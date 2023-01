Julian Sands: rescatistas buscan al actor británico, desaparecido mientras hacía senderismo en las montañas de Los Ángeles

Getty Images

Equipos de rescate buscan al actor británico Julian Sands, quien fue reportado como desaparecido mientras hacía senderismo en las montañas al norte de Los Ángeles (California, EE.UU.).Sands, de 65 años de edad, es conocido por sus papeles en célebres películas y series de televisión, entre las que destacan A Room With A View (traducida como "Un romance indiscreto", "Un amor en Florencia" o "Una habitación con vistas"), "24" y Smallville.El actor desapareció el viernes13 de enero en el área de Baldy Bowldurante un temporal que se registró en la sierra de San Gabriel.La policía dijo que los equipos de rescate en tierra abandonaron la búsqueda el fin de semana debido a los riesgos de avalanchas, pero continuaban con drones y helicópteros.Tras confirmarse su desaparición, los amigos de Sands han expresado su preocupación.El actor británico Samuel West escribió en Twitter: "Por favor, que Julian Sands esté bien. Un amigo y una inspiración. Malas noticias".Mientras tanto, el productor de cine Cassian Elwes dijo que está "devastado" y agregó que está orando.

Tormentas mortales

Getty Images El mal tiempo ha causado desastres en California.

Búsqueda con obstáculos

Alamy A Room with a View ("Un cuarto con vistas") fue un éxito global en 1985.

Durante semanas, California ha estado azotada por tormentas mortales, y el presidente de EE.UU., Joe Biden, emitió una declaración de desastre.El departamento del alguacil del condado de San Bernardino dijo que cuando las condiciones fueran más seguras para los equipos de rescate, reanudarían la búsqueda por tierra.Indicaron que habían respondido a 14 llamadas en el monte San Antonio, conocido localmente como Mount Baldy, y en el área circundante durante las últimas cuatro semanas y advirtieron a los excursionistas que "se mantuvieran alejados" de esa área."Es extremadamente peligroso e", dijo el departamento. También están buscando a otro excursionista, un estadounidense, que desapareció en las mismas montañas.La semana pasada, una madre de cuatro hijos a quien sus amigos describieron como una excursionista experimentada murió después de deslizarse más de 150 metros por Mount Baldy.Sands fue reportado como desaparecido alrededor de las 19:30 hora local del viernes 13 de enero.Los equipos de búsqueda y rescate del departamento respondieron y."Sin embargo, continuamos buscando en helicópteros y drones cuando el clima lo permite", dijeron las autoridades en un comunicado.Sands ha hablado en el pasado sobre su amor por el senderismo y el montañismo.Cuando en una entrevista con el diario británico The Guardian en 2020 le preguntaron qué le hacía feliz, respondió: "Estar cerca de la cumbre de una montaña en una gloriosa mañana fría".Nacido en Yorkshire, Sands ha aparecido en docenas de películas y programas de televisión, pero fue un papel principal en el romance británico de 1985 A Room With A View lo que le dio fama mundial.Recientemente apareció en el drama Benediction, que también protagonizó Peter Capaldi.Sands vive en el barrio de North Hollywood en Los Ángeles, con su esposa, la escritora Evgenia Citkowitz, quien es madre de dos de los tres hijos del actor.