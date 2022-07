La campaña española para mostrar los cuerpos en la playa usó mi imagen sin preguntar”

Gobierno español

La campaña de España recibió cobertura de muchos medios de comunicación

Una modelo británica dice que España usó sin permiso una imagen suya en la llamativa campaña de publicidad que reivindica la diversidad de cuerpos.El anuncio del Ministerio de Igualdad fue elogiado por presentar mujeres diversas de diferentes formas y tamaños relajándose en una playa.Pero Nyome Nicholas-Williams, de Londres, dice que se usó una foto de su cuenta de Instagram sin su conocimiento.La empresa detrás de la imagen se disculpó con Nyome, pero aún no ha recibido noticias del gobierno español.

Nyome Nicholas-Williams

Nyome, de 30 años, le dijo a BBC Newsbeat, que una imagen de sus redes sociales fue adaptada para el póster publicado por el Instituto de la Mujer a principios de esta semana.La campaña está dirigida por el Instituto de las Mujeres y lleva como eslogan "El verano también es nuestro" y tiene un cartel promocional en el que hay cinco mujeres de diferentes tallas, una de ellas con una mastectomía.

'Grosero e irrespetuoso'

Nyome Nicholas-Williams Nyome dice que su foto (derecha) se usó como base para la ilustración del cartel

Nyome Nicholas-Williams Nyome dice que no es la primera vez que usan sus fotos sin pedirle permiso.

Nyome lleva un bikini dorado en la imagen y se la puede ver sentada en la arena, con la cabeza vuelta hacia el espectador.Dice quedespués de que los medios de comunicación de todo el mundo informaran ampliamente sobre la campaña."Estaba realmente desconcertada porque nunca lo había visto antes", dice Nyome."No es una foto de archivo, es una foto que está en mi cuenta de Instagram"."Es grosero y me parece".Después de publicar una queja al respecto en su cuenta, fue contactada por la empresa encargada de la campaña que creó el cartel final."Dijeron que, dice.Y agregó que se disculparon y "dijeron que me compensarían"."Siento que esa respuesta es muy reactiva en lugar de proactiva", dice ella."Estoy molesta porque si me hubieran preguntado al principio, podría haber tomado una decisión, yNyome encuentra "muy irónico y descabellado" que el Instituto de la Mujerpara usar su imagen.Nyome explicó queo si se les pidió que dieran su consentimiento.Pero espera que se le haya preguntado ay que estuviera de acuerdo en mostrarse así.También dijo que no es la primera vez que sus fotos han sido copiadas.Ya en 2020 tuvo una batalla con un ilustrador diferente que usó su imagen en fundas de teléfonos, bolsos y tazas."Yal respecto", dice ella.Nyome piensa que "la gente cree que puede salirse con la suya" ya que es modelo y muestra sus imágenes públicamente."Entiendo que soy modelo, y sí, publico [fotos] en ropa interior, perodice.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.