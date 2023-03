La actriz Gwyneth Paltrow gana en el juicio en su contra por un choque mientras esquiaba y le otorgan compensaciónn de US$1

Reuters

Gwyneth Paltrow obtuvo la victoria en el juicio por el que fue demanda en EE.UU.

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow quedó eximida de culpa por un accidente que tuvo en 2015 mientras esquiaba y por el cual un hombre de 76 años la demandó por daños "que cambiaron su vida".Un jurado determinó este jueves que la acriz no tuvo responsabilidad, por lo que no debe pagar US$300.000 en daños que pedía su demandante.El optometrista jubilado Terry Sanderson, de 76 años, alegaba que Paltrow chocó contra él, dejándolo con "una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y otras lesiones graves".La actriz, de 50 años, por el contrario, lo culpó por el accidente y lo contrademandó por US$1 más los gastos legales.Al escuchar el veredicto, Paltrow no mostró alguna reacción notable. Solo miró al frente y pareció asentir levemente. Luego abandonó la sala del tribunal y rechazó entrevistas.Pero sí se detuvo brevemente para hablar con Sanderson. "Te deseo lo mejor", le dijo, según el jubilado, quién le respondió "gracias, querida",En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado Steve Owens dijo que su clienta "tiene un historial de defensa de sus convicciones"."Esta situación no fue diferente y ella seguirá defendiendo lo que es correcto", señaló.Sanderson, por su parte, calificó el veredicto de "muy decepcionante" y sostuvo que él fue la víctima al resultado lesionado.

Reuters

Después del veredicto, Paltrow le dedicó unas breves palabras a Sanderson.

Historias opuestas

Reuters Durante el juicio fueron presentados videos sobre el incidente.

El juicio de dos semanas tuvo a decenas de testigos que presentaron declaraciones opuestas sobre quién se estrelló contra quién.Después de tres horas de deliberación,y concedió el pago de US$1 a Paltrow.Según el relato de Sanderson, la actriz ganadora del Oscar fue quien lo chocó en una pendiente para principiantes en Deer Valley Resort en Park City, un sitio para esquiar cerca de la ciudad de Salt Lake City. Aseguró que Paltrow se alejó mientras él, con las costillas rotas. El accidente también le causó un trauma cerebral que le cambió la vida, afirmó en su acusación.Al presentarse en el estrado, Paltrow ofreció una versión completamente diferente.mientras la actriz bajaba la pendiente con sus dos hijos."Pensé: '¿Es una broma? ¿Alguien está haciendo algo malicioso? Esto es muy, muy extraño'", señaló en su testimonio.En contradicción con Sanderson,y que incluso se disculpó con ella.Los abogados de Paltrow buscaron desacreditar la afirmación de Sanderson de que el accidente arruinó su salud. Presentaron una larga lista de viajes qa Sudamérica, Europa y Marruecos.Y acusaron a Sanderson de tratar de sacar provecho de la fama de su cliente. Mostraron un correo electrónico que envió a sus hijas poco después del accidente en el que les dijo: "Soy famoso".El caso, que generó expectación en EE.UU. y que tuvo testimonios dramáticos, giraba en torno a la etiqueta que siguen los esquiadores. Ambas partes afirmaban que tenían derecho de paso.Pero el jurado al final decidió a favor de Paltrow.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.