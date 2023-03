La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin

Reuters

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.La CPI alega que es responsable de crímenes de guerra, que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.El tribunal indicó que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este. Moscú niega las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión.La CPI acusó a Putin de estar involucrado en la deportación de niñosy dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otros.El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron niños.La comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, también es buscada por la CPI.A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para arrestar sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.Información en desarrollo...

