Karol G sobre su foto editada por la revista GQ: Es una falta de respeto a las mujeres que todos los días buscamos sentirnos cómodas

Karol G expresó su malestar en sus redes sociales.

Esta vez Karol G usó su voz para expresar su descontento. La popular cantante colombiana publicó un post en su cuenta de Instagram este jueves en el que criticó a la revista estadounidense GQ por publicar en la portada una fotografía suya que fue retocada, y con la que ella no estaba de acuerdo desde el principio."No sé ni por dónde empezar este mensaje…", escribió. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa", continuó. "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", aseguró la cantante antioqueña de 32 años, también conocida como La Bichota. Karol G agradeció a la revista por haberla seleccionado como imagen para su portada. Sin embargo, criticó que divulgaran la imagen sin tomar en cuenta que ella estaba en desacuerdo con los ajustes. "A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", escribió.

Esta es la foto de portada de la revista GQ retocada y que incomodó a la cantante colombiana.

Karol G ha sacado provecho a su fama para impulsarque imponen cánones contrarios a las formas naturales del cuerpo femenino. "Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", añadió en el post.La cantante de "Provenza" ha contado públicamente que padece un desorden hormonal que dispara sus niveles de insulina y le dificulta perder peso. Frente a los seguidores que critican su figura,.Karol G aseguró que entiende "las repercusiones" que puede tener su protesta frente a la publicación de GQ, una revista destinada al público masculino. GQ no ha respondido a los señalamientos de la cantante. Sin embargo, la foto no aparece en la página de inicio de la revista estadounidense, que tiene ediciones en algunos países de América Latina.Cinco horas después de haber sido publicado, el post de la cantante tenía más de. El mes pasado, Karol G conquistó un nuevo éxito luego de que su último lanzamiento, "Mañana Será Bonito", se convirtiera en el primer LP en español de una mujer que alcanza la cima del Billboard 200.