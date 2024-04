Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reuters Anthony Blinken y Wang Yi en su encuentro en Pekín.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que su país no cruce las "líneas rojas" de la potencia asiática.

Wang transmitió el mensaje a Blinken este viernes durante la reunión que mantuvieron ambos cancilleres en Pekín.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Estados Unidos que sean "socios, no rivales".

El ministro de Exteriores de China también transmitió a su homólogo estadounidense que Pekín plantea demandas “coherentes” y “siempre aboga por el respeto mutuo de los intereses fundamentales”.

Desafíos y “líneas rojas”

“Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China, no debe suprimir el desarrollo de China y no debe cruzar las 'líneas rojas' de Pekín con respecto a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", sentenció Wang.

Señaló que las relaciones entre China y Estados Unidos están comenzando a estabilizarse, aunque todavía se ponen a prueba con "factores negativos".

"Los factores negativos en los lazos (entre Estados Unidos y China) continúan intensificándose y escalando, y estas relaciones enfrentan todo tipo de perturbaciones", dijo Wang.

Agregó que “los derechos legítimos al desarrollo de China están siendo suprimidos injustificadamente, y se están desafiando nuestros intereses fundamentales”.

El ministro de Relaciones Exteriores chino no especificó los asuntos concretos a los que se refería al mencionar las “líneas rojas” o los “desafíos”.

En este momento las dos superpotencias mantienen importantes diferencias en asuntos como la soberanía en el Mar de China Meridional, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Taiwán y problemas relacionados con las violaciones de los derechos humanos en China.

Intento de mejorar relaciones

Getty Images Blinken abogó por mejorar las relaciones.

Blinken, por su parte, se mostró más cauteloso en sus declaraciones.

Según su criterio, Pekín y Washington tienen la responsabilidad compartida de desarrollar las relaciones bilaterales mediante la "diplomacia activa".

Al mismo tiempo, señaló que hablará de manera clara y directa sobre las diferencias entre los dos países para evitar errores de cálculo en la relación, que calificó como "la más importante del mundo".

Algunos de los desacuerdos entre ambos gobiernos se hicieron evidentes a principios de esta semana, cuando Washington aprobó el último paquete de ayuda exterior, que incluyó asistencia militar a Taiwán.

Esto provocó fuertes críticas de Pekín, que calificó las acciones de Washington como "una grave violación de la política de una sola China".

La visita de Blinken a China se produce pocos días después de que Estados Unidos aprobara una ley que prohibirá a TikTok operar en el país norteamericano si la empresa matriz china ByteDance no vende la aplicación en un plazo de nueve meses.

Tras su cita con el canciller chino este viernes, Antony Blinken se reunió con el presidente Xi Jinping.

El mandatario chino señaló que ambos países deben ser "socios, no rivales", citó el respeto recíproco, la coexistencia pacífica y la cooperación en beneficio mutuo como los "tres principios básicos" de las relaciones entre Estados Unidos y China.

Pese a los desacuerdos sobre diversos temas que distancian a Pekín y Washington, analistas consideran que la visita del canciller estadounidense es clave en los intentos por mejorar el diálogo y la diplomacia entre ambos.

