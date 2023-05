La Corte Suprema de EEUU falla en contra de la Fundación Andy Warhol por los derechos de autor de una fotografía de Prince

Getty Images

Es una decisión que podría impactar a toda la industria del arte en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país dictaminó este jueves que el difunto Andy Warhol infringió los derechos de autor al crear una serigrafía de diversos colores que se basó en una imagen original del cantante Prince realizada por la fotógrafa Lynn Goldsmith.En 2016, la revista Vanity Fair publicó un homenaje a Prince que incluía la obra del célebre genio del arte pop, pero sin darle crédito o pago alguno a la autora de la fotografía original. Con su decisión, adoptada por una mayoría de 7-2, la Corte le dio la razón a la fotógrafa y rechazó los argumentos de la Fundación Andy Warhol, que alegó que la obra era suficientemente transformadora como para no generar problemas de derechos de autor.La magistrada de la Corte Sonia Sotomayor escribió que "el trabajo original de Goldsmith, al igual que el de otros fotógrafos, está protegido por los derechos de autor, incluso frente a artistas famosos".Por su parte, los magistrados Elena Kagan y John Roberts, que discreparon, dijeron que esto "empobrecerá nuestro mundo" e "impedirá la creación de nuevo arte, música y literatura".

Getty Images Una fotografía de Lynn Goldsmith de Prince, que aquí aparece en otra imagen posterior tomada por la misma fotógrafa, fue modificada por Warhol.

En 1984, Vanity Fair le pidió a Andy Warhol que creara una pieza para acompañar un artículo titulado Purple Fame ("Fama púrpura"), coincidiendo con el lanzamiento de la exitosa canción de Prince Purple Rain.En aquel momento, la revista aceptó darle el crédito a Goldsmith, conocida por sus retratos de estrellas del rock and roll como Mick Jagger, y le pagó US$400 como licencia por hacer uso de su retrato del cantante en blanco y negro, de 1981, como referencia artística.La pupblicación usó una de las 16 serigrafías que Warhol creó, teñida de púrpura.Tras la muerte de Warhol (1987), la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales asumió la propiedad de la serie de serigrafías y vendió 12 de las 16 originales, según explica la cadena CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.Vanity Fair publicó en 2016 la edición especial de tributo a Prince y utilizó una nueva imagen de la serie de Warhol, Orange Prince, pero en esta ocasión, la editora de la revista, la empresa Condé Nast, no pagó ni le dio el crédito a la fotógrafa.Sin embargo, la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales recibió US$10.000 por la nueva imagen.La cuestión principal en el centro de este caso es lacontemplada en la legislación de derechos de autor, que permite el uso de trabajo protegido por este derecho en algunas circunstancias.La ley también toma en consideración si el trabajo es para fines comerciales o no. Un tribunal de distrito había fallado en favor de la Fundación Warhol, pero una corte de apelaciones revirtió esa decisión.Según medios estadounidenses, lo establecido ahora por la Corte Supremaque hacen nuevos trabajos basados en obras que ya existen.