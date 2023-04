John Wycliffe: la historia del hombre que fue torturado después de muerto por haber traducido la Biblia

Getty Images

Cuando fue condenado a muerte a comienzos del siglo XV, John Wycliffe pudo haber pensado que, por suerte, ya llevaba 20 años muerto. Pero si hubiera escuchado la sentencia, nunca se le hubiera ocurrido que 20 años después de condenado losacaríande su tumba, quemarían sus restos y lanzarían sus cenizas al río Swift, en el centro de Inglaterra.Y eso fue exactamente lo que le pasó a este filósofo y teólogo inglés de la época medieval a quien se le reconoce haber instigado la primera traducción completa de la Biblia del latín al inglés, algo que estaba completamente prohibido por la Iglesia.Esa traducción, que hoy se conoce como la Biblia Wycliffe, fue tan solo uno de los muchos cuestionamientos que Wycliffe formuló contra el modus operandide la Iglesia católica, ideas que inspiraron un movimiento de disidencia considerado herejey sentaron las bases de la reforma o revolución protestante que surgió más de un siglo después de su muerte.Su argumento fue que "la Iglesia tal y como existía a finales del XIV no era un fiel reflejo de la Iglesia tal y como se podría rastrear en la Biblia, en los evangelios, en las epístolas y actas", explicó Anne Hudson, profesora emérita de Inglés Medieval en la Universidad de Oxford, en un programa de la BBC dedicado a Wycliffe.

Lo que buscaba Wycliffe con la traducción del texto sagrado era hacerlo más accesible a todas las personas que supieran leer inglés

Según Hudson, él no era de ninguna manera un fundamentalista, sino que fue elaborando sus pensamientos a raíz de la discrepancia que veía entre la riqueza material de la Iglesia con respecto a la realidad social de la época.

Getty Images Wycliffe fue conocido como un "cura de los pobres" por su interés en las personas más necesitadas, si bien durante su vida también fue cercano a la nobleza.

Getty Images Los expertos consideran que la traducción, copias y distribución de la Biblia Wycliffe tuvo que ser un proceso lento y de mucho tiempo en una época en la que todavía no se había inventado la imprenta.

Getty Images Para el momento de su muerte en 1384, las doctrinas de Wycliffe ya habían inspirado los trabajos de Jan Hus y habían dado viva al movimiento de los Lolardos.

Getty Images El filósofo y teólogo checo Jan Hus fue condenado a muerte por darle continuidad a las doctrinas de Wycliffe.

En ese mismo programa, Anthony Kenny, filósofo y antiguo rector del Balliol College de la universidad de Oxford, recordó que los primeros trabajos filosóficos y enseñanzas de Wycliffe no reflejan nada poco ortodoxo o herético.Aunque sí había una tendencia que lo comenzaba a definir."Él era inusualmente realista", describió Kenny. "Y sacaba conclusiones políticas de ese realismo".Bajo su punto de vistay los aspectos que se tenían en común era más valiosos que las características individuales de una persona."Por lo tanto él derivó hacía un comunismo teórico basado en el realismo", explicó Kenny.Wycliffe comienza a reflexionar más sobre sus ideas y escribir sobre ellas coincidiendo con un tiempo donde no sólo comienzan a haber cuestionamientos a la Iglesia sino también de la sociedad como un todo."Hay un fondo detrás de todo esto", le comentó a la BBC Rob Luton, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Nottingham. "Está el Papado de Aviñón, cuando se trasladó la residencia del Papa a Francia que hizo que surgieron muchas interrogantes sobre la autoridad dentro de la propia Iglesia"."Así comoque hizo que se desafiará las formas tradicionales de la sociedad y se cuestionara cómo se podía actuar como cristiano frente a estos cambios", agregó.Otro hecho fue la guerra de los 100 años que enfrentó a Inglaterra contra Francia y la presencia de la autoridad eclesiástica en suelo galo.Para él no tenía sentido que el reino y la nobleza de Inglaterra tuvieran que responder y apoyar financieramente a una autoridad que se encontraba en territorio enemigo.Los escritos de Wycliffe fueron desafiando cada vez más a la Iglesia como institución y defendiendo a la Biblia como la máxima autoridad.Hasta el punto de cuestionar la doctrina de la transubstanciación y la capacidad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, parte fundamental del catolicismo de la época y hoy en día.Wycliffe no negaba la presencia de Cristo, pero sí la necesidad del sacramento."Eso fue muy importante para el clero porque se trata de", resaltó el profesor Kenny.Y un aspecto importante de la teoría de Wycliffe fue que la escribió en inglés, lo que la hizo más accesible para que más personas pudieran hablar de ella.Misma razón por la que insistió en traducir la Biblia, para reforzar la importancia del texto sagrado como máxima autoridad para los cristianos.Según los expertos, la traducción de la Biblia Wycliffe es perfectamente ortodoxa y no contiene nada herético.Y aunque se le atribuye a él, su nombre no aparece en el texto"Debo enfatizar que", resaltó Anne Hudson. Un proceso largo y lento teniendo en cuenta que para la época todavía no se había inventado la imprenta y que a día de hoy se conocen unos 300 ejemplares.Copias que se produjeron y distribuyeron mucho después de la muerte de Wycliffe en 1384 por un ejército de seguidores de sus doctrinas que conformaron un movimiento conocido como "Lolardos".Estas ideas, en una época en la que llegó a tener hasta tres papas.De hecho, fue tal su influencia en otros grandes teólogos -como el checo Jan Hus y futuros reformistas- que Wycliffe es considerado la "Estrella de la mañana" como uno de los precursores de la Reforma Protestante.Pero cuando la Iglesia buscó, algo así como una cumbre de emergencia para tratar de unificar el papado, una de las primeras resoluciones fue atacar a quienes cuestionaban su autoridad.Hus fue condenado a muerte y ejecutado de inmediato, mientras que a Wycliffe lo declararon culpable de herejía y se ordenó la persecución de los lolardos.Aunque hubo que esperar hasta 1428 para que se cumpliera la sentencia en contra de Wycliffe, fueran exhumados sus restos, quemados y lanzados al río.