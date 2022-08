Kobe Bryant: “Me sentí devastada, herida y traicionada, el emotivo testimonio de la viuda en el juicio sobre las fotos del accidente en el que murió su esposo y su hija

Getty Images

Vanessa Bryant llega al juzgado federal de Los Ángeles el viernes

La viuda de la superestrella de la NBA Kobe Bryant testificó ante un tribunal que tuvo ataques de pánico luego de enterarse de que se compartieron fotos del accidente de helicóptero en el que murieron su esposo y su hija.Vanessa Bryant, de 40 años, inició una demanda contra el condado de Los Ángeles después de que los socorristas presuntamente distribuyeran imágenes del accidente."Esperaba que tuvieran más compasión", dijo al jurado el viernes en el juicio por invasión de la privacidad.Su esposo, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y seis amigos de la familia murieron cuando su helicóptero se estrelló en California en enero de 2020.

La filtración

Reuters En el accidente de helicóptero de febrero de 2020 murieron Kobe Bryant y su hija Gianna (en la imagen), de 13 años, además de otras siete personas.

El diario Los Angeles Times informó que los empleados del condado tomaron fotos en el lugar del accidente y las compartieron, una noticia que ha enfurecido a las familias de las víctimas.Con la demanda federal que presentó en septiembre de 2020, Bryantque todo ello le causó.En noviembre pasado, el condado acordó pagarpor la angustia causada a dos familias que perdieron a sus parientes en el accidente. Sin embargo, la viuda de Bryant se negó a aceptar un acuerdo.A la demanda se sumó el exjugador de fútbol americano Chris Chester, quien perdió a su esposa Sarah y a su hija Payton en el accidente.Sollozando en el estrado de los testigos el viernes, Bryant recordó estar en casa con sus tres hijas cuando leyó la historia del LA Times."Salí de casa y corrí para que las chicas no pudieran verme. Quería correr calle abajo y gritar", dijo."Me sentí sorprendida, devastada, herida y traicionada" por la noticia de la filtración, aseguró Bryant, quien dijo que vive "de que aparezcan esas imágenes" en las redes sociales."No quiero volver a ver estas fotografías", dijo. "".Los miembros del jurado escucharon cómo los ayudantes del alguacil y los bomberos tomaron fotos con teléfonos celulares en el lugar del accidente y se las mostraron a otros, incluso en un bar y en un evento de gala.Estos empleados "echaron sal en una herida abierta y la frotaron" con sus acciones, dijo el abogado de Bryant, Luis Li, durante las declaraciones de apertura la semana pasada.Sin embargo, la abogada del condado respondió que las fotografías del sitio eran "" y aseguró que no han sido publicadas.", ni siquiera los mismos demandantes los han visto", dijo Jennifer Mira Hashmall.Bryant fue la última testigo de la acusación, y se espera que la defensa presente sus argumentos en la próxima sesión.