.

Getty Images Kensington Tallman le presta su voz a Riley.

Esta secuencia es una ingeniosa parodia de una película de espionaje de alta tecnología, en la que las emociones buscan pistas escondidas en los rostros de los amigos de Riley.

Ingeniosa y desgarradora

Pero también es desgarradora. El mundo de Riley está cambiando otra vez, tal como sucedió cuando su familia se mudó de Minnesota a San Francisco en “Inside Out”.

Ahora las emociones tienen que decidir si debería pasar tiempo con sus viejos amigos en el campamento de hockey o empezar a buscar nuevos amigos.

Entonces las hormonas adolescentes de Riley tienen otro efecto: la sede de las emociones es invadida por cuatro recién llegados, liderados por la maníaca Ansiedad, de color naranja, parecida a un Muppet (Maya Hawke).

Sus compañeros son Aburrimiento, permanentemente hastiado, que naturalmente tiene acento francés (el acento francés de Adèle Exarchopoulos, para ser precisos); Vergüenza, un tonto torpe que mantiene su rostro oculto dentro de chaqueta con capucha; y Envidia, con los ojos muy abiertos, que es un personaje sorprendentemente pequeño y de modales apacibles, considerando lo importante que es la envidia en la vida de los adolescentes y, de hecho, en la vida del resto de nosotros.

Getty Images Maya Hawke encarna la emoción Ansiedad.

También es un pequeño defecto que una de las emociones originales, Asco, sea verde, por lo que Envidia obtiene un color mucho menos adecuado: celeste.

“Inside Out 2” tiene varios de los artificios y concesiones que son inevitables en una secuela. Algunos recordarán que en la primera película, todo el mundo tenía sólo cinco emociones en total, por lo que los guionistas, Meg Le Fauve y Dave Holstein, hicieron un poco de trampa al reescribir las reglas.

Otras personas pueden preguntarse por qué Le Fauve y Holstein expresan tantos sentimientos negativos y tan pocos positivos. ¿Por qué Riley no tiene gratitud, orgullo o amor? De hecho, dado que “Inside Out 2” trata sobre su adolescencia, ¿por qué no tiene Deseo?

Dinámica y menos confusa

Objeciones a un lado, la llegada de las nuevas emociones es justo lo que la historia necesita, porque la lucha de poder resultante proporciona el conflicto que le faltaba a la anterior “Inside Out”.

Como tantas animaciones de Pixar, ésta todavía te deja con la sospecha de que el equipo creativo se dejó llevar y exprimió cada idea que tenía, perdiendo así la brillante simplicidad de los primeros clásicos del estudio: “Toy Story”, “Buscando a Nemo”, “Monsters, Inc,” y “Los Increíbles”.

Pero la trama de "Inside Out 2” es más dinámica y menos confusa que la de la primera “Inside Out”.

Los guionistas abandonaron el dudoso concepto de "Islas de personalidad" de la primera película y lo reemplazaron con la noción más conmovedora de que los recuerdos de Riley se entrelazan en una burbuja brillante que es su "Sentido de sí misma".

Cuando las nuevas emociones expulsan a sus predecesoras del cuartel general y las llevan al desierto surrealista de la imaginación de Riley, su precioso sentido de sí misma se descarta en el proceso, por lo que Alegría y sus amigos tienen una misión clara y urgente: depende de ellos recordarle a Riley la niña que solía ser antes de que Ansiedad comenzara a vivir sin pagar alquiler en su cabeza.

Por otro lado, no es que las nuevas emociones sean villanos absolutos. Ansiedad ve todos los peligros potenciales que Alegría no ve, entonces, ¿quién puede decir que no tiene razón al presionar a Riley para que sea más despiadadamente ambiciosa?

Dirigida por Kelsey Mann, “Inside Out 2” brilla con verdades duras sobre el complejo negocio de ser un ser humano, especialmente un ser humano adolescente, pero sigue siendo una comedia de aventuras divertida y trepidante, con aún más chistes y juegos de palabras que “Inside Out”.

La Corriente de Consciencia – o el flujo de pensamientos- de Riley es de hecho un arroyo, y aunque no revelaré la broma sobre el "sarcasmo", la película tiene uno de los mejores chistes del año.

Sin embargo, ver la película puede resultar estresante. La pobre Riley pareció sufrir un ataque de nervios catastrófico en "Inside Out”, y en “Inside Out 2” atraviesa una crisis de identidad.

Sería bueno que Satisfacción se uniera a las emociones en la consola en “Inside Out 3”.

En una escala de 5 estrellas, el veredicto de la BBC es de 4.

