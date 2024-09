Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/09/2024 · 06:44 AM

EPA Kate Winslet cree que "es necesaria una conversación" sobre el etiquetado de las mujeres.

La actriz británica Kate Winslet le dijo a la BBC que las mujeres deberían celebrar "tener una forma corporal real" después de que en el rodaje de su última película le sugirieran que se sentara más derecha para ocultar sus rollitos de la barriga.

Hablando el domingo con la periodista Laura Kuenssberg sobre el filme “Lee”, en el que interpreta a Elizabeth “Lee” Miller, una de las únicas fotógrafas femeninas que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial, Winslet dijo: “Es interesante ver cuánto le gusta a la gente etiquetar a las mujeres”.

“Les encantaba hacerlo en la época de Lee y, fastidiosamente, lo siguen haciendo”.

“Les ponemos estas etiquetas a las mujeres que simplemente no tenemos para los hombres, lo encuentro muy extraño”, dijo.

Winslet señaló que su trabajo en su nueva película fue "convertirse en Lee”, una modelo de moda que acabó trabajando como fotógrafa de guerra.

"Ella no estaba levantando pesas ni haciendo Pilates. Estaba comiendo queso y pan, y bebiendo vino, y no le daba mucha importancia al tema. Así que, por supuesto, su cuerpo estaría blando".

“Estamos tan acostumbrados a no necesariamente ver eso y disfrutarlo. El instinto, extrañamente, nos lleva a verlo y criticarlo. O a comentar sobre ello”, agregó.

Según la intérprete, “como mujeres deberíamos celebrar tener una forma corporal real, ser blandas y tal vez tener algunos rollitos de más".

“La vida es demasiado corta”, afirmó. “No quiero mirar atrás y decir ‘¿por qué me preocupé por eso?’ y entonces, ¿adivina qué?, ya no me preocupo más”.

La ganadora del Oscar señaló que el tema del etiquetado de mujeres es una conversación que se debe tener.

Sky UK Winslet interpreta a la fotoperiodista de la Segunda Guerra Mundial y exmodelo Elizabeth "Lee" Miller en el filme “Lee”.

"Es mi vida en mi rostro"

Winslet, de 48 años, siempre ha sido una defensora de las mujeres y se ha pronunciado abiertamente en contra de la humillación corporal en el pasado.

En una reciente entrevista con la revista Harper’s Bazaar UK, Winslet habló de cómo le dijeron que se sentara más derecha para ocultar sus "rollitos de la barriga" mientras filmaba “Lee”.

"Hay una escena en la que Lee está sentada en un banco en bikini", contó.

"Y alguien del equipo se acercó entre tomas y me dijo: 'Quizás quieras sentarte más derecha'. ¿Así no puedes ver mis rollitos de la barriga? ¡Ni en sueños! Fue deliberado".

Se le preguntó a Winslet si le importaba verse "menos que perfecta" en la pantalla, a lo que respondió: "Todo lo contrario. Me enorgullezco de ello porque es mi vida en mi rostro, y eso importa. No se me ocurriría taparlo".

"Me siento más cómoda conmigo misma a medida que pasan los años. Me permite dejar que las opiniones de los demás se evaporen", agregó.

