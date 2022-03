La ciudad en Reino Unido que se convirtió en refugio para hongkoneses que huyen de China

https://www.youtube.com/watch?v=K4hTp8iuIawSi no puedes ver el video, haz clicaquí.La Ley de Seguridad emitida por China para Hong Kong en junio de 2020 provocó que muchos hongkoneses salieran del país. La nueva legislación supuso un punto de quiebre tras las revueltas prodemocráticas que comenzaron en 2014 y se intensificaron en 2019. Sus detractores la consideran como un golpe definitivo contra las libertades de las que gozaban en Hong Kong bajo el principio de "un país, dos sistemas" y defendida por el gobierno chino. China, por su parte, argumenta que la norma es necesaria para la estabilidad en la región.En este contexto, una creciente comunidad de hongkoneses ha buscado refugio en Blackpool, una localidad costera en Inglaterra, frente al Mar de Irlanda."La situación en Hong Kong se deterioró rápidamente y las acciones del PCCh (Partido Comunista de China) me hicieron darme cuenta de que Hong Kong ya no era un buen sitio para vivir si eres joven", cuenta un joven hongkonés desde un hotel en esta ciudad, una de las más pobres de Reino Unido.BBC Mundo viajó hasta allí para conocer por qué muchos ciudadanos de Hong Kong han elegido este lugar y qué esperanzas tienen de volver a su lugar de origen.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.