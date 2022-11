La actriz Kate Winslet dona US$20000 a una madre para que pueda pagar la factura de la electricidad y mantener a su hija con vida

Getty Images

Kate Winslet hizo una donación de casi US$20.000 a una madre escocesa.

Una factura de la luz de casi US$20.000. Esa es la cantidad que una madre escocesa debe pagar para mantener conectado el equipo de soporte vital de su hija discapacitada.Freya Hunter, de 12 años, tiene parálisis cerebral severa y debe recibir oxígeno por los problemas respiratorios crónicos que tiene.Su madre, Carolynne, de 49 años, le dijo a BBC Escocia en octubre pasado que cuesta £6.500 (unos US$7.600) al año hacer funcionar la máquina y mantener la calefacción de su casa en Tillicoultry, al noroeste de Edimburgo.Pero las autoridades del condado de Clackmannanshire, donde la familia vive, le advirtió que la factura podría llegar a £17.000 (US$19.900) el próximo año por el consumo de electricidad de su "hospital en casa", debido a la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. Esta historia llegó a los oídos de la actriz británica Kate Winslet quien donó esa cantidad de dinero a la familia de la niña a través de la página de GoFundMe y contactó a Carolynne Hunter para desearle lo mejor.

Freya Hunter con su madre Carolynne (derecha) y su hermana Katie (izquierda)

La madre dijo que se sintió desbordada de emoción cuando la actriz deTitanic intervino tras enterarse de su lucha."Nuestra vida como familia ha sido muy traumática y me siento agotada en este momento de mi vida", contó hunter."Cuando escuché lo del dinero me eché a llorar, pensé que no era real. Todavía estoy pensando ¿es esto real?".

"Nos estamos congelando"

BBC Freya necesita equipo médico costoso para su atención en el hogar.

"¿Qué pasa con todos los demás?"

BBC

La familia Hunter vive en una casa grande de protección oficial del gobierno en Tillicoultry por lo que hay espacio para el equipo que necesita Freya.Pero la unidady la mujer debió apagar la calefacción en la mayoría de las habitaciones para ahorrar dinero.Aunque ella trabaja a tiempo completo con un salario moderado, no recibe el mismo apoyo que las personas con bajos ingresos.A Hunter también le preocupan posibles cortes de energía en invierno si se reduce el suministro de gas.Además de la parálisis cerebral, Freya depende de recibir oxígeno por sus problemas respiratorios, especialmente durante la noche.La familia requiere de la ayuda de al menos dos enfermeras del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) y de otro personal de apoyo.El personal monitorea la frecuencia cardíaca de Freya, así como sus niveles de oxígeno y le realiza aspiraciones frecuentes para mantener sus vías respiratorias despejadas.En los últimos meses, la habitación de Freya fue la única que estaba con calefacción para que ella y sus cuidadores estuvieran cómodos., admitió Hunter. "Le estoy pidiendo al personal que no encienda la calefacción a menos que sea necesario", afirmó."El consejo [gobierno local] instaló paneles solares para ayudar con los apagones, pero no creo que ayude con la factura", opinó.Antes de la donación de Winslet, la mayor preocupación de Hunter era enfrentar la escasez de combustible en medio de la crisis económica de Reino Unido.Aunque el dinero podría mejorar su situación, la actual crisis del costo de vida sigue siendo motivo de preocupación.Hunter dice que le gustaría que los gobiernos de Escocia y Reino Unido intervinieran para apoyar a las familias con responsabilidades de cuidado de enfermos.", pero al mismo tiempo tengo que asegurarme de que Freya esté bien", señaló."Yo voy a recibir ayuda, pero ¿qué pasa con todos los demás? Quisiera que el gobierno pagara e hiciera lo correcto,".