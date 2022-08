La confusión estadística que nos hace pensar que la longevidad es un fenómeno moderno

Getty Images

Todos los años les pido a los estudiantes universitarios en el curso que enseño sobre la peste negra del siglo XIV que se imaginen que son granjeros, monjas o nobles en la Edad Media. ¿Cómo habrían sido sus vidas ante esta aterradora enfermedad que acabó con la vida de millones de personas en tan solo unos años?Dejando a un lado lo que imaginan sobre cómo sería enfrentar la plaga, estos estudiantes piensan a menudo que durante el período medieval ya se los consideraría de mediana edad o ancianos a los 20 años. En lugar de estar en la flor de la vida, ellos creen que pronto estarían decrépitos y muertos.Están reflejando una percepción errónea común de que la longevidad de los humanos es muy reciente y que nadie en el pasado vivía mucho más allá de los 30 años.Pero eso no es cierto. Soy bioarqueóloga, lo que significa que estudio esqueletos humanos excavados en sitios arqueológicos para comprender cómo era la vida en el pasado. Estoy especialmente interesada en la demografía -mortalidad (muertes), fertilidad (nacimientos) y migración- y su vínculo con condiciones de salud y enfermedades como la peste negra hace cientos o miles de años. Hay evidencia física de que muchas personas en el pasado vivieron vidas largas, tanto como algunas personas en la actualidad.

Lo que revelan los huesos

Aclarando el malentendido

Sesgo

Desde hace mucho tiempo

Uno de los primeros pasos en la investigación sobre la demografía del pasado es estimar la edad de las personas cuando murieron. Los bioarqueólogos hacen esto utilizando información sobre cómo cambian los huesos y dientes a medida que se envejece.Por ejemplo, busco cambios en lasque son comunes a edades más avanzadas. Las observaciones de estas articulaciones en personas de hoy cuyas edades conocemos nos permiten estimar las edades de personas de sitios arqueológicos con articulaciones que parecen similares.Otra forma de estimar la edad es usar un microscopio para contar las adiciones anuales de unllamado cemento en losEs similar a contar los anillos de un árbol para ver cuántos años vivió. Usando enfoques como estos, muchos estudios han documentado la existencia de personas que vivieronen el pasado.Por ejemplo, al examinar restos óseos, la antropóloga Meggan Bullock y sus colegas descubrieron que en la ciudad de Cholula, México, entre los años 900 y 1531, la mayoría de las personas que llegaron a la edad adulta vivían más de 50 años.Y, por supuesto, hay muchos ejemplos de registros históricos de personas que vivieron vidas muy largas en el pasado. Por ejemplo, el emperador romano del siglo VI Justiniano I, supuestamente murió a la edad de 83 años.El análisis del desarrollo de los dientes de un antiguo Homo sapiens anatómicamente moderno de Marruecos sugiere que nuestra especie ha experimentado unaDada la evidencia física e histórica de que muchas personas vivieron vidas largas en el pasado, ¿por qué persiste la percepción errónea de que todos estaban muertos a la edad de 30 o 40 años? Se deriva de la confusión acerca de la diferencia entre laLa esperanza de vida es el número medio de años de vida que le quedan a las personas de una determinada edad. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer (edad 0) es la duración media de la vida de los recién nacidos.La esperanza de vida a los 25 años es cuánto tiempo más viven las personas en promedio dado que han sobrevivido hasta los 25 años.En la Inglaterra medieval, la esperanza de vida al nacer para los niños nacidos en familias propietarias de tierras era de apenas 31,3 años. Sin embargo, la esperanza de vida a los 25 años para los terratenientes en la Inglaterra medieval era de 25,7.Esto significa que las personas en esa era que celebraban su cumpleaños número 25 podían esperar vivir hasta los 50,7 años, en promedio, 25,7 años más. Si bien 50 puede no parecer viejo según los estándares actuales, recuerda que este es un, por lo que muchas personas habrían vivido mucho más, hasta los 70, 80 e incluso más.La esperanza de vida es unaque refleja las condiciones y experiencias de una gran variedad de personas con condiciones de salud y comportamientos muy diferentes, algunas de las cuales mueren a edades muy tempranas, otras que viven más de 100 años y muchas cuya vida cae en algún punto intermedio. La esperanza de vida no es una promesa (¡o una amenaza!) sobre la duración de la vida de una sola persona.De lo que algunas personas no se dan cuenta es que la baja esperanza de vida al nacer para cualquier población generalmente refleja tasas muy altas deEsa es una medida de las muertes en el primer año de vida. Dado que las expectativas de vida reflejan losde una población, un alto número de muertes a edades muy tempranasal nacer hacia edades más jóvenes. Pero, por lo general, muchas personas en esas poblaciones que superan los años vulnerables de los bebés y la primera infancia pueden esperar vivirLos avances en el saneamiento moderno, que reducen la propagación de enfermedades diarreicas, que son una de las principales causas de muerte de los bebés, y las vacunas, pueden aumentar considerablemente la esperanza de vida.Considera, por ejemplo, el efecto de la mortalidad infantil en los patrones generales de edad en dos poblaciones contemporáneas con expectativas de vida al nacer dramáticamente diferentes. En, la esperanza de vida al nacer es baja, poco más de 53 años, y la mortalidad infantil es alta, con casi 105 muertes por cada 1.000 niños nacidos.Enla esperanza de vida al nacer es mucho mayor, de más de 86 años, y la mortalidad infantil es muy baja: mueren menos de dos niños por cada 1.000 nacidos. Ens. Pero en Afganistán, debido a que muchas más personas mueren a edades muy tempranas, proporcionalmente menos personas sobreviven hasta la vejez.Es incorrecto ver la longevidad como una característica notable y única de la era "moderna".Saber que las personas a menudo tuvieron una vida larga en el pasado podría ayudarte a sentirte más conectado con el pasado.Por ejemplo, puedes imaginarte hogares y reuniones multigeneracionales, con abuelos en la China neolítica o la Inglaterra medieval haciendo saltar a sus nietos sobre sus rodillas y contándoles historias sobre su propia infancia..Así que es posible que tengas más en común con personas que vivieron hace mucho tiempo de lo que creías.*Sharon DeWitte es profesora de Antropologíaen laUniversidad de Carolina del Sur, EE.UU.**Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 