Kanye West: ¿qué sigue para los fans de Yeezy y las zapatillas deportivas?

Getty Images

Kanye West, ahora conocido como Ye, se hizo famoso con éxitos musicales como Gold Digger and Stronger.

La colaboración Yeezy de Kanye West con Adidas ha sido una de las más exitosas en la historia de la marca.Pero eso terminó, luego de que el gigante de la ropa canceló su relación empresarial con el rapero, ahora conocido como Ye, por hacer comentarios antisemitas.Cortar la asociación significa que Adidas tendrá una pérdida neta de US$252 millones en 2022. Se espera que muchas otras marcas también terminen sus vínculos con él.Para los fanáticos de la moda y la música, y el mundo de las zapatillas en general, la gran pregunta es ¿qué sigue?"Un genio""Era fanático de él", le dice James Drury a BBC Newsbeat. "Es un genio en la industria de la moda y en la industria de la música".Sin embargo, el joven de 28 años comenta que ya no es fanático y dice que no puede apoyar a Ye después de los comentarios antisemitas.

James Drury

James colecciona zapatillas desde 2016.

"Parece que busca llamar la atención para mantenerse relevante", dice. "Y él está un poco lejos de mí ahora."Hay ciertas cosas con las que simplemente no puedes estar de acuerdo".James, de Shropshire, Inglaterra, ha coleccionado Yeezys desde 2016. "Era más la rareza", dice. "Ver imágenes de varias celebridades usándolos, instantáneamente te atrae".Y afirma que seguirá siendo un coleccionista de Yeezy a pesar de los comentarios de Ye."Casi veo a Yeezy como una marca separada de Kanye West. Obviamente, él controla gran parte de ella, pero por alguna razón veo a Yeezy como una marca separada. Así que continuaré con eso".James destaca que no colecciona por dinero. "Personalmente no estoy en esto por venderlos, colecciono por la rareza más que por el dinero"."Tengo grandes historias detrás [de ciertos zapatos que tengo]", agrega.

Aprendizaje para Adidas

Emily Emily piensa que la salida de Ye de Nike no tuvo un impacto mayor, y que así ocurrirá en Adidas.

¿Y qué pasará con Ye?

Emily Atkins de The Sole Supplier, un sitio web especializado para entrenadores, cataloga Yeezy como "la historia más importante en el mundo de las zapatillas".Y aunque cortar la asociación le ha costado dinero a Adidas, Emily está interesada en ver el impacto de una forma más amplia."Hemos visto que la gente se ha rebelado y boicoteado a Adidas por los comentarios de Kanye", dice la experta en calzado. "Y creo que su influencia está en toda la marca".Emily, de 25 años, añade que Adidasde la reacción violenta y que pueden aprender una gran lección sobre no confiar "tanto en una persona influyente para sus campañas"."Creo que comenzó a dañar su reputación hace mucho tiempo", comenta.Pero reconoce la necesidad de tener en cuenta los problemas de salud mental de Ye, quien ha sido diagnosticado con trastorno bipolar.También señala que hay otras formas en las que Adidas puede superar esta situación. "Es peligroso para cualquier marca depender tanto de un influencer para impulsar una parte tan grande de sus ventas", dice."Pero, por otro lado, tienen otros productos, algunas siluetas muy icónicas que siempre han existido antes de Kanye".En cuanto a Ye, ha perdido su puesto en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Haber terminado la asociación con Adidasde US$1.5 mil millones a US$400 millones. Pero además, en el mundo de la moda, Emily siente que el rapero ya no ofrece "las aportaciones positivas que tenía hace tantos años"."Será interesante ver su próximo movimiento. Y qué marcas son lo suficientemente valientes como para protegerlo".En cuanto a su música, James comenta que aún no está en la etapa en la que presionará "omitir" a sus canciones, pero "se está acercando mucho"."Creo que mucha gente apagará su música ahora, lo ignorará y pondrá [sus comentarios] antes que la música".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.