El verano es una época para los éxitos de taquilla de gran presupuesto, pero este año un drama independiente con tintes religiosos compite con personajes como Indiana Jones y causa revuelo político.

“Sonido de libertad” cuenta la historia de un agente gubernamental que desmantela una red de abuso sexual infantil que opera en Colombia.

El personaje principal está basado en Timothy Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. que fundó una organización contra el tráfico de personas, Operation Underground Railroad (OUR).

Trabaja encubierto, y algunas de las crudas escenas de acción en la jungla colombiana no se verían fuera de lugar en una película de Hollywood más convencional.

El portal de reseñas Rotten Tomatoes le da a la película una puntuación de crítica del 77%.

Pero este no es el típico éxito de taquilla de verano. Una serie de comentarios conspirativos del actor principal, Jim Caviezel, y los temas que trata la cinta han convertido la película en otro detonante de la guerra cultural.

Reseñas contradictorias

Rolling Stone llamó a “Sonido de libertad” un "thriller teñido de QAnon", una referencia a la teoría de la conspiración en expansión que dice que Donald Trump está luchando contra una élite de pedófilos satánicos.

Ese tipo de cobertura mordaz -el titular la definía como "una película de superhéroes para padres con gusanos cerebrales"- refleja ampliamente el tipo de reseñas que han hecho los medios de tendencia izquierdista, mientras que las publicaciones de derecha han adoptado una línea completamente diferente.

"No es 'paranoico' o 'cercano a QAnon' llamar una muy necesaria atención sobre horrores que son muy reales", escribió la revista conservadora National Review.

La idea de que grupos de élite de traficantes sexuales de niños acechan en todas partes es una idea central de QAnon. Pero la compañía detrás de la película niega que esté alimentando las teorías de la conspiración.

“Cualquiera que haya visto esta película sabe que no tiene nada que ver con teorías de la conspiración”, aseguró Jordan Harman, presidente de Angel Studios. "Se trata de un hombre que hizo algo valiente".

Caviezel llama a QAnon "algo bueno"

Pero esas referencias a QAnon no son del todo falsas. La estrella de la película, Caviezel, ha hablado en repetidas ocasiones sobre algunos de sus temas más extraños

Caviezel asistió a una conferencia sobre QAnon en 2021 y ha participado varias veces en el podcast de Steve Bannon -el antiguo estratega de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, que ha dado pábulo a estas teorías en su programa-, y recientemente calificó a QAnon como "algo bueno".

Utilizando la terminología del movimiento, advirtió que "se avecina una gran tormenta" y también se refirió a las "cualidades místicas" del adrenocromo, una sustancia química que los fanáticos de QAnon creen falsamente que se extrae de los cerebros de los niños víctimas.

"Por un lado, Angel Studios busca presentar esta película como una película convencional, como una historia importante", dijo John Knefel, periodista del grupo izquierdista de vigilancia de medios Media Matters for America.

"El otro flanco clave en este bombardeo de marketing es que Jim Caviezel ha adoptado completamente los mensajes y las teorías de QAnon".

"Creo que esto podría servir muy bien como modelo para popularizar las ideas de extrema derecha bajo la apariencia de un éxito de taquilla de palomitas de maíz", advirtió.

Operation Underground Railroad y Timothy Ballard han sido criticados por diversos asuntos en el pasado. Las investigaciones de Vice News y otros medios han acusado al grupo de exagerar su éxito a la hora de desmantelar redes de abuso sexual infantil.

Y el ruido en torno a las teorías de la conspiración podría distraer la atención de los esfuerzos legítimos para abordar un problema muy real.

"Los grupos contra la trata ya han dicho que QAnon obstaculiza sus esfuerzos, y la película gira en torno al pánico infundado de que grandes redes de tráficantes están esperando para secuestrar a niños estadounidenses", dice Mike Rothschild, experto en QAnon y autor de "The Storm is Upon Us" (La tormenta está sobre nosotros).

"El tráfico es real, pero películas como esta oscurecen el problema real", dijo. Y agrega: "La película se promociona a los creyentes de Q de la misma manera en que funciona Q, a través del miedo al tráfico y apelando a la emoción".

Pero Ballard respondió a los críticos y señaló a Fox News que aquellos que citan teorías de conspiración "no tienen ninguna conexión con la historia real".

Getty Images Mira Sorvino, que también participa en la película, y Tim Ballard.

Según dijo a Fox, “va a ser muy incómodo cuando los principales medios de comunicación persigan a estos niños [traficados] y los acusen de ser parte de una conspiración, cuando en realidad fueron rescatados de una vida de violación. Es posiblemente lo más raro que he visto en los medios”.

"Cuenta una historia basada en la verdad… Creo que la izquierda, estos medios de comunicación, no quieren participar en la discusión que va a generar esta película".

Ballard dejó OUR antes del estreno de la película, según la organización.

Éxito de taquilla

Angel Studios ha negado los vínculos con QAnon y se ha distanciado de los comentarios de la estrella de su éxito sorpresa.

"Cada actor tiene sus opiniones" y muchos han dicho cosas controvertidas, afirmó Harmen, presidente del estudio.

"Para nosotros no se trata de eso, se trata de transmitir un mensaje… en este momento, hay niños que están sufriendo".

“Sonido de libertad” ha tenido una trayectoria larga y tortuosa hasta lograr llegar a los cines estadounidenses. Filmada en 2018, fue comprada por 21st Century Fox, pero aparcada cuando Disney compró ese estudio, antes de ser adquirida por Angel, que no tiene su sede en Hollywood sino en Utah.

La compañía afirma que 7.000 inversores aportaron un total de US$5 millones a principios de este año para promocionar “Sonido de libertad” a través de redes sociales y publicidad convencional.

Y sus proyectos anteriores han creado un grupo de unos 100,000 seguidores, la mayoría de los cuales, según Harman, tienen una "inclinación por la fe" y corren la voz de la película.

"Construimos un movimiento de base", aseguró Harman.

El estudio también anima a los cinéfilos a "devolver el favor": comprar y donar el precio de la entrada como una forma de apoyar la película, e iglesias y organizaciones conservadoras han comprado lotes de boletos.

El material de marketing aprovechó en gran medida las preocupaciones sobre el tráfico de niños en el mundo real. Mel Gibson respaldó la película y Caviezel grabó un clip promocional en el que repetía una línea de la película instando a la gente a verla: "puedes enviar el mensaje de que los hijos de Dios no están a la venta".

Tras una semana en los cines, “Sonido de libertad” ha recaudado más de US$40 millones. El fin de semana pasado consiguió casi 20 millones de dólares según IMDB, en comparación con los US$27 millones de la nueva entrega de Indiana Jones y los US$33 millones de “La noche del demonio: la puerta roja”.

En total, “Sonido de libertad” ya ha ganado US$40 millones para un presupuesto de US$14,5 millones.

Más por venir

Fuera del debate político, la película ha recibido una serie de críticas bastante positivas. Variety , el portal de noticias de entretenimiento, lo calificó como un "thriller inquietante y sólidamente realizado" con "un trasfondo cristiano que ocasionalmente se convierte en excesivo".

También hay más por venir de Angel Studios. Harman dijo que espera que “Sonido de libertad” permanezca en los cines durante meses y asegura que el estudio tiene varios proyectos en marcha.

"Tenemos un programa cinematográfico muy grande", afirmó. "Y nuestra comunidad está creciendo muy rápidamente".

BBC

