Jubileo de Platino: 6 momentos reales inolvidables de la celebración de la reina Isabel

Fueron cuatro intensos días de fiesta y reflexión en Reino Unido celebrar las siete décadas de la reina Isabel II en el trono.Las actividades del Jubileo de Platino fueron variadas: un desfile militar, un servicio especial de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, en Londres, y un concierto de música pop en el Palacio de Buckingham. La celebración terminó el domingo con un desfile y un carnaval en la capital británica, al mismo tiempo que había fiestas callejeras por todo el país.En una carta de agradecimiento después de un desfile de clausura en Londres, la reina Isabel dijo que estaba "honrada y profundamente conmovida" por las celebraciones y aseguró que sigue comprometida con servir como monarca con el apoyo de su familia."Mi corazón ha estado con todos ustedes", expresó.BBC Mundo te trae algunos de los momentos reales más memorables del largo fin de semana de jubileo.

Desfile en The Mall, Londres, para celebrar el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

1. El príncipe Louis se roba el show

BBC La reina toca un globo terráqueo para encender el "Árbol de los árboles".

2. La reina enciende un faro

4. La reina comparte té con el oso favorito de la nación

Getty Images El príncipe Carlos le agradeció a la reina su apoyo durante el concierto.

6. La reina aparece en el balcón para el final de Jubileo

La celebración comenzó el jueves 2 de junio, bajo un sol deslumbrante, con el tradicional desfile militar Trooping the Colour, en honor al cumpleaños oficial de la reina, que atrajo a grandes multitudes a Trafalgar Square y la famosa calle The Mall en Londres. Aunque la multitud estaba encantada de ver a la monarca de 96 años en el balcón del Palacio de Buckingham, su bisnieto Louis, de 4 años, hijo del duque y la duquesa de Cambridge, fue la verdadera estrella del espectáculo.Mientras los aviones y helicópteros de la fuerza aérea británica pasaban rugiendo en un sobrevuelo especial, se tapó los oídos y pareció dejar escapar un grito. Saludando a la multitud y haciendo muecas, el joven real divirtió a la multitud y consolidó su lugar como el centro de atención.Pero el joven príncipe aún logró deleitar a la multitud con sus atrevidas muecas.El jueves por la noche, la reina Isabel encendió una cadena de luces desde el Castillo de Windsor hasta el Palacio de Buckingham, mientras se encendían miles de faros en todo Reino Unido y los países de la Commonwealth of Nations (Mancomunidad de Naciones).El faro principal, la escultura del Árbol de los árboles, que representa el millón de árboles plantados en el año del Jubileo, iluminó los jardines del palacio.Otros fueron encendidos en sitios históricos, los cuatro picos más altos de Reino Unido y en las 54 capitales de la Commonwealth of Nations. Históricamente, las estelas de los faros se utilizaban para la comunicación a larga distancia pero hoy representan la solidaridad entre lugares.El príncipe Harry y Meghan Markle, duquesa de Sussex, no habían sido vistos juntos en un evento real desde que partieron de Reino Unido hacia EE.UU. hace dos años.Fueron vistos brevemente en la ventana de un edificio con vista al desfile militar el jueves, pero hicieron su aparición oficial cuando llegaron tomados de la mano a la Catedral de San Pablo, para asistir a un servicio especial en honor a la reina.La pareja real trajo a sus dos hijos con ellos a Londres y se dice que se alojaron en una cabaña en la finca del Castillo de Windsor. Será la primera oportunidad de la reina de conocer a su bisnieta Lilibet, quien celebró su primer cumpleaños el sábado.La monarca no asistió al servicio de acción de gracias tras experimentar un "malestar" durante el desfile del día anterior. También canceló su visita al Epsom Derby el sábado.La monarca de 96 años hizo una aparición sorpresa en un video corto, pregrabado en secreto, mientras 22.000 fanáticos disfrutaban de un concierto a las afueras del Palacio de Buckingham el sábado por la noche.En la parodia, la reina disfruta de una tarde con el Oso Paddington, un famoso personaje de televisión infantil, con quien toma té con una crema suave que se sale de control, mientras el oso bebe directamente de la tetera y salpica crema en la cara de un lacayo.En la escena, Paddington le dice a la reina que siempre lleva consigo una reserva de su golosina favorita: un sándwich de mermelada. Sonriendo, ella responde "yo también", antes de sacar su propio sándwich de su bolso.En un momento conmovedor, el oso miró a la monarca a los ojos y le dijo: "Feliz jubileo señora. Y gracias. Por todo".Más tarde en el concierto, el príncipe Carlos rindió un homenaje personal a su madre y le agradeció en nombre del mundo.De pie junto a su esposa, la duquesa de Cornualles, comenzó: "Su majestad, mami", provocando ovaciones de la multitud."Te ríes y lloras con nosotros y, lo más importante, has estado ahí para nosotros durante estos 70 años", dijo.El evento repleto de estrellas contó con las actuaciones de la banda Queen, Duran Duran y Diana Ross, y obtuvo un promedio de más de 11 millones de espectadores en Reino Unido.Después de un desfile espectacular por el centro de Londres, con militares, celebridades y miles de voluntarios, el Estandarte Real se elevó sobre el Palacio de Buckingham, lo que significa que la reina estaba allí. Poco después, ella apareció en el balcón.Se unieron su hijo, el príncipe Carlos y su esposa Camila, duquesa de Cornualles, y su nieto, el príncipe William con su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, y sus tres hijos.Las preocupaciones sobre la salud de la reina sembraron dudas sobre si estaría allí. Al final, fue una aparición breve, sonrió y saludó antes de volver a entrar, pero fue recibida con entusiasmo por los miles de asistentes.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.