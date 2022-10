Kevin Spacey: un jurado de Nueva York desestima la demanda contra el actor por abuso sexual

Getty Images

Kevin Spacey (centro) rindió testimonio en defensa propia durante el juicio que duró tres semanas.

Un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, desestimó la demanda por asalto sexual contra el actor Kevin Spacey.El caso fue interpuesto por Anthony Rapp, que afirma que Spacey lo tocó inapropiadamente durante una fiesta en 1986 cuando tenía 14 años.Rapp, que ahora tiene 50 años y también es actor, presentó la demanda en septiembre de 2020 y estaba buscando una indemnización de unos US$40 millones.Spacey, un doble ganador de Oscar, negó las acusaciones en su contra.Pero independientemente de este caso, el actor enfrenta otras acusaciones de asalto sexual en Reino Unido, ante las cuales se ha declarado no culpable. Ese juicio está programado para iniciar en junio de 2023.Este jueves, después de un juicio civil de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan, el jurado encontró que Rapp no había logrado probar las acusaciones de que Spacey había hecho avances sexuales indeseados.Las deliberaciones duraron más de una hora, después de las cuales el juez leyó el veredicto. Según los informes, Spacey abrazó a uno de sus abogados antes de abandonar la sala del tribunal.Rapp dice que Spacey tenía entre 26 o 27 años cuando lo conoció en una fiesta en su apartamento en Manhattan.En un artículo publicado en el sitio internet Buzzfeed, en octubre de 2017, Rapp afirmó que Spacey lo levantó, lo colocó en una cama y se acostó parcialmente encima de él. "Estaba intentando seducirme... Yo sabía que estaba intentando tener algo sexual conmigo", escribió.Tomando el estrado en su propia defensa en la tercera semana del juicio, Spacey dijo haber quedado en estado de shockcuando Rapp salió públicamente con las acusaciones hace cinco años."No entendía cómo esto podía estar pasando", declaró el actor de 63 años, añadiendo que no hubiera estado interesado sexualmente en Rapp porque era un menor.

Reuters

Un ilustración del juicio muestra a Spacey (der.) y el abogado de Rapp, Richard Steigman (centro).

El abogado de Rapp, Richard Steigman, argumentó que había inconsistencias en la versión de Spacey y cambios en lo que decía recordar.Por su parte, la abogada de Spacey, contraargumentó que el relato de Rapp era una invención añadiendo que el demandante estaba "atrayendo más atención en este juico de lo que había logrado en toda su carrera actoral".

Una carrera en ruinas

La múltiples acusaciones de acoso sexual. Netflix lo despidió de la serie House of Cards y Christopher Plummer lo reemplazó en el papel de J. Paul Getty en la película "Todo el dinero del mundo". En agosto, un juez ordenó a Spacey a pagar US$31 millones a los productores de House of Cards por los costos asociados a eliminar su presencia de la exitosa serie.por sus interpretaciones en las películas American Beauty (Belleza americana) y The Usual Suspects (Los sospechosos de siempre).En julio, se declaró no culpable de las acusaciones en Londres de asalto sexual contra tres hombres hace más de una década. Durante el juicio en Nueva York, el actor fue interrogado con respecto a una insinuación de Rapp de que era un "fraude" por no declarar mucho antes que era homosexual. Spacey contestó que siempre había mantenido reserva sobre su vida personal, incluyendo su niñez, porque