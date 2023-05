La aerolínea Air New Zealand está pesando a sus pasajeros antes de abordar

Getty Images

La aerolinea neozelandesa Air New Zealand está pesando a las personas antes de abordar vuelos internacionales como parte de un estudio para determinar el peso promedio de los pasajeros. La aerolínea afirmó que el peso se registrará de manera anónima en una base de datos y no será visible ni para el personal de la aerolínea ni para los otros pasajeros.Air New Zealand señaló que saber el peso promedio de los pasajeros mejoraría la eficiencia de combustible en el futuro. La participación en la encuesta es voluntaria, agregó la aerolínea.La compañía de aviación ya había pesado a sus pasajeros durante vuelos nacionales en Nueva Zelanda en 2021."Ahora que los viajes internacionales se están reanudando, es hora de que los viajeros internacionales también participen", dijo la aerolínea en un comunicado de prensa.

"Un requisito normativo"

Getty Images Los pasajeros serán escogidos de vuelos que salgan del aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda.

Antes de la pandemia, la aerolínea transportaba más de 17 millones de pasajeros cada año, con 3.400 vuelos semanales.Conocer el peso de todo lo que se transporta en sus aviones es un "requisito normativo", explicó el portavoz de la aerolínea, Alastair James, en un video."Sabemos que subirse a la báscula puede ser intimidante.", dijo James."Al participar en el pesaje, nos estarán ayudando a volar de manera segura y eficiente en todo momento".Se espera que Air New Zealand les pida a más de 10.000 clientes que viajen en su red internacional que participen en la encuesta.Los pasajeros son pesados en las puertas de algunos vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de Auckland desde el 29 de mayo hasta el 2 de julio.La aerolínea afirmó que pesa todo lo que se transporta en sus aviones, desde la carga y las comidas a bordo hasta el equipaje en la bodega, y que para los clientes, la tripulación y el equipaje de cabina, utiliza pesos promedio basados en datos de encuestas.Air New Zealand es la aerolínea nacional del país y cuenta con una flotilla de 104 aviones en funcionamiento.