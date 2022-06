Johnny Depp vs Amber Heard: las insospechadas consecuencias que puede tener el juicio en TikTok de las dos celebridades

Getty Images

"No tenía la intención de convertirse en un video viral. Yo estaba en pijama".Yasmine Bedward, mánager de redes sociales, habla desde Jamaica sobre el momento en que "explotó" su interés en el caso de difamación entre el actor estadounidense Johnny Depp y su exesposa Amber Heard."A nadie en mi vida real le importaba mi opinión sobre este asunto, así que recurrí a TikTok como hacemos los millennials", afirma Bedward, de 30 años.Su video comparando a los dos psicólogos que testificaron en el caso de difamación de las dos celebridades ha superado los 4,3 millones de visitas, solo una fracción por debajo de la cifra de audiencia del noticiero nocturno la cadena de televisión estadounidense CBS.Definitivamente ha "explotado".En otra comparación mediática, la cantidad de personas que ven noticias en televisión cada noche en Estados Unidos es de aproximadamente 18 millones. La cantidad de vistas de videos en TikTok con el hashtag #justiceforjohnnydepp (justicia para Johnny Depp) es, al momento de escribir este artículo, de unos 18.000 millones.El juicio entre dos actores de Hollywood, ahora excónyuges en guerra, es un recordatorio de que, cuando se trata de ciertas historias, la gente no quiere que se las cuenten un puñado de medios de comunicación masivos.También es, para algunos, algo profundamente preocupante.Ha habido esencialmente dos casos aquí: uno decidido por un jurado y otro por el público.Y desde el inicio, quedó claro que la mayor parte del tráfico en línea estaba del lado de Johnny Depp y sospechaba profundamente de Amber Heard.El nivel de duda en las encuestas y en redes sociales sobre Heard, se contradice con el juicio por difamación que la pareja protagonizó en Reino Unido, en el que las acusaciones de que la actriz sufrió abuso doméstico se consideraron "sustancialmente ciertas".La forma en que su testimonio y su personalidad han sido vilipendiados durante el juicio en EE.UU. ha alarmado a los activistas contra la violencia doméstica.Una pregunta ahora es ¿qué impacto tendrá este veredicto? ¿Ha salvado Depp su carrera y reputación con su victoria en los tribunales?Pero también hay otra pregunta que surge sobre "el juicio paralelo" de TikTok": ¿Quién ha estado generando todo este tráfico en línea y qué efecto ha tenido?

Cyabra, una firma israelí que rastrea desinformación en línea, ha estado siguiendo el caso Depp vs. Heard durante semanas. Analiza las cuentas que están difundiendo memes, videos y comentarios e intenta evaluar si son miembros genuinos del público.Los resultados hasta el momento son sorprendentes, según el portavoz de la empresa, Rafi Mendelsohn."Desde el comienzo del juicio, estábamos realmente interesados en ver lo que la gente realmente dice y cuánto de esa conversación está impulsada por cuentas falsas."Nos sorprendió ver que, en realidad,, que es una cifra muy alta", dice Mendelsohn."Para dar un poco de contexto, en cualquier conversación en promedio, vemos entre un 3% y un 5% de conversación que involucra cuentas falsas", agregó.El experto asegura que solo registran estos niveles de bots y cuentas falsas en grandes campañas electorales.Cyabra no es el único interesado en el nivel de tráfico en línea a favor de Depp.Heard planteó el tema al comienzo del juicio y, a lo largo del caso, dos simpatizantes de Heard, Cristina Taft y Daniel Brummit, visitaron regularmente el tribunal de Virginia para expresar sus preocupaciones sobre lo que sucedía en internet.Han escrito un libro juntos llamado "Amber Heard and Bots"."Vimos nuevas cuentas y nuevas publicaciones en febrero y enero", dijo Taft, y señaló que en esos dos meses el periódico Daily Mail publicó dos grabaciones de audio de la expareja en YouTube."Luego fue a Twitter y hay nuevas cuentas que... publicaban como dos días después", dijo.El problema es probar quién está detrás de las cuentas falsas. Todo lo que se puede decir es que este patrón de cuentas falsas se está extendiendo más allá de la política a otras partes de la vida pública, según Mendelsohn, de Cyabra."Cuando hablamos de desinformación y cuentas falsas, muy a menudo la gente piensa en grandes campañas geopolíticas, elecciones, política en general", dijo."Pero en realidad, lo que estamos viendo es que cualquier persona con una reputación global o pública es una marca online, ya sea una celebridad o una marca de consumo... hay un aumento en la cantidad de perfiles no auténticos, pero es muy difícil saber quién está detrás de las cuentas falsas".El 11 % de cuentas falsas significa que el 89 % son reales. ¿Qué está pasando con este caso?La primera respuesta obvia es la transmisión en vivo desde el tribunal.Y no es sólo la sala del tribunal. Estamos viendo. Hemos podido observar las expresiones faciales de una manera que es imposible incluso para las personas en la sala, y hemos visto algunos momentos extraordinarios que no están relacionados con la narrativa principal.La imagen del portero del edificio donde vivía la pareja en Los Ángeles, Alejandro Romero, dando su testimonio a través de Zoom desde su auto mientras vapea y luego arranca el carro es algo nuevo incluso para la justicia estadounidense. La mirada en el rostro del juez Penney Azacarte al final del testimonio de Romero fue prueba suficiente.También es un rompecabezas. Dos personas que discuten una visión completamente opuesta de los eventos que tuvieron lugar a puerta cerrada significa que millones pueden ver la evidencia por sí mismos y tomar sus propias decisiones. Todos podemos ser detectives.Pero hay otra cosa y tal vez más importante que sucede aquí. La violencia doméstica es un tema que toca la vida de las personas en todo el planeta. Este caso se ha vuelto simbólico.Para Haider Ali, de Islamabad, Pakistán, esto es personal. El diseñador de 27 años, cuyos comentarios sobre el juicio en YouTube ha atraído millones de visitas, narró haber experimentado violencia y se identificó con lo que Depp afirma haber enfrentado."Estaba navegando por Twitter y vi una transmisión en vivo, la miré unos minutos y me di cuenta de que había muchas cosas con las que me podía identificar cuando escuché a Johnny Depp testificar en la corte", le dijo a la BBC."Debido a que había muchas similitudes entre el caso de Johnny Depp y el mío, decidí publicar los videos del juicio en mi canal de YouTube con la esperanza de crear una comunidad de personas que también hayan sido abusadas", dijo."Mi objetivo era sacar a la luz a las personas que han sido silenciadas".Yasmine Bedward, que ha obtenido millones de visitas para sus TikToks, también se siente conectada personalmente."Simplemente me identifiqué con él [Johnny Depp]... las personas perciben a ciertas personas de cierta manera y automáticamente las consideran culpables o simplemente como no buenas personas", dijo."Como mujer negra en Estados Unidos, he experimentado eso... algunas personas simplemente son vistas como culpables sin que su caso haya sido siquiera probado, y eso es lo que me llevó al caso".Y hay otra cuestión que ha sido expresada una y otra vez por las seguidoras mayoritariamente femeninas del caso. Amber Heard fue embajadora de un movimiento. A raíz de MeToo, se convirtió en portavoz de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, representa a las víctimas de abuso doméstico.Para Bedward, eso es profundamente preocupante."Es alguien que se ha convertido en el rostro de un movimiento por el que las mujeres han estado luchando durante años, por lo que tener a alguien al frente de algo así y que no d iga la verdades perjudicial no solo para la organización, sino también para las mujeres en general", asevera.Por lo tanto, descartar este caso como solo chismes de celebridades o adoración de fanáticos es malinterpretar profundamente la variedad de formas en las que las personas se relacionan con lo que ven.Pero la escala de esa reacción y su tono también están causando preocupación.Deborah Vagins, quien es directora de la Red Nacional para Terminar con la Violencia Doméstica (NNEDV, por sus siglas en inglés), siente que el tratamiento a Amber Heard resonará ampliamente, y no en el buen sentido."Las víctimas están viendo esto y están pensando en cómo me tratarán si doy la cara", explicó.La propia Amber Heard lo dijo este miércoles tras conocerse el veredicto: "Estoy aún más decepcionada por lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a esos momentos en los que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Es un retroceso para la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio", añadió.Este juicio público para restaurar una reputación pública tendrá consecuencias.Pero, también hay otra conclusión.Esta es una noticia en la que todos han tenido igual acceso al material original. El periodista en la corte ve exactamente lo que usted ve en casa, el campo de juego se ha nivelado. Dicho acceso ha empoderado a millones para participar y debatir.También es una noticia que se ha liberado de las fronteras, el lenguaje y las convenciones estilísticas del periodismo tradicional.Puede haber bots, puede haber cuentas falsas, pero la gran mayoría del tráfico está compuesto por personas reales que quieren unirse a una bulliciosa conversación global sobre justicia, verdad y conflicto en las relaciones.Puede que no sea decoroso o cortés, pero es una noticia que ha tocado vidas de una manera que realmente les importa a las personas, que a menudo sienten que las noticias son distantes, aburridas y sin relación con los asuntos que les afectan.Es probable que este artículo solo sea leído por una fracción de la cantidad de personas que han estado siguiendo a Bedward o Ali.Y solo para repetir la cifra: 18.000 millones de visitas a TikTok.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.