Juicio a García Luna: el exfiscal Édgar Veytia acusa a Calderón y su exsecretario de Seguridad de ordenar proteger al Chapo

Por primera vez, el expresidente mexicano Felipe Calderón fue señalado de manera directa durante el juicio que se celebra por narcotráfico contra quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.Ocurrió este martes durante la declaración de Édgar Veytia, exfiscal del estado mexicano de Nayarit y condenado en 2019 por tráfico de drogas en Estados Unidos a 20 años de prisión.Veytia, alias el Diablo, declaró que la orden que recibió de las autoridades superiores era proteger a Joaquín "el Chapo" Guzmán y su cartel de Sinaloa frente a sus rivales del clan de los Beltrán Leyva, como venían haciendo.Según su testimonio, la instrucción se la dio en 2011 el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo que acababa de reunirse en Ciudad de México con el presidente Calderón y García Luna y que "la línea era el Chapo". Esa indicación significaba "que también debíamos proteger a esa facción del cártel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leyva", explicó a preguntas de la Fiscalía.Minutos después de su declaración, Calderón negó tajantemente el señalamiento."Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia", publicó en su cuenta de Twitter."Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales", agregó.

Getty Images

El expresidente Calderón negó los señalamientos del Diablo.

Como en muchas de las declaraciones anteriores escuchadas durante este juicio, Veytia reconoció no contar con pruebas documentales concretas que apoyaran su testimonio."Los acuerdos con narcotraficantes nunca son por escrito", respondió cuando la fiscal le preguntó si escribió las cosas a las que se había comprometido con los Beltrán Leyva.

Apoyo a los Beltrán Leyva

Reuters Veytia declaró este martes en la Corte de Nueva York donde se celebra el juicio contra García Luna.

Fiscalía de Nayarit Veytia fue uno de los funcionarios cercanos al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval (a la izquierda de la imagen).

Getty Images Veytia aseguró haber recibido instrucciones para proteger al Chapo, líder del cartel de Sinaloa.

Condenado por narcotráfico

Reuters Veytia declaró ante el acusado García Luna.

Veytia aseguró este martes que se quedó muy sorprendido tras escuchar las instrucciones del gobernador González por el cambio de estrategia que suponía. "Debíamos privilegiar a los Chapos y no a los Beltrán como veníamos haciendo", declaró en la Corte de Nueva York. El testigo no pudo ofrecer más detalles sobre ese encuentro que habría tenido lugar en el propio vehículo de González. "Al gobernador, respondió a preguntas de la Fiscalía para aclarar que se retiró del lugar tras escuchar su mensaje.La decisión suponía un conflicto, dijo, con el acuerdo que él y el entonces alcalde de Tepic (capital del estado),mantenían con los Beltrán Leyva para que estos le financiaran su campaña para ser gobernador de Nayarit.Cuando Sandoval accedió a la gubernatura poco después, ambos funcionarios decidieron seguir trabajando con los Beltrán Leyva, siempre según el testimonio del Diablo.Antes, en 2008, Veytia ya habría escuchado un mensaje similar. Según declaró, el entonces responsable de seguridad en la ciudad de Tepic le dijo que había participado en una convención nacional de seguridad y que "había recibido instrucciones de Genaro García Luna de que debíamos tomar el lado del Chapo", algo que no hizo.En su testimonio mencionó también el momento en que dos supuestos abogados del Chapoa lo que él se habría nuevamente negado para seguir colaborando con el clan rival.Tras estos desencuentros, tuvieron lugar graves enfrentamientos entre miembros de la policía municipal y federal que presuntamente apoyaban diferentes bandos en Nayarit. A finales de 2011, Veytia sufrió un atentado del que salió ileso.Poco después, acudió junto al gobernador Sandoval a reunirse con García Luna en Ciudad de México. En aquel encuentro,mano derecha del exsecretario de Seguridad, le habría dicho que "estaba del lado equivocado" en la disputa entre carteles y que debían apoyar al Chapo, según el testigo.Veytia también relató el momento en que sus hombres retuvieron en 2012 una camioneta polarizada y apareció un importante despliegue de la Policía Federal con, supuestamente, órdenes de García Luna de que dejaran libre el vehículo sin inspeccionarlo.Tras momentos de tensión, Veytia accedió a hacerlo. Uno de sus comandantes le dijo después que sospechaba queSegún el testigo, García Luna habló luego con él por teléfono y, aunque no le dio detalles sobre quién estaba en el auto, le agradeció el apoyo por haber liberado la camioneta.En 2017, siendo fiscal de Nayarit, Veytia fue arrestado en San Diego, EE.UU., acusado de narcotráfico. En 2019, un tribunal de aquel país lo sentenció a 20 años de cárcel después de que se declarara culpable de aceptar dinero de carteles y de ayudarlos con el contrabando de drogas a EE.UU.Según un informe hecho público el año pasado por la Secretaría de Gobernación de México, el pacto de Veytia y el exgobernador Sandoval -encarcelado en México por delitos de corrupción desde 2021- con los Beltrán Leyva se extendió de 2011 a 2016. La alianza se rompió cuando los funcionariosy, a principios de 2017, informaron a la Marina de dónde estaban algunos de los líderes de sus antiguos aliados como los del cartel H-2 de los Beltrán Leyva, quienes fueron abatidos semanas después en un operativo con helicópteros.Veytia declaró como testigo en el juicio contra García Luna, quien está acusado de tres cargos por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia a organización criminal y otro por realizar declaraciones falsas a las autoridades de EE.UU.El exsecretario de Seguridad mexicano, quien es el exfuncionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en EE.UU., podría recibir