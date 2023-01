Justin Bieber vende su catálogo de canciones por US$200 millones: ¿por qué tomó esta decisión?

Getty Images

Justin Bieber vendió su participación en los derechos de sus canciones a la empresa Hipgnosis Songs Capital por US$200 millones.La firma ahora posee la cuota que tenía la estrella del pop en todo su repertorio, que incluye sus mayores éxitos de los últimos años, como Baby y Sorry.Bieber, uno de los artistas más exitosos del siglo XXI, se une así a un grupo creciente de artistas que han vendido sus catálogos.Tras la venta, Hipgnosis recibirá un pago cada vez quese transmitauna de las canciones del ídolo canadiense o se use en la radio, la televisión o el cine.

La compañía, un negocio de US$1.000 millones entre el gigante financiero Blackstone y la británica Hipgnosis Song Management, adquirió los derechos de autor de Bieber sobre 290 canciones.También ha obtenido su participación en las grabaciones originales de los temas.Eso incluye toda su música lanzada antes del 31 de diciembre de 2021.Aunque Hipgnosis no ha revelado los términos del acuerdo, una fuente indicó a la agencia de noticias AFP que pagó unosUS$200 millones.Cada vez más artistas venden participaciones de sus obras a fondos musicales, aunque la tendencia es más común entre los músicos de mayor edad. Las leyendas de la música Bob Dylan y Bruce Springsteen vendieron suscatálogos a Sony en los últimos dos años.Springsteen recibió US$500 millones por la venta de toda su discografía.

Análisis

Canciones "más valiosas que el oro"

Caída en el precio de las acciones

Los artistas emergentes de hoy quizá analicen el plan de jubilación de Justin Bieber tan de cerca como sus nuevos lanzamientos musicales. Bieber tenía dos opciones: seguir cobrando cada vez que se reproducía uno de sus éxitos o vender los derechos de una vez por una suma astronómica. La estrella ha optado por lo segundo, una decisión que suelen tomar cantantes mucho mayores que él.Como me dijo el inversor que adquirió los derechos: "Le da la oportunidad de poner su dinero a trabajar de la forma en que él decida, y elimina el riesgo sobre su futuro".¿Cómo le sacará rentabilidad a esa suma? Tal vez la reina del espíritu empresarial de la música, la multimillonaria Rihanna, podría darle algunos consejos.Hipgnosis Songs Capital es una entidad separada del fondo Hipgnosis Songs Fund, que también ha creado un catálogo de éxitos clásicos e invita a grandes inversores institucionales.Este último fondo forma parte de la Bolsa de Valores de Londres desde 2018, mientras que Hipgnosis Songs Capital no cotiza en bolsa.El hombre detrás de ambas compañías es Merck Mercuriadis, que ha afirmado que los éxitos musicales pueden ser.Afirmó que la música de Bieber era "posiblemente la banda sonora definitiva de la revolución del streaming" con 13 temas que han logrado más de 1.000 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.Como su audiencia aún es relativamente joven, agregó, las regalías seguirán llegando durante "60 o 70 años"."Lo hermoso de la música es que cuando estas canciones se convierten en éxitos, se vuelven parte del tejido de nuestras vidas y viven para siempre", declaró Mercuriadis al programa Today de BBC Radio 4.Sin embargo, el precio de las acciones de su fondo, al bajar el interés de los inversores.En diciembre, Mercuriadis calificó la situación del precio de las acciones como una "decepción", pero aseguró que creía en la rentabilidad a largo plazo del negocio."En el mercado de la música en general, la gente continúa escuchando y pagando música pese a los problemas del aumento del costo de la vida, con las transmisiones de audio en EE.UU. superando la marca de un billón al año por primera vez", dijo."Estos son indicadores del mayor crecimiento que experimentaremos a medida que los ingresos fluyan hacia Hipgnosis en el proceso de cobro".Pese a no estar involucrado en esa compra, el precio de las acciones del fondo subió un 1,6% después de que se anunciara el acuerdo con Justin Bieber.