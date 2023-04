La actriz española Ana Obregón revela que la bebé que tuvo con vientre de alquiler es la niña de su hijo fallecido hace 3 años

Getty Images

Ana Obregón tiene 68 años.

"Fue la última voluntad de Aless".Así se lo confirmó la actriz y presentadora Ana Obregón a ¡Hola!, según lo dio a conocer la revista este martes.Hace tan solo una semana Obregón se volvió noticia cuando ese mismo medio publicó en su portada que se había convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada.Ya que en España es ilegal, el proceso lo llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, donde sí está permitido y regulado. Y eso, sumado a otras cuestiones como su edad, hicieron que se desatara un auténtico debate socialen el país europeo. Siete días después, en una entrevista exclusiva que ¡Hola! vuelve a sacar en portada, Obregón reconoce aquello sobre lo que muchos especularon en este tiempo: que la bebé es en realidad hija de Aless Lequio,su hijoque murió de cánceren 2020, con 27 años."Ana, todo el mundo está en shock. Explícanos cuáles son los motivos que te llevan a tomar la decisión de tener una niña, tú sola, a tu edad, tres años después del fallecimiento de tu hijo", le pregunta la revista a la actriz conocida, entre otras, por la serie "Ana y los siete" o el concurso "Qué apostamos".

Aless Lequio murió de cáncer a los 27 años, en 2020.

"Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", responde ella."Quiero que se sepa la verdad, claro. Porque yo no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Es un orgullo, es un milagro", prosigue.Y añade: "Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". Obregón respondió a las preguntas en el apartamento en el que se aloja en Miami y donde permanecerá hasta su regreso a España, que calcula podrá ser en unas tres semanas, cuando la niña ya tenga el pasaporte estadounidense.Eso sí, Ana Sandra Lequio Obregón, quien nació el 20 de marzo, es legalmente es su hija, como ella misma aclara.

"Violencia contra las mujeres"

"Es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como", afirmó ante periodistas la ministra de Igualdad, Irene Montero.Montero pidió no olvidar "la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza", en referencia a mujeres que llevan a término la gestación de un bebé de otras personas.Al ser preguntada por el debate que su caso ha suscitado en España, la actriz lo ha tachado de de "absurdo". ''Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?''. "Yo, tal cual. Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña", zanja.Está por ver la dimensión que adquirirá el debate con la nueva revelación.