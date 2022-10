Kim Kardashian pagará una multa millonaria por ayudar a inflar el precio de una criptomoneda

Getty Images

Kim Kardashian acordó pagar una multa de US $1.26 millones por promocionar la criptomoneda EthereumMax en su página de Instagram.La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés) dijo que la estrella del entretenimiento había recibido US $250.000 dólares por promocionar la criptomoneda, sin revelar que le habían pagado por hacerlo.Kardashian también acordó no promover valores de criptoactivos durante tres años.Su abogado le dijo a BBC News: "La señora Kardashian se complace en haber resuelto este asunto con la SEC"."Ella cooperó plenamente con la SEC desde el principio y sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar en este asunto", agregó.

, el boxeador Floyd Mayweather Jr, el jugador de baloncesto Paul Pierce y los creadores de EthereumMax fueron demandados por inversionistas en enero.En la acción legal se les señalaba de haber colaborado para "promocionar y vender engañosamente" la criptomoneda en un esquema dediseñado para inflar el precio antes de venderlo a los inversores.En ese momento, la criptomoneda EthereumMax cuestionó las acusaciones.A pesar de su nombre, EthereumMax no tiene conexión legal o comercial con la otra criptomoneda Ethereum.Reportero de criptomonedasLo único que necesitas es un poco de dinero, un tutorial de YouTube y un nombre original.Solo este mes, se lanzarán docenas de tokens nuevos, y los creadores prometen que su moneda será la próxima gran novedad.Con poco valor intrínseco para el producto, el marketing es clave, y como en muchas industrias modernas, las celebridades pueden representar el éxito o el fracaso.EthereumMax invirtió una gran cantidad de dinero en aliarse con celebridades, como Kim Kardashian. Era una estrategia que parecía estar funcionando.Pero como le ha pasado a muchas criptomonedas, la caída fue tan dramática como el aumento.Incluso sihubiera conservado el valor que ganó después del escándalo de celebridades, los reguladores tanto en los EE. UU. como en el Reino Unido ya estaban muy incómodos con la comercialización de la moneda.La industria de las criptomonedas aún no está regulada en gran medida, pero Kim Kardashian se une a una lista, cada vez mayor, de personas y empresas que están siendo castigadas por promocionar estos productos de alto riesgo.Gary Gensler, quien preside la SEC, calificó el caso como un "recordatorio" de que el respaldo de una celebridad no necesariamente hace que valga la pena invertir en un producto."El caso de Kardashian también sirve como un recordatorio para las celebridades y otras personas de que la ley les obliga a revelar al público cuándo y cuánto se les pagan para promover la inversión en valores", dijo.Más tarde, en un video de YouTube sobre criptoinversión, agregó: "El respaldo de celebridades... no significa que un producto de inversión sea adecuado para usted o incluso que sea legítimo."Aún si el respaldo de una celebridad es genuino, cada inversión tiene sus propios riesgos y oportunidades.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.