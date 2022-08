Kevin Spacey deberá pagar US$31 millones a los productores de House of Cards

EPA

Kevin Spacey protagonizó cinco temporadas de House Of Cards.

Las acusaciones de mala conducta sexual le siguen costando problemas y dinero a Kevin Spacey.Un juez en Los Ángeles ordenó este jueves al actor estadounidense pagar US$31 millones a la empresa productora de House of Cards por los costos asociados a eliminar su presencia de la conocida serie de Netflix.El año pasado, Spacey había recibido la orden de compensar a la empresa MRC después de que varios miembros jóvenes del equipo de la serie acusaran a Spacey de conducta inapropiada, algo que él niega.El actor apeló esa decisión, pero su petición fue rechazada.Según MRC, Spacey les debe millones de dólares en ganancias perdidasdebido a que su presunta mala conducta significó que su personaje tuvo que ser eliminado de la sexta temporada de House of Cards y el número de episodios tuvo que ser reducido de 13 a 8.A principios de este año, los abogados de Spacey intentaron que se anulara el pago de US$31 millones, diciendo que su comportamiento no había sido más que "insinuaciones sexuales" y "juegos inocentes" y que no violaba la política contra el acoso de MRC.Pero este jueves, el juez Mel Red Recana confirmó que Spacey tendrá que pagar ese monto, que previamente fue calculado por un árbitro en octubre de 2020.

Arbitraje

Getty Images Kevin Spacey posa junto a una imagen de Frank Underwood, su personaje en House of Cards.

La petición original de MCR, obtenida por la agencia de noticias PA, mostró que Spacey fue eliminado de la exitosa serie de Netflix luego de surgieroncon los que había trabajado a lo largo de su carrera en proyectos de cine, televisión y teatro".El árbitro concluyó que Spacey había incumplido repetidamente las obligaciones contractuales de proporcionar servicios "de manera profesional" que eran "coherentes con instrucciones, prácticas y políticas razonables".Spacey, de 63 años de edad, protagonizó House Of Cards durante cinco temporadas interpretando al despiadado político Frank Underwood, antes de ser eliminado del programa luego de las acusaciones.El mes pasado,por parte de tres hombres, que se remontan a 17 años atrás, cuando Spacey era director artístico en el teatro The Old Vic.El juicio sobre este caso está previsto para junio de 2023, con una audiencia previa fijada para principios del próximo año.Antes de ello debe enfrentar un caso civil, presentado por su primer acusador público, el actor Anthony Rapp, en Nueva York en octubre. En 2017, Spacey se disculpó tras ser acusado de insinuarse sexualmente al actor.Spacey obtuvo el Oscar a mejor actor de reparto en 1996 por su participación en la película Sospechosos Habituales; y en el año 2000 se llevó el Oscar por su rol protagónico en el film Belleza Americana.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.